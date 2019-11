Trupa The Sonic Taste lansează piesa ”Me, myself & I”. Interviu cu Mihai Nicolau aka ”Baby Jesus”

Dacă vă place rock and roll-ul, notați-vă în calendar 25 noiembrie. În acea zi, una dintre cele mai apreciate trupe românești de rock, The Sonic Taste, lansează un nou single și videoclip, care se numește "Me, Myself & I".

Evenimentul are loc în Club Expirat din București, iar Mihai Nicolau aka ”Baby Jesus”, unul dintre cei 2 membri permanenți ai trupei (restul fiind colaboratori), responsabil cu tobele și multe altele, a promis că cei care vor veni la concert vor avea parte de ”o producție absolut minunată”.

L-am certat puțin pe ”Baby Jesus”, pentru că Sonic Taste scoate piese ”cu țărăita”, însă el mi-a atras atenția, pe bună dreptate, că media de lansare a unui single Sonic Taste este cam de 3 luni, ceea ce ...nu este chiar rar, așa cum avem noi impresia. Noi, adică fanii și media.

De fapt, este vorba despre nerăbdarea celor care apreciază trupa Sonic Taste și care își doresc un album complet de ”no hard feelings, just rock and roll” - o expresie folosită de Mircea Petrescu (chitară, voce) și Mihai Nicolau (tobe) pentru a defini stilul și atitudinea acestei trupe care a apărut relativ recent pe scena rock underground autohtonă, adică de aproximativ un an.

Cristian Matei ”Mumu”: În 25 noiembrie aveți un eveniment de lansare a noului vostru single, despre care știu ... doar cum se numește: ”Me, myself & I”. De fapt, nu știu chiar nimic despre noua voastră piesă. Să fie oare o baladă? Să fie un blues? :) Dați-mi detalii. Lăudați-vă piesa.

Mihai Nicolau: ”Nu am vrut să dăm foarte mult din casă despre această piesă, așa este, dar o să zicem aici pentru prima dată. Me, Myself & I este destul de diferită față de ce am scos noi până acum. Evident că se păstrează aceeași atenție sporită la găsirea unui refren, așa cum credem noi că ar trebui să fie unul, fiind o chestiune ce îi aparține în totalitate lui Mircea.

Deși probabil că suntem cea mai aproape de America trupă de pe la noi, în piesa asta suntem mai mult în zona de UK 'rock and roll'. Dacă ar fi să descriu starea piesei “Me, Myself & I” este un fel de british version of “No Surprize”, dar cu un mic flavour de country. 'Make rock and roll parties great again. We’ll provide the soundtrack!'

Concertul va avea parte de o producție absolut minunată, special făcută pentru show, marca Dark Side Entertainment. Ca un mic teaser, aș putea să zic că: 'There’s no Dark Side without the Bright Side.'

Cristian Matei ”Mumu”: Am observat că multe trupe românești își lansează single-urile sub formă de videoclip pe Youtube. Adică, Youtube-ul a devenit acum un fel de echivalent al FM-ului, cum era pe vremea mea, când puteai găsi orice piesă nouă pe disc, adică pe vinyl, și pe radio. Asta însemna, pe vremuri, un ”single”. Acum totul se reduce la Youtube și, hai să zicem, și Spotify. Veți avea și voi acum un ”single” pe Youtube? Credeți că YouTube-ul e suficient pentru o trupă nouă, cum sunteți voi, care vrea să fie cunoscută?

Mihai Nicolau: ”Piesa noastră va fi și pe YouTube, da, căci va beneficia de un clip, ca toate single-urile noastre de până acum. YouTube nu este suficient, clar, dar este un tool excelent de promovare. Video-contentul a crescut considerabil în ultimii ani și ajută foarte mult, nu numai la promovare. Ai secțiunea de comments unde afli părerea celor ce au ascultat piesa, comentarii ce rămân acolo și nu se pierd în timp, care ajută foarte mult când cineva ajunge la piesă pentru prima dată.

Mai există clasicele like-uri, dar și dislike-uri și mai ai și numărul de views, care din punctul meu de vedere, în linii mari, este echivalentul vânzări de discuri de dinainte. Ultimele două tool-uri menționate fiind cele de unde poți trage niște concluzii și cunoaște publicul. Pe lângă toate astea, foarte important, mai există și analizele amănunțite a celor ce au ajuns la piesă: vârstă, sex, poziție geografică, etc. Nu suntem doar online, ci și pe străzi. Look out for the The Sonic Taste stencils.”

Cristian Matei ”Mumu”: În comunicatul de presă care anunță show-ul vostru din clubul Expirat, din 25 noiembrie, se spune despre Sonic Taste că este ”cea mai productivă trupă din scena de rock alternativ românesc al ultimului an” - însă, dacă stau să mă gândesc, din 2018, de când v-ați înființat ca trupă, și până acum, ați scos doar 4 piese. Asta înseamnă să fii productiv? De ce scoateți piese cu țârâita și nu trageți dintr-odată un album? No hard feelings, just rocknroll :)

Mihai Nicolau: ”Depinde ce considerăm că birthdate. Dacă luăm de când a fost făcută pagina de Facebook a trupei, ar însemna că noi suntem de 1 an și 2 luni călare pe rock’n’roll. Pe 21 septembrie a fost făcută pagina. Asta ar însemna 14 luni de activitate. Cu tot cu acest single, ce se va lansa peste câteva zile, ar însemna că am scos o piesă la aproape 3 luni. I’d say we’re productive. Sunt trupe care au scos o singură piesă în +12 luni. :) Dacă luăm ca dată de naștere apariția primei piese, februarie 2019, well… You get the point. O altă mențiune ar fi că niciun single lansat nu s-a regăsit în playlistul de concert până în lansare.

