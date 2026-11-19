„În 1981, la Timișoara, câțiva studenți urcau pentru prima dată pe o scenă. De atunci au trecut 45 de ani și o mulțime de cuvinte cântate împreună”, se arată într-un mesaj al formației, pe pagina de Facebook.

De altfel, muzicienii organizează și un concurs, la care sunt puse la bătaie „două bilete la concertul Celelalte Cuvinte din orașul tău și CD-ul STEM”:

„Ce înseamnă Celelalte Cuvinte pentru tine? Spune-ne într-un singur cuvânt, în comentarii, și scrie în ce oraș ai veni la concert: Petroșani, Reșița sau Timișoara. Dă-i tag celui cu care ai veni, ca să afle și el de concurs. Așteptăm comentariile voastre până pe 25.11, ora 12:00. Anunțăm câștigătorul pe 26.11”.