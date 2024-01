De ce un Premiu Grammy este foarte important pentru un artist. Gala 2024 va fi LIVE în România pe VOYO

Evenimentul are loc în Los Angeles, pe Crypto.com Arena, premiile fiind acordate în fiecare an în SUA de către Academia Națională de Arte și Științe ale Înregistrării (National Academy of Recording Arts & Sciences - NARAS) sau de către Academia Latină de Arte și Științe ale Înregistrării.

Premiile Grammy, așa cum sunt cunoscute în mod obișnuit, sunt menite să recunoască munca spectaculoasă din industria muzicală.

Artista SZA conduce cursa nominalizărilor la premiile Grammy 2024 cu 9 selecţii, devansându-le pe marile nume din industrie, într-un an în care domină femeile şi blockbusterul "Barbie".

Ce sunt Premiile Grammy

Câștigătorii Grammy sunt selectați din mai mult de 25 de domenii, care acoperă genuri precum pop, rock, rap, R&B, country, reggae, muzică clasică, gospel și jazz, precum și munca de producție și postproducție.

De asemenea, se acordă patru premii generale pentru înregistrarea anului, albumul anului, cântecul anului și cel mai bun artist debutant.

În total, sunt acordate peste 75 de premii. Laureații primesc o statuetă de aur, reprezentând un gramofon.

Pentru a fi eligibil pentru un premiu Grammy din partea NARAS, înregistrarea sau videoclipul trebuie să fie lansat în Statele Unite între 1 octombrie a anului precedent și 30 septembrie la miezul nopții din anul în care se acordă premiul Grammy.

Înscrierile sunt trimise de către casele de discuri, precum și de către membrii academiei, după care sunt analizate, pentru a determina eligibilitatea și plasarea în categorie.

Membrii cu drept de vot ai NARAS, printr-o serie de buletine de vot, selectează cinci nominalizați pentru fiecare premiu și, în cele din urmă, câștigătorul; votanții votează doar în domeniile lor de expertiză. Apoi, câștigătorii Grammy sunt anunțați în cadrul unei ceremonii televizate.

Când s-au acordat primele premii Grammy

Premiile Grammy au fost decernate pentru prima dată de NARAS la Los Angeles în 1959, când au fost acordate 28 de premii.

Printre câștigători s-au numărat Ella Fitzgerald, Frank Sinatra și Kingston Trio. Numărul premiilor a crescut pe măsură ce au apărut genuri muzicale.

Potriviut Britannica, rock-ul a fost recunoscut pentru prima dată ca gen de către academie la ceremonia din 1980, iar rap-ul la prezentarea din 1989.

Un premiu pentru cel mai bun videoclip muzical a fost decernat pentru prima dată în 1982, pentru a recunoaște influența tot mai mare a clipurilor muzicale.

În 2011, NARAS a restructurat radical sistemul de categorii Grammy și a redus numărul total de premii de la 109 la 78.

Categoriile bazate pe gen au fost eliminate, la fel ca și cele care făceau distincția între eforturile solo și cele de grup.

Premiile care recunoșteau genuri precum muzica hawaiană, muzica nativilor americani și zydeco au fost reunite într-o singură categorie, denumită "muzică regională de rădăcini", iar categoriile instrumentale au fost reduse drastic. Alte ajustări au fost făcute în anii următori, iar în 2017 numărul premiilor s-a stabilizat la 84.

Odată cu ascensiunea muzicii latino, NARAS a creat LARAS (premiile Grammy Latino) în 1997. Pentru a fi eligibilă pentru un Latin Grammy, o înregistrare poate fi lansată oriunde în lume, dar trebuie să fie înregistrată în limba spaniolă sau portugheză între 1 iulie a anului precedent și 30 iunie a anului de premiere.

Prima ceremonie de decernare a premiilor Latin Grammy a avut loc la Los Angeles în 2000, iar printre câștigători s-au numărat Carlos Santana și Shakira.

Primirea unui Grammy de orice fel duce, de obicei, la creșterea vânzărilor de discuri/albume, precum și la o mai mare recunoaștere a artiștilor.

Printre cei care au primit cele mai multe Grammy-uri se numără Beyoncé (32 de premii), Sir Georg Solti, Quincy Jones, Alison Krauss, Stevie Wonder și Chet Atkins.

Premiile Grammy 2024 pot fi urmărite LIVE în România pe VOYO luni, 5 februarie, la ora 3 dimineața, ora României.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , Dată publicare: 29-01-2024 16:06