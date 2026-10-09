Roger Waters prezintă Legacy – A Pink Floyd Show

Biletele s-au pus în vânzare pe bilete.emagic.ro, tickets.emagic.ro, iaBilet și Entertix.
Moștenirea tatălui. Trupa fiului. Muzica ce a definit o generație. AEG Presents și ICON LIVE anunță Roger Waters Presents LEGACY - A Pink Floyd Show (www.RogerWatersLegacy.com), o producție live complet nouă, creată sub îndrumarea lui Roger Waters, cu o trupă condusă de fiul său, Harry Waters, muzician, pianist și compozitor cu o îndelungată activitate pe scenele internaționale.
Un turneu amplu va debuta în 2027 și va include un spectacol la Sala Palatului din Bucuresti, pe 3 iunie 2027, organizat de Emagic.
LEGACY celebrează muzica emblematică și universul vizual care au definit perioada de aur a trupei Pink Floyd, între 1971 și 1979. Spectacolul reunește o trupă de 10 muzicieni de talie mondială, care va interpreta piese de pe albumele The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals și The Wall.
Noua producție scenică, realizată sub coordonarea echipei lui Roger, include o retrospectivă vizuală spectaculoasă, inspirată de creațiile originale Pink Floyd, precum și imagini create de Roger în perioada în care a fost principala forță creativă a trupei.
Harry este directorul muzical al producției și conduce trupa, interpretând la orgă Hammond B3, pian și voce. Întregul spectacol este completat de imagini proiectate pe ecrane LED de înaltă definiție.
Biletele s-au pus în vânzare pe bilete.emagic.ro, tickets.emagic.ro, iaBilet și Entertix.
„Aceste piese au însemnat enorm pentru atât de mulți oameni, de-a lungul anilor, și mă bucur că publicul va avea din nou ocazia să le asculte live, împreună”, spune Roger Waters. „Harry are o trupă extraordinară și abia aștept ca fanii din întreaga lume să descopere spectacolul special pe care l-am creat împreună.”
Pentru Harry, LEGACY deschide un nou capitol în parcursul său muzical alături de tatăl său, o colaborare care se întinde pe mai multe decenii. Crescând în preajma Pink Floyd, Harry spune că muzica trupei a fost parte dintr-o educație muzicală mult mai vastă.
„M-am îndrăgostit de muzica asta din prima clipă”, spune Harry. „M-a impresionat cu adevărat, independent de faptul că era muzica tatălui meu. O iubesc la fel de mult și astăzi. Pentru mine, este o onoare să lucrez alături de tata la această nouă producție și sunt foarte recunoscător că pot duce această muzică mai departe, către fanii care o cunosc și o iubesc de mult timp, dar și către cei care o descoperă acum, oriunde s-ar afla în lume.”
Legătura lui Harry cu această muzică a început cu mult înainte de a deveni muzician profesionist. În copilărie, vocea sa apare pe albumul The Wall al Pink Floyd, în piesa "Goodbye Blue Sky", iar el își amintește că a văzut producția originală The Wall la o vârstă foarte fragedă. Ulterior, a cântat mai bine de 15 ani alături de tatăl său în turnee importante, inclusiv The Dark Side of the Moon și The Wall, precum și în cadrul concertelor Desert Trip din 2016.
Din punct de vedere muzical, producția își propune să recreeze înregistrările originale cât mai fidel posibil. "Vom recrea albumele în mod autentic, cât mai aproape posibil de original, notă cu notă", spune Harry. Dincolo de redarea fidelă a soundului Pink Floyd, Harry spune că LEGACY își propune să reconecteze publicul cu ideile care au stat la baza acestei muzici.
Spectacolul, cu o durată de peste două ore, explorează în profunzime albumele Pink Floyd. Harry, împreună cu toboșarul Graham Broad, au construit împreună setlistul, aducând un omagiu celor mai iubite piese din perioada de aur a trupei Pink Floyd și creând ceea ce Harry descrie drept o succesiune de momente muzicale atent legate între ele. Pentru Harry, anumite piese au o însemnătate aparte. Albumul său preferat de la Pink Floyd este Animals, iar piesa pe care îi place cel mai mult să o interpreteze este Shine On You Crazy Diamond.
Trupa, formată din muzicieni profesioniști care interpretează de decenii muzica Pink Floyd, îi include pe:
· Harry Waters - orgă B3, pian și voce
· Graham Broad - tobe
· Clifton David Broadbridge - voce principală
· Edo Scordo - chitară și voce
· Antonello Pudva - chitară
· Eva Avila - voce de acompaniament
· Genevieve Little - voce de acompaniament
· Dahniel Knight - chitară bas și voce de acompaniament
· Ryan Saranich - saxofon, percuție, chitară suplimentară și claviaturi
· Matt Riddle - claviaturi
Căutarea unui interpret care să recreeze partea vocală principală a lui Roger în Pink Floyd a stârnit un interes extraordinar la nivel global. Roger și Harry au lansat o căutare online unică, la nivel mondial, pentru a găsi acea voce. Harry spune că a ascultat personal peste 3.000 de înregistrări de audiție înainte de alegerea interpretului. În cele din urmă, Clifton David Broadbridge a fost selectat. Originar din Canada și stabilit acum în Nashville, Broadbridge este un vocalist desăvârșit, care și-a câștigat locul în trupă după o audiție față în față cu Harry Waters, într-o zi liberă din turneul lui Harry alături de Primus.
Roger Waters este muzician, cântăreț, compozitor și autor britanic. A cofondat Pink Floyd în 1965, iar după ce colegul său fondator, Syd Barrett, s-a confruntat cu probleme de sănătate mintală în 1967, Waters a devenit principalul textier și compozitor al trupei, co-solist vocal și lider conceptual, până la plecarea sa în 1985. A avut un rol esențial în crearea unora dintre cele mai apreciate albume ale formației, inclusiv The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals și The Wall. De atunci, Waters a avut o carieră solo de succes, lansând albume precum The Pros and Cons of Hitch Hiking (1984), Radio K.A.O.S. (1987), Amused to Death (1992), Is This the Life We Really Want? (2017) și Dark Side of the Moon Redux (2023).
Roger Waters este renumit pentru spectacolele sale live spectaculoase, care îmbină muzica puternică cu producții scenice de mari dimensiuni, imagini imersive, lumini impresionante, proiecții video și efecte teatrale. Turneele lui sunt considerate unele dintre cele mai memorabile concerte rock, inclusiv The Wall, In the Flesh, The Dark Side of the Moon Live, Us + Them și This Is Not a Drill, și l-au consacrat drept unul dintre cei mai vizionari și impresionanți performeri de rock din punct de vedere teatral.
Puține cataloage din istoria rockului au avut anvergura globală a trupei Pink Floyd. Au vândut peste 250 de milioane de albume la nivel mondial, iar The Dark Side of the Moon și The Wall au fost incluse ambele în GRAMMY Hall of Fame. La mai bine de șase decenii de la formarea trupei, muzica Pink Floyd continuă să ajungă la un public global uriaș, cu aproximativ 28,4 milioane de ascultători lunari pe Spotify, în august 2026.
Se estimează că producția va susține peste 100 de reprezentații în America de Nord și Europa în 2027.
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