Primele imagini din sezonul 5 al serialului „Emily in Paris”. Ținutele impresionante purtate de Lily Collins. GALERIE FOTO

Primele imagini din sezonul 5 al serialului „Emily in Paris”, cu Lily Collins în rolul principal, precum și o nouă locație de filmare, au fost dezvăluite. Toate episoadele din Emily in Paris: Sezonul 5 vor fi lansate pe 18 decembrie.

Emily își continuă vacanța italiană trăind la dolce vita în Veneția. Creatorul Darren Star a declarat pentru Tudum.com: „Acest sezon este o poveste despre două orașe: Roma și Paris. Oscilând între ele, Emily duce dragostea, dar și viața, la nivelul următor”.

„Acum, în calitate de directoare la Agence Grateau Roma, Emily se confruntă cu noi provocări profesionale și romantice, în timp ce se adaptează la viața într-un oraș nou.

Însă, exact când totul pare să se așeze, o situație de la job ia o întorsătură greșită, iar consecințele se răsfrâng în dezamăgiri amoroase și obstacole în carieră. Căutând stabilitate, Emily se refugiază în farmecul stilului său de viață francez, până când un secret important amenință una dintre cele mai apropiate relații ale sale.

Înfruntând conflictele cu sinceritate, Emily reușește să se apropie mai profund de cei dragi, cu o viziune mai clară și pregătită să îmbrățișeze noi oportunități”, au declarat creatorii serialului.

Distribuția serialului:

Distribuția îi include pe: Lily Collins (Emily Cooper / producătoare), Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), Ashley Park (Mindy Chen), Lucas Bravo (Gabriel), Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc), William Abadie (Antoine Lambert), Lucien Laviscount (Alfie), Eugenio Franceschini (Marcello), Thalia Besson (Genevieve), Paul Forman (Nico), Arnaud Binard (Laurent G), Minnie Driver (Princess Jane), Bryan Greenberg (Jake) și Michèle Laroque (Yvette).

