Trupa românească de metal Contraband X a lansat albumul ”False healer”. Interviu cu Petre și Octav

Trupa românească de metal Contraband X și-a lansat cel de-al 2-lea material discografic, ”False healer”, un album care merită ascultat cu atenție.

Lansarea propriu-zisă a a albumului a avut loc printr-un concert susținut la festivalul Bucovina Rock Castle 2019, pe 25 august, un festival la care Contraband X a obținut un premiu în 2018.

Anul acesta, însă, Contraband X s-a prezentat în fața publicului cu un solist vocal nou, Liviu Ustinescu, cu un chitarist nou, Petre Iftimie, și cu un stil nou de metal, îndreptat spre zona progresivă-metal și uneori chiar djent sau fusion.

”False healer” este un album compus, înregistrat, mixat și susținut prin forțe proprii - așa cum practică, de altfel, 99,99 % dintre trupele românești de metal, astfel că, doar și pentru acest lucru, trupa Contraband X merită ascultată, susținută și încurajată la concerte. Însă acesta nu este singurul motiv pentru care merită să vă ”rupeți” 30 de lei din buzunar ca să cumpărați albumul în format electronic de pe Bandcamp.

”False healer” este un produs care, cu cât este ascultat mai mult, cu atât cucerește mai mult, în special la capitolul sound și pasajele care rup ritmul prin riff-uri dure, alternate cu pasaje calme. Este încă o surpriză plăcută pe scena metal underground românească, alături de trupele care au scos albume în ultimii ani.

Citește și Celebra trupă de metal Machine Head va susține un concert special la București, de 3 ore

Și, pentru a desluși cât mai bine secretele acestui album, am stat de vorbă cu Octav și Petre, 2 dintre cei 3 chitariști ai trupei.

Cristian Matei ”Mumu”: Înainte să vorbim despre ”False healer”, aș vrea să ne povestiți puțin despre schimbarea de stil a trupei, care a trecut de la un groove-death metal la o direcție ceva mai ”comestibilă”, respectiv o combinație de progressive, djent și chiar fusion. Iar aici are un rol și Petre, pe care-l știm deja din Illuminati și Taine - două trupe în care virtuozitatea se îmbină perfect cu metalul extrem - și care a fost cooptat recent pentru noua formulă Contraband X.

De ce această schimbare, în condițiile în care, în vechea formulă, trupa era deja apreciată în underground, iar la ediția din 2018 Bucovina Rock Castle, Contraband X a câștigat concursul dedicat trupelor tinere. E mai receptiv publicul la acest gen?

Octav Stavro: ”Consider că orice influență nouă poate genera un material interesant. Deja începusem să schimbăm direcția stilistică, scriind piese noi destul de diferite stilistic de primul material, însă venirea lui Petre a accentuat procesul. Dincolo de experiența lui în zona de metal tehnic, Petre a contribuit cu multe idei pentru materialul nou, ajuntându-ne să ducem piesele la nivelul la care ne-am propus, atât tehnic, cât și muzial.”

Petre Iftimie: ”Am fost invitat în trupă în momentul în care băiețîi se hotărâseră deja să abordeze un stil mai progresiv. Sunt de părere că genul groove death abordat înainte este suficient de bine reprezentat de către alții. Am decis să mă alătur grupului deoarece am admirat seriozitatea și deschiderea lor către idei noi, lucruri destul de rar întâlnite în scena metal autohtonă. Cât despre amprenta mea asupra trupei, am încercat să ies din zona mea de confort. Am încercat să nu axez riff-urile pe zona de tehnică. Mi-am dorit să mă duc în zona de prog modern, unde accentul este mult mai mult pus pe orchestrație și pe ritmică. Nu lipsesc solourile, fiindcă îmi plac, dar nu au fost punctul focal de această dată.”

FOTO: Petre Iftimie - chitară/voce

Facebook.com

Cristian Matei ”Mumu”: Cine este ”False healer”? Eu aș putea să fabulez și să spun că mesajul albumului ar putea viza inclusiv realități pe care le trăim acum în România, deși știu că NU este așa. Sunt 6 piese pe acest material al vostru, ale căror titluri m-ar putea duce cu gândul inclusiv la politicienii noștri: Blind, The End of Sanity, Web Spinner, Layers of Lies, Seduced, False healer … Dați-ne câteva detalii despre mesajul acestui album.

Octav Stavro: “False Healer” îi vizează pe băieții aia simpatici care te ajută cu orice problemă, chiar dacă nu le-ai cerut ajutorul. “Liderii spirituali” ce mereu știu ce e mai bine pentru tine, deși nu te cunosc deloc. “Preasfinții” care, în schimbul unei taxe, îți garantează bunăstare. Mai simplu, “False Healer” e o reacție împotriva șarlatanismului religios, fenomen de care suntem toți sufocați. De altfel, și pe primul nostru material, “Ruins of Mankind”, există o piesă, ce-i drept, mai contondentă, la adresa acestora. Este vorba de “Kill Yourself”.

