Proiect inedit: cartea-album ”Născut în underground”. Cum arată 50 de trupe înainte și după concert

Sâmbătă, 7 decembrie 2019, în Club Expirat din București, are loc lansarea unui proiect unic în România: cartea-album ”Născut în underground”.

Pentru prima dată în România, un artist pasionat de fotografie și de cultura underground, George Mieluș, a imortalizat aproximativ 50 de formații și artiști de rock, rap, indie sau electro ÎNAINTE și DUPĂ un concert.

Printre trupele și artiștii care au participat la acest proiect se află Subcarpați, Paraziții, Macanache, La Familia, Timpuri Noi, Coma, Roadkillsoda, Implant Pentru Refuz, Moonlight Breakfast, Grasu XXL, Luna Amară, Robin and the Backstabbers, Omul cu Șobolani și multe alte nume importante ale muzicii underground din România, care, chiar dacă au reușit să ajungă cunoscute la noi în țară, s-au ”născut în underground” și poate că vor rămâne în underground.

Ideea acestui proiect s-a născut în decembrie 2015, la puțin timp după tragedia din clubul Colectiv, când în spitale încă mai mureau oameni care fuseseră la concertul unei trupe care a devenit emblematică pentru cultura underground autohtonă: Goodbye to Gravity.

Am stat de vorbă cu George Mieluș despre acest proiect inedit în cultura underground autohtonă:

Cristian Matei ”Mumu”: Lăsând la o parte salutul, pentru că ne cunoaștem de mulți ani, e înseamnă “Născut în Underground”, proiectul ăsta al tău de care te-ai apucat de ceva vreme?

George Mieluș: “Născut în Underground” reprezintă o documentare a muzicii underground românești în fotografii. Mai mult o documentare a stărilor artiștilor, a emoțiilor acestora, înainte de a urca pe scenă și fix după ce au terminat concertul.

Am lucrat aproximativ 4 ani de zile la proiect și, în acest timp, am reușit să documentez peste 50 de formații din muzica underground românească: de la rock, rap, punk, alternativ. Am încercat cumva să surprind toate genurile care intră în sfera undergroundului.!”

Cristian Matei ”Mumu”: Deci trupe care activează în momentul de față, da? Nu care au cântat la un moment dat și acum nu mai există ca și trupă sau artist. Asta vreau să înțeleg.

George Mieluș: ”În acești 4 ani am avut ocazia de a fotografia formații care nu mai există în momentul de față sau care sunt sub o altă denumire. Nu mai sunt aceiași membri în formația respectivă. Cumva, asta îi dă și o valoare cărții în sine, pentru că am reușit să surprind anumite formații într-o componență care în ziua de azi nu mai există sau nu mai sunt în componența respectivă.”

Cristian Matei ”Mumu”: Ce vedem în acest album, concret?

George Mieluș: ”Fotografii cu artiști înainte și după concert și fotografii din timpul concertelor. Fiecare trupă în parte are o fotografie de deschidere din timpul concertului sau din backstage, fiind urmate de fotografii individuale ale artiștilor din formația, trupa respectivă.”

Cristian Matei ”Mumu”: Ai spus ca sunt în jur de 50 de artiști și trupe. Dă-mi câteva exemple, ce formații avem?

George Mieluș: ”Am încercat să surprind diferite categorii de vârstă, diferite tipuri de formații, formații care au intrat pentru prima oară pe scenă sau formații care sunt deja obișnuite cu scena. De la trupe de fete la trupe de copii, la trupe de adulți sau oameni chiar în vârstă, care fac asta de zeci de ani de zile.

Formații care sunt obișnuite cu scena cum ar fi: Subcarpați, Coma, E.M.I.L., Paraziții, care fac asta de foarte multă vreme, la trupe care au fost pentru prima oară pe o scenă cum ar fi: Eyedrops, Revolver, Purple Caravan, care sunt la început de drum și de abia aveau primele concerte.”

Cristian Matei ”Mumu”: Ca să înțelegem, Eyedrops, care cântă de ceva vreme - acum în momentul în care vorbim noi - dar tu când ai început acest proiect, aveau primul concert și mai sunt și alte exemple de genul acesta.

