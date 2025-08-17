Robert De Niro împlineşte 82 de ani. Povestea unuia dintre actorii legendari ai cinematografiei. FOTO

Robert De Niro s-a născut la 17 august 1943 în Manhattan, New York, tatăl său fiind pictor şi sculptor, iar mama - poetă şi pictoriţă. A urmat cursurile Liceului Elisabeth Irwin şi ale Little Red School House.

Prima sa activitate artistică a fost apariţia într-o piesă şcolară - "Vrăjitorul din Oz". Apoi s-a înscris la McBurney School, ulterior trecând la Rhodes Preparatory School. Nu a finalizat cursurile, începând să studieze actoria la Conservatorul Stella Adler şi apoi la Actors Studio al lui Lee Strasberg.

Cum și-a început cariera

Cariera sa de actor a început în 1963, când a jucat un rol în filmul "The Wedding Party". Au urmat apariţii în peliculele "Three Rooms in Manhattan", "Les Jeunes Loups", "Salutări". În 1973 a apărut în filmele "Bang the Drum Slowly" şi "Mean Streets". Un an mai târziu, interpretarea rolului Vito Corleone în "The Godfather: Part II" (regia Francis Ford Coppola) i-a adus prestigiosul premiu al Academiei.

După succesul filmului "Mean Streets", De Niro a început o colaborare strânsă cu regizorul Martin Scorsese, care l-a distribuit în multe dintre filmele sale de succes, între care "Taxi Driver", lansat în 1976, pentru care a fost nominalizat la Oscar pentru cel mai bun actor. Alte filme din 1976 au fost "1900" (regia Bernardo Bertolucci) şi "Ultimul magnat" (regia Elia Kazan).

În anii '80 a jucat în filme precum "Raging Bull" - premiu Oscar pentru cel mai bun actor, "Regele comediei", "Brazilia". În deceniul următor a jucat în "Goodfellas", "Analyze This" şi a regizat pelicula "A Bronx Tale".

Începutul anilor 2000

Începutul anilor 2000 a însemnat apariţii ale actorului în seria "Meet the Fockers" şi "Little Fockers", continuarea filmului "Analyze This" prin "Analyse That", dublajul vocii personajului Don Limo în filmul de animaţie "Povestea rechinilor". În 2006 a regizat thrillerul "The Good Shepherd" şi a jucat alături de Matt Damon şi Angelina Jolie. Au urmat, în 2010, filmul de acţiune "Machete" şi thrillerul "Stone", unde a jucat alături de Edward Norton şi Milla Jovovich.

În anii 2011-2013, a făcut parte din distribuţia filmelor "Killer Elite", "Limitless", "Silver Linings Playbook" - nominalizare la Premiul Oscar, "Frelancers", "Red Lights", "Being Flynn", "The Big Wedding", "Killing Season", "The Family", "Last Vegas", "American Hustle", "Grudge Match", "Motel", "Hands of Stone"

Robert De Niro a fost nominalizat de şapte ori la prestigioasele premii Oscar.

Robert De Niro a fost nominalizat de şapte ori la prestigioasele premii Oscar - de două ori la categoria Cel mai bun actor în rol secundar şi de cinci ori pentru cel mai bun actor. A câştigat de două ori premiul, cel mai bun actor în rol secundar pentru "The Godfather: Part II" şi cel mai bun actor pentru "Raging Bull". De asemenea, a fost nominalizat de opt ori la Globul de Aur la diferite categorii precum Cel mai bun actor - Film dramatic şi Cel mai bun actor - Film muzical sau Comedie. A câştigat premiul pentru interpretarea sa fascinantă din "Ranging Bull" la categoria Cel mai bun actor - Dramă cinematografică. În 2011, i s-a conferit prestigiosul premiu Cecil B. DeMille, premiul Globul de Aur pentru întreaga carieră, pentru abilităţile sale artistice exemplare şi talentul excepţional.

În 2009, De Niro a fost desemnat laureat al Centrului Kennedy, iar în 2016 a fost distins cu Medalia Prezidenţială a Libertăţii.

Din bogata sa filmografie mai amintim: "The Deer Hunter" (1978), "Once Upon a Time in America" (1984), "The Untouchables" (1987), "A Bronx Tale" (1993), "Casino" (1995), "Heat" (1995).

Începând din 2018, De Niro a jucat frecvent în "Saturday Night Live". Un an mai târziu, a apărut în "Joker" şi "The Irishman". În 2020, actorul a jucat în drama de familie "The War with Grandpa". Doi ani mai târziu, a avut un rol secundar în "Amsterdam" (regia David O. Russell).

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













