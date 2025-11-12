Schimbare de strategie, miercuri, în TRĂDĂTORII: „Este singura variantă în care pot continua”

12-11-2025 | 14:27
tradatorii

O nouă săptămână aduce porție dublă din castelul TRĂDĂTORII.

Știrile PRO TV

Miercuri și joi, de la 21:30, urmărim cum decurg strategiile trădătorilor, pe cine aleg să ucidă, dar și dacă nevinovații vor reuși să descopere și să-i destabilizeze pe cei care, până în acest moment, dețin controlul jocului.

„În ceea ce privește misiunile și munca în echipă, stăm foarte bine, în ceea ce privește munca de detectivi, însă, aici nu stăm atât de bine, aici lasă de dorit. Am pierdut deja 5 nevinovați, câțiva dintre ei prin autogol. Practic, în clipa asta, le faceți munca trădătorilor. Ori eu v-am sfătuit cu totul altceva. Am spus: eliminații voi, înainte să vă elimine ei!”, le va spune Ana Ularu jucătorilor în această seară.

Alianțele și trădările vor prinde o nouă formă, iar totul este incert în cel mai intens joc psihologic: „Următoarea persoană pe care eu mi-o doresc să o văd eliminată este Ionel. Nu vreau să fiu în papucii unui trădător care trădează un alt trădător, dar este singura variantă în care pot să continui sub radar”, va spune Alexa.

Dacă alianța trădătorilor începe să se clatine, cum va decurge jocul? Răspunsul îl vom afla în această seară, de la 21:30. Emisiunea este disponibilă în avans pe VOYO.

Sursa: Pro TV

Etichete: protv, voyo, tradatorii

Dată publicare: 12-11-2025 14:27

