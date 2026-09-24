Foști manageri, dar și profesori, au renunțat la meseriile lor și învață să mânuiască armele.

Armata României a atras anul acesta în jur de 9.000 de candidați pentru posturile de gradați profesioniști, însă mulți nu au trecut testele psihologice și sportive. Doar jumătate au îmbrăcat de câteva săptămâni uniforma militară și sunt în programul intensiv de pregătire de bază și de specialitate. Acum învață să mânuiască armele de asalt, bătrânele pistoale mitralieră de calibru 7.62.

Până de curând Loredana a fost profesoară de limba engleză. A renunțat însă la catedră pentru că, spune ea, în învățământ nu se simțea respectată.

Loredana Bălan, soldat gradat profesionist: Aici în armată mi-am dorit un loc unde respectul este la el acasă. Nu este o trecere ușoară din a da ordine, în a primi ordine și a le executa întocmai, însă m-am acomodat și mergem înainte.

Ce salarii au la început

Până să ajungă însă în poligonul de instruire și în cel de tragere, elevii învață teorie, inclusiv regulile de siguranță.

Pistolul mitralieră 7.62 mm, model 1963, este o armă individuală puternică, destinată pentru nimicirea forței vii a inamicului. Pentru nimicirea inamicului în lupta corp la corp, la pistolul mitralieră se pune baioneta pumnal.

Importante sunt și cursurile de prim ajutor.

Fiecare elev trece prin programul de pregătire de bază care debutează cu așezarea în formație si răspunsul la comenzile superiorilor, dar și cu pașii de defilare.

Diana, soldat gradat profesionist: Am fost manager în cadrul unui cazino. Nu este privită ca un job, este privită mai degrabă ca o carieră. (M-a atras) disciplina în primul rând și voiam să îmi demonstrez mie că pot să îmi depășesc limitele

Pentru început, fiecare va câștiga lunar 4500 de lei, intră aici și norma de hrană.

Corespondent ȘtirileProTV: Pe 16 octombrie, toți acești elevi vor depune jurământul de credință față de România și vor deveni în mod oficial soldați gradați profesioniști ai Armatei Române. Inițial în baza unui contract încheiat pe patru ani de zile. Potrivit însă statisticilor, până la depunerea jurământului, cam cinci la sută dintre cei care și-au dorit o carieră militară, renunță.