Petre Iftimie: ”Conceptul liric îi aparține lui Liviu Ustinescu. Nu a dorit să meargă pe o idee politică sau socială. Lumea este deja prea orientată spre aceste subiecte și nu am considerat că este necesar să intrăm în această horă deja mult prea jucată. În principiu, fiecare piesă se leagă de câte o tulburare psihică. False Healer se leagă într-un fel de ipohondrie. Personajul nostru caută vindecarea pentru probleme mai mult sau mai puțin imaginare apelând la “vracii” zilelor noastre. În SUA astfel de “faith healers” fac averi incredibile bazându-se pe naivitatea oamenilor.”

FOTO: Octav Stavro, chitară/voce

Facebook.com

Cristian Matei ”Mumu”: Cât de greu a fost să finalizați acest album? Ca orice produs din underground, știu că asta înseamnă multă muncă, sacrificii personale și financiare …

Octav Stavro: ”Cert e că nu a fost deloc simplu. Ne-a ajutat foarte mult faptul că ne-am impus targeturi vis-a-vis de lansările fiecărui single, astfel am reușit să lansăm în fiecare lună o piesă nouă, din aprilie până în august. Procesul de recording și mixare a fost realizat în regim propriu. Instrumentele au fost înregistrate în “sufragerie”, iar mixul a fost realizat de Petre. Având în vedere volumul de muncă și investițiile financiare care au intrat în realizarea acestui material, nu pot spune că a fost simplu. Însă consider că au meritat investițiile, albumul fiind, după părerea mea, acolo unde ne-am propus inițial să fie. Ne mândrim de soundul și piesele de pe acest material, însă ne-am propus că următorul să îl depășească.”

Petre Iftimie: ”Am mers pe ideea de ”do it yourself” de această dată. Am înregistrat digital și am mixat totul la mine acasă. Vocile s-au tras la Demisec Records. Am ales această variantă din motive logistice (băieții fiind în Piatra Neamț, iar eu și Liviu în București), dar am și dorit să îmi încerc mâna la a produce un album cap-coadă. Încă evoluez la acest capitol, dar am considerat că este momentul să încep. Aveam și suficientă încredere în piese și în noii colegi, așa că am luat această decizie de a produce noi acest material. Odată cu trecerea timpului simt din ce în ce mai mult nevoia de a lucra cu un cerc pe cât se poate de restrâns. Probabil lipsa timpului nu îmi mai permite să depind de alți producători, deși sunt câțiva cu care încă aș vrea să lucrez. Totodată procesul a fost mai intim și nu mai există acel terț care poate nu a înțeles ideea. Fiecare decizie vizavi de producție a fost discutată și asumată. Totul a decurs foarte natural și este foarte posibil și ca următorul material să fie produs tot în această manieră. Trupa funcționează perfect în genul asta de situație și tot ce rămâne este să ne cizelăm soundul cu fiecare material scos.”

FOTO: Ciprian Florea - bass, voce

Facebook.com

Cristian Matei ”Mumu”: Voi sunteți pe cont propriu, adică albumul este independent de o casă de discuri. Vă gândiți să încercați să îl promovați și pe ”afară”? Adică, aveți vreun feedback până acum vizavi de acest album? Și întreb asta știind că este totuși foarte devreme pentru așa ceva, în condițiile în care ”False healer” a fost lansat pe Bandcamp cu foarte puțin timp în urmă.

Octav Stavro: ”Da, asta este targetul pe termen lung. Dacă ne uităm la analytics la videoclipurile noastre, într-adevăr, majoritatea vizualizărilor vin din România. Însă la ultimul single, “False Healer”, mare parte din vizualizări vin din Ucraina. Este un semnal bun și deja discutăm cu un promoter pentru un mini-tour prin Moldova și Ucraina. Ce va veni după asta în materie de promovare externă, nu știm încă. Lucrăm deja la material nou și încă ne străduim să rezolvăm provocările logistice cu care ne confruntăm.”

