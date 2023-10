Prinţesa Leonor, moştenitoarea tronului Spaniei, a jurat credinţă faţă de Constituţia ţării sale. GALERIE FOTO

Aceasta este o etapă indispensabilă pentru a-i succeda într-o bună zi tatălui ei, regele Felipe al VI-lea, în fruntea statului spaniol, informează AFP.

Însoţită de tatăl ei, de mama sa - regina Letizia - şi de sora ei mai mică, infanta Sofia, Leonor de Bourbon a depus jurământul de credinţă în faţa celor două camere ale Parlamentului Spaniei reunite într-o sesiune extraordinară, o ceremonie prin care au trecut atât bunicul ei Juan Carlos I în 1969, în timpul dictaturii franchiste, cât şi tatăl ei, în 1986, în timpul regimului democratic.

Purtând un elegant smoking alb, prinţesa Leonor a depus jurământul pe acelaşi exemplar de Constituţie ca şi tatăl său, cu 37 de ani înaintea ei, sub privirile emoţionate ale acestuia şi în prezenţa reginei şi a preşedintei Camerei Deputaţilor, Francina Armengol.

Princess Leonor: "From today I owe myself to all Spaniards, whom I will serve at all times with respect and loyalty. There is no greater pride. (…) I ask you to place your trust in me, just as I have placed all my trust in our future"