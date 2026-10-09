Roger Waters prezintă Legacy – A Pink Floyd Show

Biletele s-au pus în vânzare pe bilete.emagic.ro, tickets.emagic.ro, iaBilet și Entertix.

Moștenirea tatălui. Trupa fiului. Muzica ce a definit o generație. AEG Presents și ICON LIVE anunță Roger Waters Presents LEGACY - A Pink Floyd Show (www.RogerWatersLegacy.com), o producție live complet nouă, creată sub îndrumarea lui Roger Waters, cu o trupă condusă de fiul său, Harry Waters, muzician, pianist și compozitor cu o îndelungată activitate pe scenele internaționale.

Un turneu amplu va debuta în 2027 și va include un spectacol la Sala Palatului din Bucuresti, pe 3 iunie 2027, organizat de Emagic.

LEGACY celebrează muzica emblematică și universul vizual care au definit perioada de aur a trupei Pink Floyd, între 1971 și 1979. Spectacolul reunește o trupă de 10 muzicieni de talie mondială, care va interpreta piese de pe albumele The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals și The Wall.

Noua producție scenică, realizată sub coordonarea echipei lui Roger, include o retrospectivă vizuală spectaculoasă, inspirată de creațiile originale Pink Floyd, precum și imagini create de Roger în perioada în care a fost principala forță creativă a trupei.

Harry este directorul muzical al producției și conduce trupa, interpretând la orgă Hammond B3, pian și voce. Întregul spectacol este completat de imagini proiectate pe ecrane LED de înaltă definiție.

Biletele s-au pus în vânzare pe bilete.emagic.ro, tickets.emagic.ro, iaBilet și Entertix.

„Aceste piese au însemnat enorm pentru atât de mulți oameni, de-a lungul anilor, și mă bucur că publicul va avea din nou ocazia să le asculte live, împreună”, spune Roger Waters. „Harry are o trupă extraordinară și abia aștept ca fanii din întreaga lume să descopere spectacolul special pe care l-am creat împreună.”

Pentru Harry, LEGACY deschide un nou capitol în parcursul său muzical alături de tatăl său, o colaborare care se întinde pe mai multe decenii. Crescând în preajma Pink Floyd, Harry spune că muzica trupei a fost parte dintr-o educație muzicală mult mai vastă.

„M-am îndrăgostit de muzica asta din prima clipă”, spune Harry. „M-a impresionat cu adevărat, independent de faptul că era muzica tatălui meu. O iubesc la fel de mult și astăzi. Pentru mine, este o onoare să lucrez alături de tata la această nouă producție și sunt foarte recunoscător că pot duce această muzică mai departe, către fanii care o cunosc și o iubesc de mult timp, dar și către cei care o descoperă acum, oriunde s-ar afla în lume.”