Petre Iftimie: ”La fel ca orice alt proiect în care am fost implicat, îmi doresc și muncesc spre a promova Contraband-X peste tot și sper în continuare, ca la 20 de ani, că poate de dată asta o să merg și pe piața internațională cu o trupă în care cânt. Din punctul ăsta de vedere nu m-am schimbat. În ceea ce privește o casă de discuri...nu știu ce să mai zic. Pentru o trupa nouă cred că Internetul este cea mai bună casă de discuri. Dacă îți faci un plan și ești atent să ai o prezență puternică, poți deveni foarte ușor cunoscut și așa. Haideți să luăm ca exemplu vloggerii de gear de pe YouTube: Ola Englund a pornit de la demo-uri de pedale și a ajuns să cânte cu The Haunted și Six Feet Under, ca să nu mai zicem că în momentul de față deține propria firma de chitare. Potențialul este enorm. Casele de discuri fac foarte puțin în zilele noastre.”

FOTO: Liviu Ustinescu, voce

Facebook.com

Cristian Matei ”Mumu”: Și apropo de feedback. La Bucovina Rock Castle 2019, adică în august, ați avut primul vostru concert în noua formulă, cu noul vocal (Liviu Ustinescu) și noul gen abordat. Cum a fost? Cum a reacționat publicul, ținând cont că ”False healer” a fost cântat în întregime, în premieră, acolo.

Octav Stavro: ”Feedback-ul a fost bun. Mai bun decât ne-am așteptat. Dincolo de publicul de acolo, am primit semnale pozitive de la unii promoteri care au văzut show-ul. Deși am crezut inițial că zona de prog este o nișă mică, am constatat că publicul este destul de larg. Faptul că am introdus și voci clean și că partea instrumentală este mai complexă, dar și mai variată ca sound, atrage un public mai variat. Însă, din păcate, atrage și critici de la ascultătorii “true cult”, ce-și doresc, evident, doar growl și traforaje cu mult gain pe chitare. Desigur, nu ne displace deloc partea mai agresivă de metal, motiv pentru care nu am renunțat la ea, și încă se găsește pe materialul nou, însă într-o măsură mai moderată.”

Petre Iftimie: ”Ca la orice trupă nouă, s-a început timid, cu public puțin și sceptic, însă m-a bucurat faptul că pe parcurs s-au adunat câțiva oameni la scenă și pe deasupra au părut și încântați de ceea ce auzeau. Cred că noul gen abordat a fost bine primit. Asta pentru că este mult mai aproape de ceea ce simțim din unct de vedere muzical și publicul la rândul lui simte asta și se bucură de muzica făcută cu sinceritate. În plus, zona de prog este în plină ascensiune de ceva vreme și pe bună dreptate. Genul asta are încă multe de spus.”

FOTO: Andrei Afloarei - chitară

Cristian Matei ”Mumu”: Iar acum vine întrebarea pe care o adresez de multe ori când vine vorba despre trupe românești. V-ați gândit cum ar sună o piesă de-a voastră în limba română? Nu credeți că ar avea o priză mai mare la public, în condițiile în care piața este deja suprasaturată de trupe care cântă în engleză - în schimb, invers … mai greu.

Octav Stavro: ”Nu ne-am pus niciodată problema asta. Pur și simplu am început să cântăm, iar Ciprian și Liviu, cei care se ocupă de partea lirică, au compus în engleză. Nu e o limitare auto-impusă, ci doar așa s-a întâmplat. Probabil pe viitor vor veni și piese în limba română, suntem încă la început și mai avem destul de multe materiale în față.”

Petre Iftimie: ”Nu sunt închis la ideea de a face o piesă în limba română. Nici măcar nu cred că asta ar fi o limitare în a promova respectiva piesă în afară. Pur și simplu încă nu s-a ivit ocazia. Adevărul e că nu am făcut niciodată o piesă în română și chiar e un lucru pe care vreau să îl încerc.”

Facebook.com

Cristian Matei ”Mumu”: Din ce cunosc eu, anul acesta ați avut concerte doar în zona Moldovei. Cum rămâne cu Bucureștiul, unde sunt cele mai multe concerte și festivaluri pe această felie de metal? Ce planuri aveți pentru acest sfârșit de an în materie de concerte?

Octav Stavro: ”Bucureștiul și Vestul țării sunt zonele în care ne-am propus să cântăm în perioada următoare, cât și Moldova și Ucraina. Însă, având în vedere că suntem împrăștiați în 3 orașe și 2 țări, tobarul cu care cântăm în momentul de față fiind student în Londra, e un challenge logistic.”

Petre Iftimie: ”În prezent încercam să aranjăm cât mai multe cântări. Suntem în discuții pentru București și ne-am propus să batem țara în lung și în lat, însă aceste lucruri necesită timp, având în vedere faptul că suntem o trupă nouă și independentă. Strategia e simplă: dacă nu sunt concerte, compunem și înregistrăm. Orice ar fi, Conraband X va avea activitate.”

Cristian Matei ”Mumu”: Se poate trăi doar din muzică rock/metal în România în momentul de față?