Asta înseamnă că pe lângă cele 12 piese pe care le dădeam live, noi mai compuneam încă una special pentru un nou single. Would you consider this as being productive? :) We work hard and we’re riding high.

Scoatem single după single pentru că vremurile se schimbă. E mai important să fii prezent și vizibil, decât să scoți o piesă și apoi un album. A nu se înțelege că asta este tot ce trebuie să faci. Lumea nu mai așteaptă un album cu o așa mare nerăbdare ca înainte. Vremurile de atunci dictau alt ritm, acum e altfel. Ai o mulțime de trupe care scot piese/albume/EP-uri și este foarte important să nu te uite lumea și să vii mereu cu ceva. Avem un alt ritm de expunere și lucru față de alte trupe. Sau cel puțin așa ne place să credem. When you’re the new kid in town, you need balls and a different approach to stand out. ”

Cristian Matei ”Mumu”: Și ca să fiu un pic plastic, voi doi sunteți un fel de White Stripes al României - cu excepția faptului că nu sunteți combinați unul cu altul și nici pe scenă la concerte nu sunteți doar 2. Ce voiam să vă întreb… E greu rău să ții o trupă în doar 2 inși? Să compui, să scrii versuri, să te ocupi și de promovare și așa mai departe. Mă gândesc că poate din cauza asta scoateți piese atât de rar. No hard feelings, just rock n roll ..

Mihai Nicolau: ”Este muuuult mai ușor de gestionat o trupă de doi. Din aproape toate punctele de vedere, mai puțin cea financiară, în care noi suntem cei ce investim, dar ne descurcăm, căci o facem cu cap și nu ne aruncăm în investiții care ne depășesc, mințindu-ne că e o investiție în viitor. Fiecare dintre noi știe foarte bine ce are de făcut și nu intrăm peste atribuțiile celuilalt. Mircea știe foarte bine ce are de făcut și este șef pe compoziție și songwritting - este o plăcere să îl văd în procesul creativ, când ii vin idei pe bandă rulantă și mie îmi e greu să decid care îmi place mai mult. L-aș înregistra non-stop, că nu cumva să piardă ceva. La structură venim amândoi cu propuneri, partea de tobă e la mine în curte, mixul e tot la Mircea, eu mă ocup de promovare și tot ce ține de online. Sunt două chestii pe care nu le facem noi, în rest, mingea e la noi în teren mereu: booking-ul, care este in curtea celor de la Dark Side, iar mastering-ul, care este făcut de Turcu Alex (MGNTC Music).

Un alt colaborator mai este și Vlad Constantin (MGNTC Music), pe partea de versuri atunci când nu avem noi inspirație, cum a fost cazul piesei “Different”. Le mulțumim tuturor pe această cale.

Nu știu ce să zic despre acest “rar”. A, ba da. E rar să găsești o trupă de rock de pe la noi care să scoată o piesă la maxim 3 luni distanță una de cealaltă :)”

Cristian Matei ”Mumu”: Și mai am o curiozitate personală. Voi aveți un stilist care se ocupă de imaginea voastră? Pentru că, după părerea mea, sunteți cea mai arătoasă și bine îmbrăcată trupă de rock din România la ora actuala. Și nu e glumă. Iar pentru mine asta a fost o mare surpriză (plăcută) încă de la început de când ați apărut, pentru că trupele românești nu au avut niciodată, până acum, o prezență scenică, o imagine de artist ... îngrijită, calculată, pusă la punct. Unii apăreau la concerte cu tricoul cu care se duceau să cumpere sifoane, alții se îmbrăcau fioros, cu tricouri death-metal, dar ei cântau de fapt balade pop-rock. Și tot așa. Exemple sunt multe. La voi, însă, totul arată brici. Care este explicația? Sigur e o femeie în viața voastră.

Mihai Nicolau: ”Ne bucurăm că vezi lucrurile așa. Sincer. Am sesizat și noi această situație, a trupelor care se îmbracă la fel pe scenă cât și la magazin. Explicația este una singură: am vrut să facem lucrurile diferit și dacă ne uităm în istorie, găsim muuulte trupe mari ce s-au remarcat și prin stilul vestimentar.

Uneori poate nu sunt foarte vizibile chestiunile astea, dar majoritatea trupelor mari au un stilist vestimentar în umbră. Da, firește că există o femeie în viață noastră, în cazul de față, o avem pe Anca Stăruială, stilist și Fashion Editor la revista Cosmopolitan România, care înțelege foarte bine filmul nostru și la fel de important, înțelege rock and roll-ul. E o potrivire foarte bună între noi și ea.”

Cristian Matei ”Mumu”: Iar ultima întrebare este dacă acesta va fi ultimul eveniment al vostru, ca trupă, anul acesta. Adică, gata cu single-urile, că vine decembrie. Sau poate mai aruncați un clip de sărbători? Care sunt planurile după ce lansați piesa ”Me, myself & I”?

Mihai Nicolau: ”Avem în plan să mai scoatem o piesă, ca să închidem anul en-fanfare, dar încă ne mai gândim la varianta asta.. Ce este sigur, însă, este că pe 13 decembrie vom cânta în deschidere pentru Implant Pentru Refuz, în Quantic, când își vor lansa noul lor album, SubRadar, alături de Unity for Opposites.”

Cristian Matei ”Mumu”: Mulțumesc petru timpul acordat. Ne vedem la concerte.

Mihai Nicolau: ”Și noi mulțumim pentru susținere. No Hard Feelings, Just Rock and Roll” :)