George Mieluș: ”Da, mai sunt exemple de genul acesta. Cărbune pe zona de hip hop, Eyedrops de care am vorbit, erau atunci la Gara Băneasa, aveau primul lor concert în formula Eyedrops, la Purple Caravan, ei sunt tot așa niște tipi din Craiova care acum își lansează acum primul album. Au avut un prim concert acum câteva săptămâni în Fabrica, dar voi merge la ei, la lansarea lor de album pentru a-i fotografia pentru acest proiect.”

Cristian Matei ”Mumu”: Cum ai ales aceste trupe? În funcție de ce ți-a plăcut ție sau cum?

George Mieluș: ”În adolescență am crescut cu muzica trupelor din underground, de la... nu știu... Coma, E.M.I.L., Paraziții, La Familia și tot ce este între. Am avut acum, adult fiind, ocazia să-i întâlnesc pe cei cu care am copilărit în căști, muzica cu care am copilărit și am ales din perspectiva activității muzicale. Adică, formațiile trebuiau să aibă concerte, să fie prezente în festivaluri, să fie pe piața muzicii underground, să fie vizibile către public, să aibă concerte, asta mă interesa. Mă interesa starea lor înainte de concert și starea de după concert, emoția pe care o au înainte și după ce au au.”

Cristian Matei ”Mumu”: Și unde realizai aceste fotografii, în backstage, în timpul concertului, afară?

George Mieluș: ”În backstage am realizat fotografiile. Fiecare artist, practic, mi-a fotografiat individual. Și, na, backstage-ul depinde de locație: ba era în aer liber, fiind la un festival, ba un backstage foarte mic într-un club. Chiar au fost cluburi unde nu exista un backstage, efectiv lângă scenă, pe un perete pus pe fundal, treceau pe acolo fiecare și îi fotografiam și așa am reușit să adun…”

Cristian Matei ”Mumu”: Deci, practic noi vedem un artist înainte și după concert. E o diferență mare între aceste două stări?

George Mieluș: ”Da, majoritatea ... sau ce am observat eu la majoritatea artiștilor. Bine, poate că unii dintre ei nici nu mă cunoșteau și nu știau cum să relaționeze, dar din ce am putut observa, ei erau stresați, tensionați înainte de a urca pe scenă. De obicei, putem vedea că au ”straight face”-ul, fără niciun fel de sentiment sau emoție pe față, iar după concert 90% din oameni sunt foarte relaxați, zâmbitori, eliberați, deschiși, mult mai luminați la față. Nu știu …. se simte!”

Cristian Matei ”Mumu”: Cine sunt cei care au cele mai mari emoții? Numele astea cunoscute care au experiență de cântat pe scenă sau dimpotrivă, trupele tinere care abia urcă pe scenă?

George Mieluș: ”Clar, trupele tinere care urcă pe scenă au mai multe emoții, pentru că e prima oară când fac asta și își doresc foarte mult să iasă bine, să fie bine văzuți de fani sau de viitorii potențiali fani și cred că au mai multe emoții. Cei care sunt deja obișnuiți cu scena sunt foarte relaxați. Spre exemplu am observat asta la DOC. Dacă te uiți la DOC înainte și după, nu îți dai seama care este fotografia, doar dacă vezi că nu mai are microfonul în mână după și că e foarte transpirat după, dar ca emoție n-a avut nicio tresărire, ca sa zic așa. A fost foarte degajat și a urcat foarte lejer pe scenă”.

Cristian Matei ”Mumu”: Ai întâmpinat și refuzuri în proiectul ăsta al tău?

George Mieluș: ”Da, desigur. Au fost undeva la 4-5 oameni care m-au refuzat, dar, inițial, când m-am apucat, nu știam cum vor fi artiștii, cât de deschiși vor fi către acest proiect și am avut plăcuta surpriză de a vedea că foarte mulți dintre ei au fost foarte interesați, le-a plăcut foarte mult ideea proiectului și chiar s-au oferit să mă ajute, au vorbit cu alte trupe pentru … uite îl știu pe cutare de la trupa A, nu vrei să îi faci și pe ei? Ba da, mi-ar face foarte mare plăcere și m-au ajutat și trupele să ajung la alte nume, pentru a face această documentare cât mai completă. ”

Cristian Matei ”Mumu”: Și până la urmă acest proiect, mă gândesc eu, că îi ajută și pe ei, pe artiști, pe trupe. Adică tu vrei să scoți în evidență, ce anume? Pentru ce... care este scopul acestui proiect?

