În imagini, artista se apleacă pentru a-și saluta fanii, apoi se deplasează pe scenă și, din senin, se prăbușește la pământ. S-a ridicat însă imediat, ca o adevărată profesionistă, spunând mulțimii: „Au, ce căzătură!”, potrivit Daily Mail.

Momentul căzăturii

Incidentul a avut loc pe Stadionul Național Jorge „El Mágico” González din capitala statului El Salvador, San Salvador, sâmbătă seara. Shakira a dat startul celei mai recente etape a turneului său mondial Las Mujeres Ya No Lloran în această țară din America Centrală, cu cinci concerte programate.

Ulterior, ea a distribuit un clip cu momentul căderii pe Story-ul său și le-a transmis fanilor să „nu-și facă griji”. Artista a deschis spectacolul de sâmbătă și a cântat pe același stadion și în seara următoare.

Va reveni pentru concerte pe 12, 14 și 15 februarie, înainte de a pleca spre Mexic.

Fanii i-au lăudat profesionalismul pentru faptul că a continuat spectacolul după ce, aparent, a suferit o căzătură dureroasă. Aceasta nu a fost singura accidentare a Shakirei în actualul său turneu mondial. Pe 20 mai anul trecut, ea a căzut în timpul unui concert susținut la Montreal, în Canada.