Situaţia de criză a fost generată de faptul că, în urma executării unui foraj destinat alimentării cu apă pe o proprietate privată, au fost semnalate posibile emanaţii de gaze şi hidrocarburi, potrivit unui comunicat transmis de Prefectura Prahova, transmite Agerpres.

"Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Poiana Câmpina a solicitat sprijinul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Prahova, în contextul unei potenţiale situaţii de criză, cu risc de explozie şi poluare cu hidrocarburi, în localitatea Poiana Câmpina. CJSU Prahova s-a reunit astăzi în şedinţa condusă de subprefectul Marius Soare şi a adoptat Hotărârea nr.15/18.09.2026. (...) În urma analizării documentaţiei, a situaţiei din teren şi a investigaţiilor fizice şi instrumentale efectuate direct la gura forajului, reprezentanţii Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier şi al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon (ANRMPSG) au constatat existenţa unui potenţial risc de explozie", arată sursa citată.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Prahova a monitorizat zona şi concentraţiile de gaz, iar Primăria comunei Poiana Câmpina a dispus restricţionarea accesului în zonă, prin balizarea perimetrului.

CJSU a stabilit o serie de măsuri pentru prevenirea unei situaţii de risc.

Astfel, proprietarul terenului are obligaţia de a contracta, în regim de urgenţă, o firmă specializată în domeniu, în vederea realizării lucrărilor necesare pentru punerea în siguranţă a amplasamentului în conformitate cu prevederile legale, iar administraţia locală va lua măsuri pentru balizarea şi marcarea corespunzătoare a zonei, precum şi informarea periodică a populaţiei din proximitate cu privire la interdicţia utilizării focului deschis şi a altor echipamente electrice şi mecanice care pot genera scântei.

Poliţia Locală va patrula în zona respectivă pentru a verifica respectarea măsurilor stabilite în sarcina administraţiei locale, iar ISU va asigura, de două ori pe zi, monitorizarea zonei, a evoluţiei concentraţiilor de gaze şi a nivelului de lichid existent în tubulatură, mai prevede hotărârea CJSU.