George Mieluș: ”Am încercat să adun sub acest proiect trupe din underground din diferite medii: că-s ele rock, că-s rap și să le pun pe toate sub o ... sau să le dau o formă vizuală emoțiilor artiștilor. Asta, cumva, am încercat să surprind. De ce acest proiect? Pentru că am simțit că trebuie să fac ceva pentru muzica underground. Eu în adolescență am susținut mișcarea graffiti, cultura graffiti, practic așa m-am apucat de făcut fotografii, având un site care promova cultura graffiti, iar pentru a face conținut pentru acel site aveam nevoie de un aparat foto. Am luat aparatul foto și am început să fac fotografii desenelor din București. Așa am întâlnit foarte mulți oameni din zona graffiti-ului, din cultura graffiti, din street art, din underground, chiar și cântăreți: Carbon, Macanache, Subsemnatu, pe care îi știam din cultura aceasta graffiti și am simțit că trebuie să fac ceva pentru muzica underground.

Totul a venit, cumva, după ceea ce s-a întâmplat la Colectiv, în decembrie 2015, când am realizat că vreau să fac proiectul ăsta și mi-am dat seama că vreau să fac ceva pentru muzica underground românească. Când am fost la primul concert al lui Macanache în formula The Putreds, undeva în decembrie 2015, și am văzut că artiștii nu știau cum să susțină un concert după așa o tragedie, atmosfera era foarte încărcată, foarte tensionată. Oamenii nu știau cum să se simtă, nu știau ce trăiri să aibă, fiind vorba de o tragedie care s-a întâmplat la un concert. Acum .. ei se aflau la un concert la scurt timp după asta.”

Cristian Matei ”Mumu”: Erau confuzi.

George Mieluș: ”Da, erau confuzi. Nu știau dacă să se simtă bine, dacă să se distreze, dacă să plângă . Îți dai seama că și cei care erau în public și cei care erau în formațiile care concertau aveau oameni cunoscuți care fuseseră prinși acolo și era o perioadă în care încă oamenii mureau, erau încă în spitale, nu se știa cine va supraviețui. Și artiștii nu știau, efectiv, cum să se adreseze publicului”.

Cristian Matei ”Mumu”: ”Și atunci tu la concertul ăla ai văzut cele două laturi ale artistului, adică una, cea de muzician, care urma să cânte pe o scenă și cealaltă parte de om simplu care trăiește o dramă, dar care trebuie să performeze, nu?

George Mieluș: Exact. Cumva aveau o luptă internă. Nu știau cum să se comporte într-o situație de genul (acela). Era o tragedie pentru toți, adică la nivel național a fost ...”

Cristian Matei ”Mumu”: Te-ai gândit să imortalizezi?

George Mieluș: ”M-am gândit, cumva, să surprind emoția oamenilor înainte de a urca pe scenă, o emoție pe care publicul nu reușește s-o vadă. Publicul ia doar starea lor de pe scenă, din timpul concertului și energia pe care-o transmit, dar nu reușesc să vadă artistul înainte de a urca pe scenă și fix după ce a coborât de pe scenă, ce trăiri are artistul în sine, sinceră, trăirea lui sinceră înainte de concert și după ce a performat actul în sine.”

Cristian Matei ”Mumu”: E un proiect independent, “Născut în Underground”. Spune-mi... dă-mi niște detalii. E greu să faci așa ceva? Tu prin forțe proprii te-ai gândit și ai pus la punct tot acest proiect?

George Mieluș: ”Da. Am încercat să fac un proiect independent, în timpul meu liber, pe resursele mele. Cartea și expoziția și tot ce va fi, va fi făcut prin forțe proprii, apelând la prieteni, la oameni care mă ajută. Nu am reușit să fac asta de unul singur, clar. Am avut susținerea prietenilor, oamenilor apropiați, care au înțeles despre ce e proiectul și au reușit să mă ajute: că e cu locația unde va fi evenimentul sau că au vorbit cu alte trupe, sau că mi-au dat un sfat sau …. na, fiecare a încercat, cumva, să contribuie la proiectul ăsta și să iasă un proiect consistent - și frumos și de calitate.”

