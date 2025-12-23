Mariah Carey, apariție elegantă la cumpărături în Aspen. Ce ținută a purtat. GALERIE FOTO

Stiri Mondene
23-12-2025 | 14:28
Mariah Carey
Getty

Mariah Carey a fost surprinsă din nou la cumpărături în Aspen, frumosul oraș din statul Colorado.

autor
Ioana Andreescu

Mariah a vizitat magazine precum Kemo Sabe și Gucci, unde a privit colecțiile și a probat ținute noi, inclusiv o superbă haină albă, potrivit JustJared.

Interpreta piesei „In Your Feelings” a purtat o haină luxoasă, cu o curea statement, ochelari de soare și cizme de designer, în timp ce colinda diferitele buticuri. La un moment dat, aceasta a purtat chiar și o pălărie de cowboy.

Artista a mai fost fotografiată la cumpărături în Aspen și săptămâna trecută, când a vizitat alte buticuri de lux, precum Fendi și Prada.

Sursa: Justjared.com

Mariah Carey

Dată publicare: 23-12-2025 14:28

Mariah Carey, un nou record istoric în fruntea clasamentului Billboard. Piesa care a stat săptămâni la rând pe primul loc
Stiri Mondene
Mariah Carey, un nou record istoric în fruntea clasamentului Billboard. Piesa care a stat săptămâni la rând pe primul loc

Mariah Carey a stabilit în mod oficial un nou record de "domnie" în fruntea topului Billboard Hot 100, după ce cântecul ei "All I Want for Christmas Is You" a petrecut 20 de săptămâni pe prima poziţie în acest clasament.

 

Mariah Carey şi Kerry Washington îi îndeamnă într-un clip pe alegători să iasă la vot. VIDEO
Stiri Mondene
Mariah Carey şi Kerry Washington îi îndeamnă într-un clip pe alegători să iasă la vot. VIDEO

Mariah Carey, care lansează sezonul Crăciunului cu celebrul ”It's Time”, este întreruptă, într-un clip postat pe Instagram, de către actriţa Kerry Washington.

Mariah Carey, în doliu. Mama și sora ei au murit în aceeași zi. „Inima mea este frântă”
Stiri Mondene
Mariah Carey, în doliu. Mama și sora ei au murit în aceeași zi. „Inima mea este frântă”

Mama Marieh Carey, Patricia, şi sora sa, Alison, au murit în aceeaşi zi, în weekend, a anunţat cântăreaţa americană într-o declaraţie.  

