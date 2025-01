Premiile GRAMMY 2025. Lista oficială a nominalizărilor la cele mai importante premii din muzică

Decernarea Premiilor GRAMMY 2025 va putea fi văzută LIVE pe VOYO, în noaptea de 2 spre 3 februarie.

Cea de-a 67-a ediție a Premiilor GRAMMY va celebra excelența în industria muzicală globală. Evenimentul, organizat de Recording Academy, este recunoscut drept unul dintre cele mai prestigioase și influente din industria muzicală, acordând premii celor mai talentați artiști, compozitori, producători și ingineri de sunet din întreaga lume.

Nominalizările pentru această ediție au fost oficial anunțate, pregătind terenul pentru cea mai mare seară dedicată muzicii. Consultă toate nominalizările din cele 94 de categorii, inclusiv pentru categoriile principale: Înregistrarea Anului, Albumul Anului, Cântecul Anului și Cel Mai Bun Artist Nou.

Membrii votanți ai Recording Academy – care includ creatori de muzică precum artiști, producători, compozitori și ingineri de sunet – vor decide câștigătorii GRAMMY la toate categoriile, care vor fi dezvăluite în timpul ceremoniei. Acest proces riguros subliniază integritatea Premiilor GRAMMY, care reprezintă singura onoare din industrie recunoscută și votată de colegii de breaslă.

În acest an, Recording Academy, organizația din spatele Premiilor GRAMMY, a introdus mai multe actualizări importante în procesul anual, inclusiv ajustări ale criteriilor de eligibilitate și redenumirea unor categorii. Scopul lor este de a spori integritatea și inclusivitatea Premiilor GRAMMY și de a reflecta angajamentul Recording Academy de a sprijini și progresa industria muzicală în continuă evoluție, conform grammy.com.

Nominalizări GRAMMY 2025

Playlist-ul oficial al ediției 2025 a premiilor GRAMMY conține 75 de piese nominalizate, de la staruri în ascensiune și de la artiști veterani din toate genurile și categoriile. De la piesa „Espresso” a Sabrinei Carpenter (nominalizată pentru cea mai bună interpretare solo pop și înregistrarea anului) la piesa „Dark Matter” a Pearl Jam (nominalizată pentru cea mai bună interpretare rock) și până la piesa „Higher” a lui Burna Boy (nominalizată pentru cea mai bună interpretare muzicală africană), această listă cuprinzătoare surprinde esența anului trecut în muzică.

Alături de Carpenter, mai mulți interpreți de la ediția 2025 a GRAMMY-urilor sunt și ei prezenți în playlist, printre care Charli xcx, Chappell Roan, Doechii și Billie Eilish. Fie pe scenă sau în căști, toate aceste melodii subliniază puterea muzicii în momente de nevoie.

Nominalizări GRAMMY 2025 la Înregistrarea Anului

Artiștii nominalizați în categoria Record Of The Year sunt The Beatles, Billie Eilish, Beyoncé, Sabrina Carpenter, Charli xcx, Billie Eilish, Kendrick Lamar, Chappell Roan, și Taylor Swift și Post Malone.

Pe parcursul anului trecut, Billie Eilish, Sabrina Carpenter, Charli xcx și Chappell Roan au demonstrat de ce sunt în fruntea clasei pop actuale. Beatles și Kendrick Lamar și-au consolidat moștenirile, în timp ce Beyoncé și Taylor Swift continuă să își sfideze propriile limite muzicale.

Cu o serie de momente muzicale de neuitat, nu se știe cine va lua acasă gramofonul de aur pentru Înregistrarea Anului - care se acordă artistului și producătorului (producătorilor), inginerului (inginerilor) de înregistrare și/sau mixerului (mixerilor) și inginerului (inginerilor) de masterizare - la cea de-a 67-a ediție a premiilor GRAMMY. Dar un lucru este sigur: cei opt nominalizați fac din competiție să fie una cel puțin interesantă.