Octav Stavro: ”La modul realist, clar NU. Ține și de șansă, însă cred că în cea mai mare parte ține de seriozitate și consecvență. Te poți face cunoscut, însă trebuie să cânți MEREU, PESTE TOT. Nu trebuie să refuzi nici o cântare, nicăieri. Cu manangement capabil se poate. Însă trebuie să te dedici total. O trupă a cărei membri au job, familie, copii, căței, etc, va avea exponențial mai puține șanse. Însă nu ne descurajăm. Știm ce avem de făcut, și eram conștienți încă de la început de sacrificiile necesare. Noi continuăm să scriem, vor veni constant materiale noi. Dacă vom reuși să ne impunem pe piața externă, rămâne de văzut.”

Petre Iftimie: ”Cred că întrebarea ar trebui să fie: „A mai încercat cineva cu adevărat în ultima vreme să scoată din țară o trupă la modul serios? Să se dedice acestei cauze, să facă tot posibilul să își trateze trupa ca pe un business, să investească în promovare, să scoată materiale noi la interval de minimum 2 ani? Să își angajeze un manager și să își creeze conexiuni? Cred că în Europa anului 2019 poți face absolut orice dacă ai foarte clar stabilit un traseu și dacă toți trag în aceeași direcție. Părerea mea este că se poate, dar drumul e lung și trebuie foarte multă tenacitate. Piața este extrem de aglomerată. De fiecare dată când sunt întrebat despre asta îi fau exemplu pe cei de la Jinjer: trupa din Ucraina care a ajuns foarte sus. Au cântat enorm, s-au ținut de asta la modul serios și iată că au reușit. Important este să vrei asta și să te dedici cu adevărat. Mulți văd doar riscuri și inconveniente și atunci se rezumă la a cânta de 3 ori pe an și a se plânge pe net că e greu cu muzică. Este, dar se poate. De când cu Jinjer nu mai ține textul cu: “Da, buey...dar în afară e mai ușor”. Nu e, ăia care reușesc sunt doar mai serioși, nu lipsesc de la repetiții că s-au lungit la bere cu colegii de corporație sau că au nuș ce grătar cu neamurile sau introduceți voi orice alt text din ăsta. Le-am auzit pe toate.”

Facebook.com

Cristian Matei ”Mumu”: În încheiere aș vrea să vă întreb dacă, după 30 octombrie 2015, credeți că s-a schimbat ceva referitor la condițiile în care se cântă în cluburi. Voi sunteți muzicieni și cântați prin tot felul de locuri. Vă simțiți în siguranță când cântați într-un club, acum, în 2019?

Octav Stavro: ”Din păcate, prea puțin. Locațiile unde se cântă sunt, în mare parte, nepregătite. Atât din punctul de vedere al aparaturii necesare unui concert live, cât și al măsurilor de siguranță. Desigur, sunt și excepții, și jos pălăria pentru cei care investesc în asta. Însă în marea majoritate a locațiilor, trupele se întâlnesc cu tot felul de probleme. Mai grav este că cele mai multe trupe se feresc să vorbească despre asta, din teama de a nu supăra pe cine nu trebuie și a risca să nu mai prindă cântări în locațiile respective. E o abordare greșită ce nu face decât să încurajeze starea de fapt.”

Petre Iftimie: ”Nu cât ar trebui. Am activat și în sfera metal și în sfera de mainstream. În ambele am întâlnit dezastre din punct de vedere organizatoric. Din păcate, în multe situații se merge tot pe burtă și pe lipituri făcute pe genunchi, dar aș fi ipocrit dacă nu aș spune că există și oameni care își iau foarte în serios meseria și care chiar vor să schimbe ceva în bine.”

Cristian Matei ”Mumu”: Mulțumesc pentru timpul acordat. Ne vedem la concerte.

Petre & Octav: ”Îți mulțumim pentru că stai cu ochii pe underground că pe butelie și că aduci trupele de acolo în atenția publicului! Respect!”

Deocamdată, cel de-al doilea material discografic al trupei din Piatra Neamț este disponibil în întregime doar pe platforma Bandcamp, însă câteva piese sunt și pe Spotify sau pe YouTube.

Tracklist False Healer:

- False Healer

- The End of Sanity

- Layers of Lies

- Seduced

- Web Spinner

- Blind

Componență Contraband X:



Liviu Ustinescu - voce

Octav Stavro - chitară

Ciprian Florea - bass/voce

Petre Iftimie - chitara/voce

Andrei Afloarei - chitară

Armand Popa - tobe

CONTRABAND X pe internet:

- Bandcamp

- YouTube

- Facebook

- Instagram

”The day we give in is the day we die”.

@Cristian Matei ”Mumu”