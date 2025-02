Premiile GRAMMY 2025. Lista completă a câștigătorilor la cele mai prestigioase premii din muzică

A fost o seară dedicată celor mai buni artiști, producători și compozitori din industrie, iar premiile au fost oferite celor care au lăsat o amprentă semnificativă asupra muzicii în ultimul an.

De la nume consacrate până la talente emergente, câștigătorii din diverse categorii au fost celebrați pentru contribuțiile lor extraordinare.

A 67-a ediție a Premiilor GRAMMY a fost difuzată LIVE în România în exclusivitate de VOYO, în noaptea de duminică (2 februarie) spre luni (3 februarie).

Shakira performs at the 2025 #Grammys pic.twitter.com/mYvnEIXdzI — The Hollywood Reporter (@THR) February 3, 2025

Lista completă a câștigătorilor Premiilor GRAMMY 2025

Albumul anului: "Cowboy Carter" - Beyoncé

Cântecul anului: "Not Like Us" - compozitor Kendrick Lamar

Înregistrarea anului: "Not Like Us" - Kendrick Lamar

Cel mai bun album pop/ latino: "Las Mujeres Ya No Lloran", Shakira

Compozitorul anului (non-clasic): Amy Allen

Producătorul anului (non-clasic): Daniel Nigro

Cea mai bună performanţă pop solo: "Espresso" - Sabrina Carpenter

Cea mai bună înregistrare dance/ electronic: "Neverender" - Justice & Tame Impala

Cea mai bună înregistrare pop/ dance: "Von dutch" - Charli xcx

Cel mai bun album dance/ electronic: "BRAT" - Charli xcx

Cel mai bun artist nou: Chappell Roan

Cea mai bună interpretare pop/ duo grup: "Die With a Smile", Lady Gaga & Bruno Mars

Cel mai bun album pop vocal: “Short n’ Sweet”, Sabrina Carpenter

Cel mai bun album pop tradiţional: "Visions" - Norah Jones

Cel mai bun videoclip: "Not Like Us" - Kendrick Lamar

Cel mai bun cântec R&B: "Saturn" - Rob Bisel, Carter Lang, Solána Rowe, Jared Solomon & Scott Zhang, songwriters (SZA)

Cel mai bun album R&B: "11:11 (Deluxe)" - Chris Brown

Cea mai bună interpretare R&B: "Made For Me (Live On BET)" - Muni Long

Cel mai bun cântec rap: "Not Like Us" - Kendrick Lamar, compozitor

Cel mai bun album rap: "Alligator Bites Never Heal" - Doechii

Cea mai bună interpretare rap: "Not Like Us" - Kendrick Lamar

Cea mai bună interpretare rock: "Now and Then" - The Beatles

Cea mai bună interpretare metal: "Mea Culpa (Ah! Ça ira!)" - Gojira, Marina Viotti & Victor Le Masne

Cel mai bun album rock: "Hackney Diamonds" - The Rolling Stones

Cel mai bun cântec rock: "Broken Man" - Annie Clark, compozitor (St. Vincent)

The Los Angeles Fire Department makes an appearance on stage at the 2025 #Grammys pic.twitter.com/JaNKayEFS8 — The Hollywood Reporter (@THR) February 3, 2025

Cel mai bun album alternativ: "All Born Screaming" - St. Vincent

Cea mai bună interpretare alternativ: "Flea" - St. Vincent

Cel mai bun album folk: "Woodland" - Gillian Welch & David Rawlings

Cel mai bun album country: "Cowboy Carter" - Beyoncé

Cel mai bun cântec country: "The Architect" - Shane McAnally, Kacey Musgraves & Josh Osborne, songwriters (Kacey Musgraves)

Cea mai bună interpretare solo country: “It Takes A Woman” - Chris Stapleton

Cea mai bună interpretare country duo/ grup: Beyonce, "Il Most Wanted" cu Miley Cyrus

Cel mai bun album jazz vocal: "A Joyful Holiday" - Samara Joy

Cel mai bun album jazz instrumental: "Remembrance" - Chick Corea & Béla Fleck

Cel mai bun album blues tradiţional: "Swingin’ Live at The Church in Tulsa" - The Taj Mahal Sextet

Cel mai bun album reggae: "Bob Marley: One Love" - Music Inspired By The Film (Deluxe) - (Various Artists)

Cel mai bun album gospel: "More Than This" - CeCe Winans

Cea mai bună muzică de film: "American Symphony" - Jon Batiste, Matthew Heineman, regizor video; Lauren Domino, Matthew Heineman & Joedan Okun, producători video

Cea mai bună înregistrare de operă: "Saariaho: Adriana Mater" - Esa-Pekka Salonen, dirijor; Fleur Barron, Axelle Fanyo, Nicholas Phan & Christopher Purves; Jason O’Connell, producător (San Francisco Symphony; San Francisco Symphony Chorus; Timo Kurkikangas).

