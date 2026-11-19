„În 1981, la Timișoara, câțiva studenți urcau pentru prima dată pe o scenă. De atunci au trecut 45 de ani și o mulțime de cuvinte cântate împreună”, se arată într-un mesaj al formației, pe pagina de Facebook.
De altfel, muzicienii organizează și un concurs, la care sunt puse la bătaie „două bilete la concertul Celelalte Cuvinte din orașul tău și CD-ul STEM”:
„Ce înseamnă Celelalte Cuvinte pentru tine? Spune-ne într-un singur cuvânt, în comentarii, și scrie în ce oraș ai veni la concert: Petroșani, Reșița sau Timișoara. Dă-i tag celui cu care ai veni, ca să afle și el de concurs. Așteptăm comentariile voastre până pe 25.11, ora 12:00. Anunțăm câștigătorul pe 26.11”.
De-a lungul celor 45 de ani, Celelalte Cuvinte și-a câștigat un loc aparte în istoria rockului românesc, printr-o muzică ce a rămas relevantă pentru mai multe generații de ascultători.
Muzicienii spun că aceste concerte vor fi „speciale” pentru fanii formației, întâlniri aniversare în care vor putea fi ascultate piese care au devenit repere ale rockului românesc, dar și compoziții care continuă povestea uneia dintre cele mai longevive trupe de profil din România.
Concertele aniversare ale formației Celelalte Cuvinte:
- Vineri, 27 noiembrie, ora 21:00, Petroșani, The Station
- Sâmbătă, 28 noiembrie, ora 22:00, Reșița, Mood Factory
- Duminică, 29 noiembrie, ora 20:00, Timișoara, Casa Tineretului
- Sâmbătă, 12 decembrie, București, Sala Luceafărul
- Joi, 10 decembrie, Brașov, Club Rockstadt
Mai multe detalii despre aceste evenimente puteți găsi pe pagina de Facebook Celelalte Cuvinte.
Sursa:
StirilePROTV
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