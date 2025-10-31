Românii au fost cu ochii pe fenomenul internațional TRĂDĂTORII! Emisiunea a fost lider de audiență

Încă din primii pași făcuți la castel, cei 24 de concurenți au fost supuși unui joc în care fiecare decizie a dus la o consecință clară: „Aici ne luăm la revedere, o să vă rog să părăsiți imediat castelul!”, a spus Ana Ularu.

Astfel, fără să apuce să intre în castel, doi dintre concurenți, Ileana Berci și Constantin Dumitru au fost întorși din drum! „Sincer? Nu m-aș fi așteptat să fiu eliminat chiar din prima zi... din primele minute. Mi-aș dori, pentru liniștea mea, să fie aleasă trădătoare și să fie prima descoperită (n.r. Maria)”, a spus Constantin.

Emisiunea a fost lider de audiență aseară, în intervalul 21:33 – 23:09, în rândul publicului național, cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD. TRĂDĂTORII a înregistrat 5.1 puncte de rating și 19.0% cotă de piață, în timp ce televiziunea de pe poziția secundă avea 4.8 puncte de rating și 17.8% share.

Game masterul emisiunii, Ana Ularu și-a ales cei trei trădători: Alexa Vangu, Ionel Tămaș și Radu Bănceanu sunt concurenții care pornesc pe drumul competiției cu dualitate și manipulare. „Am emoții cu prima crimă, cred că trebuie să fim foarte strategici”, a spus Alexa. Ulterior, împreună cu nevinovații au lucrat pentru a strânge bani pentru răsplata finală, iar în urma primului joc, au reușit să câștige 12.500 de euro.

„Gândiți-vă foarte bine la ce strategie o să folosiți și, mai ales, gândiți-vă foarte bine în cine vă puneți încrederea din castel. Scopul vostru suprem este să descoperiți trădătorii și să-i eliminați din joc prin vot democratic. Și mai e ceva foarte important: dacă la finalul jocului, printre voi, mai e vreun trădător sau trădători ei și numai ei vor pleca acasă cu banii, însă dacă reușiți să-i descoperiți, nevinovații vor fi câștigătorii”, a explicat game masterul.

Trei concurenți se află pe lista trădătorilor: Daniela Șendrea, Cosby Sillah și Daniel Cojanu - care dintre ei nu va mai ajunge la micul dejun aflăm săptămâna viitoare, miercuri și joi, de la 21:20, la TRĂDĂTORII.

Emisiunea poate fi urmărită și online, pe VOYO.