Nominalizări GRAMMY 2025

Playlist-ul oficial al ediției 2025 a premiilor GRAMMY a inclus 75 de piese nominalizate, de la staruri în ascensiune și de la artiști veterani din toate genurile și categoriile. De la piesa „Espresso” a Sabrinei Carpenter (nominalizată pentru cea mai bună interpretare solo pop și înregistrarea anului) la piesa „Dark Matter” a Pearl Jam (nominalizată pentru cea mai bună interpretare rock) și până la piesa „Higher” a lui Burna Boy (nominalizată pentru cea mai bună interpretare muzicală africană), această listă cuprinzătoare a nominalizărilor GRAMMY 2025 a surprins esența anului trecut în muzică. Alături de Carpenter, mai mulți interpreți de la ediția 2025 a GRAMMY-urilor au fost și ei prezenți în playlist, printre care Charli xcx, Chappell Roan, Doechii și Billie Eilish.

Ce reprezintă Premiile Grammy

Premiile Grammy sunt acordate pentru excelența în diverse domenii ale industriei muzicale, acoperind peste 25 de categorii care includ genuri precum pop, rock, rap, R&B, country, reggae, muzică clasică, gospel și jazz. În plus, sunt recunoscute și realizările în producție și postproducție. Dintre acestea, patru premii principale sunt cele mai prestigioase: Înregistrarea Anului, Albumul Anului, Cântecul Anului și Cel Mai Bun Artist Debutant.

În total, sunt oferite mai mult de 75 de trofee. Laureații primesc o statuetă aurită sub forma unui gramofon. Pentru ca o înregistrare sau un videoclip să fie eligibil pentru premiile Grammy, aceasta trebuie să fi fost lansată în Statele Unite între 1 octombrie al anului precedent și 30 septembrie din anul în care are loc ceremonia.

Procesul de înscriere începe cu propuneri trimise de casele de discuri și membri ai Academiei Naționale de Arte și Științe ale Înregistrărilor (NARAS). Acestea sunt apoi evaluate pentru a stabili eligibilitatea și încadrarea în categorii. Membrii cu drept de vot ai NARAS selectează nominalizații și, ulterior, câștigătorii printr-un proces de votare, limitat la domeniile lor de expertiză. Rezultatele sunt anunțate în cadrul unei ceremonii televizate.

Obținerea unui premiu GRAMMY are un impact semnificativ asupra carierei unui artist, ducând la creșterea vânzărilor și la o recunoaștere mai largă pe plan internațional.

Printre artiștii cu cele mai multe premii GRAMMY se numără Beyoncé, care deține recordul absolut cu 32 de trofee, alături de Sir Georg Solti, Quincy Jones, Alison Krauss, Stevie Wonder și Chet Atkins.

Primele ediții ale Premiilor GRAMMY

Prima ediție a Premiilor GRAMMY a avut loc în 1959 la Los Angeles, iar în cadrul ceremoniei au fost decernate 28 de premii. Printre primii câștigători s-au numărat artiști precum Ella Fitzgerald, Frank Sinatra și Kingston Trio. De-a lungul anilor, numărul categoriilor a crescut odată cu diversificarea genurilor muzicale.

Conform Britannica, genul rock a fost recunoscut oficial la ediția din 1980, iar rap-ul la ceremonia din 1989. În 1982, a fost introdus premiul pentru cel mai bun videoclip muzical, subliniind impactul crescând al acestui format.

În 2011, NARAS a implementat o restructurare majoră a categoriilor, reducând numărul total de premii de la 109 la 78. Categoriile bazate pe genuri au fost unificate, iar distincțiile între interpretările solo și cele de grup au fost eliminate. Genuri precum muzica hawaiană, cea a nativilor americani și zydeco au fost grupate într-o singură categorie numită „muzică regională de rădăcini”. În plus, premiile pentru interpretările instrumentale au fost reduse. Ajustări suplimentare au avut loc ulterior, iar în 2017 numărul total de categorii s-a stabilizat la 84.

Premiile GRAMMY Latino

Având în vedere popularitatea tot mai mare a muzicii latino, NARAS a creat în 1997 Latin Academy of Recording Arts & Sciences (LARAS) și a lansat Premiile GRAMMY Latino. Aceste premii sunt dedicate înregistrărilor realizate în limba spaniolă sau portugheză, lansate oriunde în lume între 1 iulie al anului precedent și 30 iunie al anului curent.

Prima ediție a Latin GRAMMY a avut loc în anul 2000, la Los Angeles. Printre primii câștigători s-au numărat Carlos Santana și Shakira.

