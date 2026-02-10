'În România, serviciul 112 a reușit tranziția către Next Generation 112, care ne plasează în topul țărilor europene care au reușit să facă un astfel de demers', a afirmat purtătorul de cuvânt al STS, colonel Cătălin Chirca.

Astfel, a adăugat el, în România este implementată, în premieră în Europa, o soluție de localizare avansată.

'Cum a fost în arhitectura veche, cea cu 40 de sisteme informatice, doar către operatorii din acel județ, prin noua arhitectură, orice operator este disponibil', a afirmat generalul de brigadă Florin Feticu, șeful departamentului 112 din STS.

Potrivit acestuia, în ceea ce privește localizarea, au crescut acuratețea și rata de succes.

În România sunt implementate cinci metode de localizare a apelurilor de urgență, două prin rețea mobilă și trei la nivelul aparatului mobil. Feticu a spus că, în condițiile actuale, localizarea nu mai este condiționată de semnalul telefonului mobil.

'Atâta timp cât s-a putut realiza apelul la 112, (localizarea - n.r.) nu mai este dependentă de un anumit nivel de semnal, este funcțională pentru tehnologia 2G, 4G, 5G, este independentă de tehnologia folosită de rețeaua operatorilor', a explicat acesta.

De asemenea, a adăugat că la 112 este disponibilă o aplicație dedicată, în primul rând, persoanelor cu deficiențe de auz.

'Vorbim de o trecere de la apel de urgență voce la comunicații de urgență care pot fi audio, voce, video sau de tip text sau transmiterea de fișiere', a arătat Feticu.

Apelul video este dedicat persoanelor cu deficiențe de auz și este implementat sub formă de pilot în București și Ilfov.

Ulterior, va fi extinsă testarea în toată țara, iar apoi va fi disponibilă pentru toate categoriile de utilizatori.

Practic, o persoană cu deficiență de auz poate apela video serviciul 112, iar mesajele sale și cele ale operatorilor sunt transmise prin intermediul unui interpret.

Potrivit STS, în prezent, viteza medie de răspuns la un apel la 112 este de șase secunde, iar un operator 112 poate prelua datele unui caz în mai puțin de un minut și 20 de secunde.

Cătălin Chirca a spus că 2025 este anul în care s-a înregistrat cel mai redus număr de apeluri non-urgente, când nu este necesară intervenția echipajelor specializate.

Totuși, el a făcut apel la responsabilitate. 'Sunt peste 3 milioane de apeluri la 112 în 2025 care nu sunt urgente', a arătat el.