The Beatles - „Now And Then”

Beyoncé - „TEXAS HOLD 'EM”

Sabrina Carpenter - „Espresso”

Charli xcx - „360”

Billie Eilish - „BIRDS OF A FEATHER”

Kendrick Lamar — "Not Like Us"

Chappell Roan — "Good Luck, Babe!"

Taylor Swift Feat. Post Malone — "Fortnight"

Nominalizări GRAMMY 2025 la Albumul Anului

Cei opt artiști nominalizați la categoria Albumul Anului sunt André 3000, Beyoncé, Sabrina Carpenter, Charli xcx, Jacob Collier, Billie Eilish, Chappell Roan și Taylor Swift.

Nominalizările la GRAMMY-urile din 2025 pentru Albumul Anului onorează atât îndemânarea artistică, cât și cea tehnică, la cel mai înalt nivel în muzică. Categoria este dominată în mod notabil de femei în acest sezon.

André 3000 — 'New Blue Sun'

Beyoncé — 'COWBOY CARTER'

Sabrina Carpenter — 'Short n' Sweet'

Charli xcx — 'BRAT'

Jacob Collier — 'Djesse Vol. 4'

Billie Eilish — 'HIT ME HARD AND SOFT'

Chappell Roan — 'The Rise and Fall of a Midwest Princess'

Taylor Swift — 'The Tortured Poets Department'

Nominalizări GRAMMY 2025 la Cântecul Anului

Artiștii nominalizați în categoria Song Of The Year sunt Shaboozey, Billie Eilish, Lady Gaga & Bruno Mars, Taylor Swift & Post Malone, Chappell Roan, Kendrick Lamar, Sabrina Carpenter și Beyoncé.

Versurile au un mod unic de a valida și de a reflecta experiențele noastre din lumea reală. Premiul GRAMMY Song Of The Year validează puterea compoziției unei piese. Pe lista nominalizaților la SOTY 2025 se regăsesc hituri precum „Fortnight” (feat. Post Malone) a lui Taylor Swift, „Good Luck, Babe” a lui Chappell Roan, „Not Like Us” a lui Kendrick Lamar, „Please Please Please Please” a Sabrinei Carpenter și „TEXAS HOLD 'EM” a lui Beyoncé.

Shaboozey — "A Bar Song (Tipsy)"

Billie Eilish — "BIRDS OF A FEATHER"

Lady Gaga & Bruno Mars — "Die With a Smile"

Taylor Swift — "Fortnight" Feat. Post Malone

Chappell Roan — "Good Luck, Babe!"

Kendrick Lamar — "Not Like Us"

Sabrina Carpenter — "Please Please Please"

Beyoncé — "TEXAS HOLD ‘EM"

Nominalizări GRAMMY 2025 la Cel mai bun artist debutant

Artiștii nominalizați la categoria Cel mai bun artist nou sunt Benson Boone, Sabrina Carpenter, Doechii, Khruangbin, RAYE, Chappell Roan, Shaboozey și Teddy Swims.

Puțin contează dacă au la activ doar câteva single-uri sau 10 albume de studio. Categoria „Cel mai bun artist debutant” are ca scop evidențierea modului în care un artist depășește limitele creative și provoacă o industrie cu muzică remarcabilă - și uneori surprinzătoare.

Nominalizații la categoria Cel mai bun artist nou pentru ediția din 2025 a GRAMMY-urilor sunt Benson Boone, Sabrina Carpenter, Doechii, Khruangbin, RAYE, Chappell Roan, Shaboozey și Teddy Swims. Deși doar unul dintre ei va revendica gramofonul de aur, fiecare dintre acești artiști au în față cariere de succes. Prin această nominalizare bine meritată, Recording Academy le recunoaște eforturile și le sărbătorește succesul.

Benson Boone

Sabrina Carpenter

Doechii

Khruangbin

RAYE

Chappell Roan

Shaboozey

Teddy Swims