Cristian Matei ”Mumu”: Sunt 4 ani de când muncești la acest proiect. Ce a fost cel mai greu în tot acest timp?

George Mieluș: ”Cel mai greu a fost să fac selecția fotografiilor în care artiștii au emoția pe care o căutam. Neavând foarte mult timp cu fiecare artist în parte înainte de concert, deoarece în backstage este foarte multă agitație, trupele se pregătesc, își fac playlist-ul înainte de concert, mai repetă, fac o vocaliză, încearcă cumva să-și nu uite ceva, vreun cablu, vreun cinel.”

Cristian Matei ”Mumu”: Încercai și tu să te strecori.

George Mieluș: ”Da. Eram și eu acolo, care, prin toată agitația și spațiile, de obicei, din backstage sunt destul de mici. Încercam și eu să-mi pun fundalul, lumina, să m-așez acolo, să găsesc un loc care nu ar încurca și unde, după ce vor cânta cei dinainte nu voi găsi un morman de scule în dreptul fundalului și în dreptul luminii”.

Cristian Matei ”Mumu”: Și n-a fost doar în București.

George Mieluș: ”N-a fost doar în București, nu. Am fost și în Constanța, în Iași, în Brașov, în Ploiești, în Tecuci. Am umblat prin țară pe la festivaluri și pe la concerte, lansări de album ale trupelor și am încercat cumva să îi prind în medii diferite, în săli diferite. Spre exemplu, pe cei de la Toulouse Lautrec i-am fotografiat pe vasul Greenpeace. Aveau scena amplasată pe vas, iar publicul era în doc. Mi s-a părut ceva foarte drăguț și, inedit și de aia am decis să merg să-i fotografiez acolo. Fiecare trupă se simte bine într-un anumit mediu. Sunt trupe care sună mai bine sau care fac o atmosferă mai bună într-un club mic unde toți oamenii. Spre exemplu am văzut la E.M.I.L. Am fost la concert la E.M.I.L. și a fost în Fabrica, știi foarte bine cum e clubul acolo, iar timp de o oră, erau oameni care făceau crowd surfing pe acolo. Erau efectiv oameni deasupra oamenilor și E.M.I.L. cânta. Cred că o astfel de atmosferă nu se putea obține la un festival. Și de aia zic, cumva fiecare trupă se simte bine într-un anumit mediu.”

Cristian Matei ”Mumu”: Apropo de trupe, am văzut în lista asta de aproximativ 50 de formații și artiști și nume precum Subcarpați, Coma, Grasu XXL, Paraziții. Adică ce vreau să spun e că sunt trupe care la concerte vând bilete, da? Sunt cunoscute. Chiar așa, în underground-ul ăsta de care vorbim noi acuma, se mai potrivesc cu proiectul “Născut în Underground”?

George Mieluș: ”Da, se potrivesc. Întrebarea asta o primesc destul de des și da.”

Cristian Matei ”Mumu”: Ele mai sunt underground?

George Mieluș: ”Da, ele din perspectiva mea sunt underground, pentru că publicul care ascultă Subcarpați, ascultă și Carbon poate sau ascultă și Macanache sau cel care ascultă Coma, poate ascultă și E.M.I.L. sau Eyedrops. Publicul underground se identifică cu muzica lor și ei se identifică la rândul lor cu publicul de underground. Practic ei de acolo au plecat. Au plecat din underground, s-au născut în underground. Că au reușit să iasă din sfera underground- ului ăsta, asta este ceva foarte bun, pentru că așa pot afla și alții de muzica underground, muzică care se diferențiază față de muzica comercială, pentru că transmite un mesaj. Că e el social, politic … fiecare trupă în parte încearcă să transmită un mesaj.”

Cristian Matei ”Mumu”: Și oricum, chiar numele pe care le-am spus mai devreme, în continuare nu cred că le auzim foarte des la radio sau la televizor. Adică, aceste trupe, în continuare activează pe scena locală underground, chiar dacă sunt cunoscute.

