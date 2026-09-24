În baza acelei decizii, ce a fost pronunţată miercuri de un judecător din statul Tennessee, Bryan Seaver va trebui să nu se implice în activităţile companiei mătuşii sale şi i-a fost interzis să intre în contact cu angajaţii şi partenerii ei comerciali, a raportat CBS News, potrivit Agerpres.

Acuzatul a denunţat "un ordin fraudulos" şi "o manevră publicitară", potrivit declaraţiilor sale pentru postul de televiziune ABC.

Bryan Seaver este fiul uneia dintre surorile mai mici ale cântăreţei Dolly Parton. El este acela care a anunţat luna trecută decesul legendarei cântăreţe americane de muzică country.

Ce a decis instanța în cazul nepotului artistei

El a dezvăluit pentru ABC că a fost concediat săptămâna trecută din postul de responsabil pentru securitatea proprietăţilor cântăreţei, pe care îl ocupa de 20 de ani.

Solicitarea ordinului judiciar care îl viza a fost depusă marţi la Tribunalul din Nashville de She's Alive, compania însărcinată cu gestionarea numeroaselor activităţi comerciale ale celebrei cântăreţe, potrivit cotidianului The New York Times.

În acea solicitare, managerul de mai mulţi ani al cântăreţei Dolly Parton, Danny Nozel, l-a acuzat pe Bryan Seaver de "ameninţări" şi "intimidări", a relatat tabloidul TMZ.

Solicitarea a inclus SMS-uri în care Bryan Seaver îl ameninţa pe Danny Nozel că el va deveni "braţul răzbunător al întregii (sale) familii", precizează The New York Times.

Acest nepot al lui Dolly Parton a declarat pentru The New York Times, miercuri, că a iniţiat propria anchetă privind modul în care afacerile cântăreţei erau gestionate în momentul decesului acesteia.

El a respins orice acuzaţie conform căreia ar fi "un fel de opozant al brandului şi al moştenirii" artistei.

Ordinul judiciar care îl vizează pe Bryan Seaver nu este o decizie de fond a instanţei americane. Judecătorul de caz a programat o audiere pe 7 octombrie, a precizat Tribunalul din Nashville pe site-ul său.

Decesul cântăreţei Dolly Parton la vârsta de 80 de ani, după o scurtă luptă împotriva cancerului, a stârnit un val de emoţii puternice în Statele Unite. Preşedintele Donald Trump a ordonat coborârea drapelului american în bernă pentru o săptămână.

De-a lungul carierei sale muzicale ce a inclus numeroase cântece de mare succes, Dolly Parton şi-a construit totodată un veritabil imperiu comercial, inclusiv prin intermediul parcului tematic Dollywood din statul ei natal, Tennessee, care primeşte aproape 4 milioane de vizitatori în fiecare an.

Averea cântăreţei a fost estimată la 450 de milioane de dolari, potrivit revistei de specialitate Forbes. Soţul artistei, Carl Dean, a murit anul trecut, iar cuplul