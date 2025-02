Sarah Jessica Parker, apariție inedită la un eveniment monden. Ținuta specială aleasă de actrița de 59 de ani. GALERIE FOTO

Sarah Jessica Parker, regina pantofilor fanteziști, a celebrat comedia în timp ce a participat la „SNL50: The Anniversary Special”, desfășurat pe 16 februarie în New York.

Parker a fost prezentă alături de soțul ei, Matthew Broderick, care a fost gazda emisiunii „Saturday Night Live” în trecut, și a purtat cea mai perfectă pereche de pantofi negri.

Deviind de la alegerile ei obișnuite de încălțăminte colorată și extravagantă, vedeta din „Sex and the City” a purtat pentru această ocazie o pereche clasică de pantofi Bellucci de la Dolce & Gabbana. Opțiunea simplă a inclus un exterior din piele lăcuită neagră lucioasă, vârfuri ușor rotunjite, dar ascuțite, și tălpi din piele.

Actrița a ales să poarte o ținută clasică plină de rafinament compusă dintr-o rochie strălucitoare și un sacou clasic negru.

„SNL50: The Anniversary Special” a fost un eveniment desfășurat pe 16 februarie în New York. Această ocazie plină de vedete a sărbătorit 50 de ani de „SNL” cu staruri iconice și spectacole muzicale transmise live din New York. Specialul a adunat un impresionant număr mediu de 14,8 milioane de telespectatori pe NBC și Peacock, duminică seara.

Evenimentul a inclus numeroase apariții ale celebrităților, de la Ryan Reynolds la Meryl Streep, alături de momente cu foști membri ai distribuției, precum Eddie Murphy, Chris Rock, Leslie Jones, Adam Sandler, Will Ferrell și Rachel Dratch, printre alții.

