Prinţul William şi Prinţesa de Wales, apariţie elegantă la Royal Variety Performance, alături de Paddington Bear. FOTO

20-11-2025 | 18:11
Prinţul William şi Prinţesa de Wales
Getty

Prinţul William şi Prinţesa de Wales au participat la Royal Variety Performance, eveniment desfăşurat la Royal Albert Hall, unde au atras toate privirile şi au avut un moment amuzant alături de îndrăgitul Paddington Bear.

Ioana Andreescu

Prinţesa de Wales a spus că George, Charlotte şi Louis vor fi geloşi pentru că ea şi prinţul William au avut parte de o întâlnire cu Paddington Bear, ursuleţul-simbol al Marii Britanii, potrivit Daily Mail.

William şi Catherine, ambii în vârstă de 43 de ani, s-au alăturat unei serii de vedete precum Jessie J, Matt Lucas şi prezentatorul Jason Manford la Royal Albert Hall din Londra, pentru Royal Variety Performance, un eveniment pe care membrii seniori ai Familiei Regale îl sprijină prin rotaţie.

Printre artiştii de anul acesta s-a numărat şi celebrul Paddington

Printre artiştii de anul acesta s-a numărat şi celebrul Paddington, de care atât Catherine, cât şi William s-au arătat deosebit de încântaţi. Viitorul rege chiar a comentat despre sandvişul „delicios” al ursuleţului.

„Pot să-ţi strâng mâna? Sandvişul tău arată foarte bine”, l-a întrebat William pe Paddington. „Felul în care ai cântat a fost absolut incredibil.” Iar când ursuleţul şi-a ridicat pălăria în semn de salut, William a zâmbit larg, arătând spre sandviş şi spunând: „Pare foarte delicios.”

Catherine şi-a asortat rochia smarald, despre care se crede că este de la brandul german de lux Talbot Runhof, cu o pereche de cercei „candelabru” Greville, preferaţi altădată de regretata Regină şi realizaţi de Cartier de-a lungul a 11 ani.

Ieșirea a marcat o rară apariţie de seară în ţinută „black tie” pentru cuplul regal, după ce William participase singur marţi seară la recepţia pentru Corpul Diplomatic de la Castelul Windsor.

În ciuda frigului şi a lapoviţei din capitala britanică, fanii au venit în număr mare pentru a o vedea pe Catherine alăturându-se prinţului ei, la doar câţiva paşi de reşedinţa lor londoneză de la Palatul Kensington.

Sursa: Daily Mail

20-11-2025 18:11