George Mieluș: ”Da. Ele activează în zona underground și eu cred că acolo se definesc cel mai bine, chiar dacă ele au reușit să iasă. Publicul lor este publicul de underground, care ascultă muzică de calitate, care ascultă muzică bună underground și ei acolo s-au născut, ei de acolo au început. Bean - că era la Șuie Paparude, fac asta de 20 de ani, Coma la fel. Adică sunt trupe care au activat pe pe scena underground-ului zeci de ani până au reușit să iasă din din sfera underground și să fie un pic mai cunoscute: Vița de vie, Paraziții … Subcarpați.”

Cristian Matei ”Mumu”: Și pentru că vorbim de underground și oricum toată povestea asta a început în 2015, după ceea ce s-a întamplat în Colectiv, vreau să te întreb - tu ai umblat în anii ăștia pe la atâtea concerte și ai fost prin tot felul de locuri, săli, cluburi - crezi că există o schimbare acum la 4 ani distanță, în ceea ce privește siguranța publicului și a trupelor la concerte?

George Mieluș: ”Nu. Foarte foarte puține cluburi sunt sigure și m-am simțit sigur în puține cluburi sau spații unde se țin concerte. Din păcate, nu s-a schimbat foarte mult. Aș putea spune …. nu s-a schimbat mai nimic. Sunt foarte puține cluburi care au ajuns să fie sigure sau să aibă niște sprinklere, niște detectoare de fum, niște ieșiri de siguranță pe unde se pot evacua oamenii în caz de orice.”

Cristian Matei ”Mumu”: Și totuși există în continuare…

George Mieluș: ”Da, asta este trist, că încă există locuri de genul (acesta). Cei care dețin cluburile nu se gândesc la siguranța oamenilor, la siguranța trupelor. Până la urmă este o responsabilitate pe care deținătorii de cluburi ar trebui să și-o asume. Este o siguranță care ar trebui să primeze în fața profitului. E vorba despre niște vieți ale unor oameni care mor nevinovați, din cauza...nici nu știu cum să zic..N-aș vrea să zic a lacomiei sau a banilor exact sau inconștiență. Ar trebui să ne gândim că viața este cel mai prețios lucru pe care îl avem fiecare dintre noi.”

Cristian Matei ”Mumu”: Noi vorbim despre “Născut în Underground”, un album, o carte, în care putem să vedem imagini cu artiști înainte și după concert. Unde putem găsi acest album?

George Mieluș: ”Albumul îl putem găsi pe site-ul www.nascutinunderground.ro . Acolo veți avea cartea disponibilă pentru a o cumpara online, cu cardul, foarte simplu.”

Cristian Matei ”Mumu”: Adică, o comandă pentru format fizic, nu și electronic.

George Mieluș: ”Da. Ea va fi în format fizic, print. Vor fi 500 de exemplare. Practic, o ediție destul de limitată și va fi disponibilă online pe, cum am zis, pe site-ul www.nascutinunderground.ro .

Cristian Matei ”Mumu”: Plus rețelele de socializare bănuiesc.”

George Mieluș: ”Da: Instagram, Facebook, se poate găsi și acolo tot asa.”

Cristian Matei ”Mumu”: Cine vrea, te poate contacta pe...?

George Mieluș: ”Cum vor ei s-o comande.... Că-mi scriu personal, că o comandă de pe site, că vin și le-o aduc în persoană…”

Cristian Matei ”Mumu”: Cu autograf sau fără?

George Mieluș: ”Cu autograf.”

Cristian Matei ”Mumu”: Merci frumos.

George Mieluș: ”Și eu îți mulțumesc pentru tot ce ai făcut.”

Cartea-album ”Născut în underground” se lansează sâmbătă, 7 decembrie 2019, ora 17.00, în clubul Expirat Halele Carol din București, printr-un concert LIVE susținut de Salmastra și Narco Branco.

Accesul publicului este gratuit.

Mai multe detalii găsiți pe site-ul oficial al acestui proiect www.nascutinunderground.ro, precum și pe pagina evenimentului de pe Facebook.

