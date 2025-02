Premiile Grammy 2025 sunt LIVE pe VOYO. Ceremonia va fi una specială, din cauza incendiilor din Los Angeles

Dar ceremonia va fi de data aceasta una aparte prilej pentru strângere de fonduri și omagierea victimelor și pompierilor.

Gala Grammy va putea fi vizionată în exclusivitate în România pe platforma VOYO, în noaptea de duminică spre luni, începând cu ora trei dimineața.

Beyonce deține două recorduri în istoria pemiilor Grammy: are cele mai multe trofee în palmares: 32, și cele mai multe nominalizări: 99. Dar nu a câștigat niciodată premiul pentru „Albumul Anului”. Anul acesta îşi încearcă norocul cu „Cowboy Carter”, un album... country.



Harvey Mason, director executiv al premiilor Grammy: ”O să-ți dezvălui ceva în exclusivitate. Cred că are o șansă din opt să câștige (fiind opt nominalizați). Vorbesc serios”.



La rândul ei Taylor Swift are șase mari să-și adauge în palmares al cincilea trofeu pentru albumul anului. Ultimul ei proiect muzical a avut un succes fulminant la public, deși nu a stârnit entuziasm prea mare în rândul criticilor.

Preferata caselor de pariuri este însă Billie Eilish. Al treilea album al cântăreței îmbină balade emoționante cu piese electronice antrenante și ritmuri senzuale.



Harvey Mason: ”Vor fi reprezentații incredibile, dar va exista și o dimensiune emoțională, de suflet, și povești despre eroi”.

America este încă sub impresia celui mai sângeros dezastru aviatic din ultimii 25 de ani. Și abia au fost stinse cele mai puternice incendii de vegetație din istoria Los Angelesului - care au lăsat în urma 29 de morți și 16 mii de proprietăţi distruse.



Ben Winston, producător executiv, Premiile GRAMMY 2025: ”Ne putem folosi de decernarea premiilor Grammy, unde știm că vom avea o mare audiență, că vor fi prezente cele mai mari vedete din lume, pentru a aduce o conștientizare reală asupra a ceea ce s-a întâmplat. Putem realiza o strângere de fonduri serioasă, pentru ce este mare nevoie acum. Putem aduce un omagiu pompierilor și altor echipe care au intervenit de urgență”.



Harvey Mason, Jr., CEO, The Recording Academy: ”Știu pe cineva care și-a pierdut complet studioul în incendiu. Colecțiile sale, toate instrumentele... și așa își câștiga existența. Dacă am fi amânat show-ul, nu am putea strânge banii necesari pentru a-i sprijini pe acești oameni”.

Ceremonia, care va avea loc la Los Angeles în această noapte, va fi una maraton de 8 ore! Cu cele mai mari staruri ale muzicii - de la pop, rock, country și hip-hop, până la performanță corală. În total vor fi decernate 94 de premii Grammy.

