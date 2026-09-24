A ajuns la o supraspecializare pe care a ales să o aducă înapoi acasă, la Sibiu, unde a decis să înceapă din nou de la capăt și să contribuie la dezvoltarea neuroradiologiei intervenționale.

Pentru unii, întoarcerea ar putea părea un pas înapoi. Pentru ea, a fost exact invers.

În acest nou episod vorbim despre curajul de a te întoarce, despre misiunea pe care fiecare om o poate avea, despre pacienții pe care nu a reușit să-i salveze și ale căror povești încă o urmăresc.

Despre frica din sala de operație, pentru că, oricâtă experiență ai avea, „oricând poate interveni o complicație.”

Despre responsabilitatea uriașă de a lua decizii atunci când timpul poate face diferența dintre viață și moarte.

Dar mai ales despre sentimentul de a ajunge, după 20 de ani, acolo unde simți că îți este locul.

🎙️ Punct. Și de la capăt. — Episodul 2 cu dr. Monica Mănișor

Noul episod este disponibil deja pe VOYO dar și pe canalul Youtube - aici.

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