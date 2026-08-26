Pe lângă Nicole Kidman și Sandra Bullock, Stockard Channing și Dianne Wiest revin în distribuția continuării, după ce au făcut parte și din primul film, scrie The Sun.

Din noua distribuție fac parte Maisie Williams, Joey King, Lee Pace, Solly McLeod și Xolo Maridueña

Povestea continuă după 25 de ani

Filmul original urmărea povestea celor două surori, care se uneau pentru a înfrunta spiritul malefic al iubitului abuziv al lui Gillian.

Acțiunea continuării are loc 25 de ani mai târziu, când Kylie, fiica lui Sally, descoperă secrete ascunse ale familiei.

La începutul acestei luni, Nicole Kidman a afișat o imagine nouă, sfidătoare, după divorțul dificil de Keith Urban.

Când actrița a pus capăt, în septembrie anul trecut, căsniciei lor de 19 ani, vestea a provocat un adevărat șoc în lumea celebrităților.

În interviul pentru coperta ediției din septembrie a revistei britanice Vogue, ea a vorbit despre schimbarea neașteptată din viața sa.

„Mi-am spus: «Bine, nu mă așteptam la asta. Aveam o altă imagine despre cum urma să fie viața mea, dar aceasta este situația acum»”, a declarat Nicole Kidman.

Filmul readuce în prim-plan universul fantastic al surorilor Owens, la aproape 30 de ani de la povestea care a devenit una dintre producțiile îndrăgite de public.