Mariah Carey, apariție elegantă la cumpărături în Aspen. Ce ținută a purtat. GALERIE FOTO

Mariah Carey a fost surprinsă din nou la cumpărături în Aspen, frumosul oraș din statul Colorado.

Mariah a vizitat magazine precum Kemo Sabe și Gucci, unde a privit colecțiile și a probat ținute noi, inclusiv o superbă haină albă, potrivit JustJared.

Interpreta piesei „In Your Feelings” a purtat o haină luxoasă, cu o curea statement, ochelari de soare și cizme de designer, în timp ce colinda diferitele buticuri. La un moment dat, aceasta a purtat chiar și o pălărie de cowboy.

Artista a mai fost fotografiată la cumpărături în Aspen și săptămâna trecută, când a vizitat alte buticuri de lux, precum Fendi și Prada.

