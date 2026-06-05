Persoana a cumpărat biletul din comitatul Middlesex și a nimerit cinci bile albe la extragerea „Millionaire for Life” de vineri, 29 mai, potrivit unui comunicat al Loteriei din New Jersey, citat de People.

Numerele câștigătoare au fost 09, 25, 33, 35 și 42, iar „Millionaire Ball” a fost 02.

Cum poate fi revendicat premiul de 100.000 de dolari pe an

Câștigătorul își poate revendica premiul fie sub forma a 100.000 de dolari pe an pe viață, fie ca opțiune de plată unică de 2,2 milioane de dolari.

Dacă ar fi nimerit și bila bonus, ar fi primit 1 milion de dolari pe an pe viață sau opțiunea de plată de 18 milioane de dolari, premiul cel mare.

Loteria din New Jersey, în colaborare cu alte 31 de state și Washington D.C., a lansat jocul „Millionaire for Life” pe 22 februarie.

De atunci, extragerile au loc zilnic, iar biletele sunt vândute cu 5 dolari.

De la 40 de dolari la 15 milioane

Această ultimă victorie vine în contextul în care un bărbat din California, care a emigrat în SUA din Mexic în copilărie, a câștigat 15 milioane de dolari la un bilet „Royal Jackpot Scratchers” cumpărat de la Quik Stop din Cloverdale, potrivit unui comunicat al Loteriei din California din 27 mai.

Fernando Ayala a declarat că a cumpărat un loz răzuibil cu un număr de serie terminat în 18 și a câștigat 40 de dolari, potrivit loteriei.

Apoi s-a întors a doua zi la magazin și a decis să joace din nou după ce a observat un alt bilet în aparat. Acesta i-a adus marele premiu.

„Era chiar acolo”, a spus Ayala despre biletul cu numărul de serie 17. „Oricine poate merge să îl cumpere — simt că biletul mă aștepta toată noaptea.”

„Am venit din Mexic când aveam 12 ani. Am dormit pe lângă râu și am spălat vase ani de zile”, le-a spus el oficialilor loteriei. „Nu am câștigat niciodată astfel de bani și știu cât de greu este să îți câștigi existența.”

Noroc neașteptat după un gest de bunătate

Un bărbat din Carolina de Sud și-a primit și el norocul înapoi după ce a returnat un bilet câștigător pierdut de 500 de dolari aparținând unui străin.

El l-a găsit pe podeaua unei benzinării din fața Walmart-ului local din Myrtle Beach, potrivit unui comunicat al Loteriei Educației din Carolina de Sud.

După ce a returnat biletul, bărbatul, care a ales să rămână anonim, a câștigat un jackpot de 586.000 de dolari două luni mai târziu.

„Proprietarul a fost atât de recunoscător că și-a recuperat biletul încât știam că voi câștiga la loterie după aceea. Pur și simplu știam asta”, a spus bărbatul, potrivit Loteriei Educației din Carolina de Sud.