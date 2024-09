Cele mai spectaculoase ținute de la premiile Emmy 2024. Vedetele care au strălucit pe covorul roșu | GALERIE FOTO

Jennifer Aniston, în vârstă de 55 de ani, a purtat o rochie crem cu umerii goi, brodată cu perle, ușor transparentă. Ea a optat pentru un machiaj simplu și elegant și și-a completat ținuta cu mai multe bijuterii prețioase.

Selena Gomez, care joacă în Only Murders in the Building, a întors privirile cu o rochie spectaculoasă, neagră cu detalii argintii. Actrița și cântăreața în vârstă de 32 de ani a ales o coafură simplă și un machiaj elegant, care i-a accentuat privirea.

Sofia Vergara, în vârstă de 52 de ani, a strălucit și ea într-o rochie roșie și îndrăzneață, de la un brand celebru, care i-a pus în evidență silueta de invidiat. Actrița și-a completat look-ul cu tocuri de culoare crem și bijuterii prețioase.

Cea de-a 76-a ediţie a galei de decernare a premiilor Primetime Emmy, supranumite "Oscarurile din industria de televiziune americană", a fost dominată de serialul ''Shogun'' , care a câştigat un număr record de 18 trofee, potrivit site-ului oficial al evenimentului.

Prezentăm mai jos lista celor mai importante trofee atribuite duminică seară la Los Angeles.

Cel mai bun serial dramatic - ''Shogun''

Cel mai bun serial de comedie - ''Hacks''

Cea mai bună miniserie TV - ''Baby Reindeer''

Cel mai bun actor în rol principal într-un serial de comedie - Jeremy Allen White ("The Bear")

Cea mai bună actriţă în rol principal într-un serial de comedie - Jean Smart (''Hacks'')

Cel mai bun actor în rol principal într-un serial dramatic - Hiroyuki Sanada (''Shogun'')

Cea mai bună actriţă în rol principal într-un serial dramatic - Anna Sawai (''Shogun'')

Cel mai bun actor în rol secundar într-un serial de comedie - Ebon Moss-Bachrach (''The Bear'')

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-un serial de comedie - Liza Colon-Zayas (''The Bear'')

Cel mai bun actor în rol secundar într-un serial dramatic - Billy Crudup (''The Morning Show'')

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-un serial dramatic - Elizabeth Debicki (''The Crown'')

Cel mai bun actor în rol principal într-o miniserie TV / lungmetraj de televiziune - Richard Gadd (''Baby Reindeer'')

Cea mai bună actriţă în rol principal într-o miniserie TV / lungmetraj de televiziune - Jodie Foster (''True Detective: Night Country'')

Cel mai bun actor în rol secundar într-o miniserie TV / lungmetraj de televiziune - Lamorne Morris (''Fargo'')

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-o miniserie TV / lungmetraj de televiziune - Jessica Gunning (''Baby Reindeer'')

Cea mai bună regie a unui serial de comedie - Christopher Storer ("The Bear'')

Cea mai bună regie a unui serial dramatic - Frederick E.O. Toye ("Shogun'')

Cea mai bună regie pentru o miniserie TV / lungmetraj de televiziune - Steven Zaillian ("Ripley")

Cel mai bun scenariu pentru un serial dramatic - Will Smith ("Slow Horses")

Cel mai bun scenariu pentru un serial de comedie - Lucia Aniello, Paul W. Downs, Jen Statsky ("Hacks")

Cel mai bun scenariu pentru o miniserie TV / lungmetraj de televiziune - Richard Gadd ("Baby Reindeer").

