O trupă românească a fost nominalizată la premiile Music Moves Europe. INTERVIU: Balkan Taksim

Miluță Flueraș

Music Moves Europe. Câți dintre voi ați auzit de aceste premii? Poate că nu mulți, însă pentru un muzician este ceva important. Este, în primul rând, o apreciere internațională a creațiilor sale.

”Music Moves Europe” este premiul pentru muzică al Uniunii Europene, dedicat artiștilor și formațiilor ”care reprezintă sunetul de astăzi și de mâine”.

”Scopul premiilor este de a celebra artiștii europeni viitori și de a-i sprijini în dezvoltarea carierei lor internaționale” - se arată pe site-ul Comisiei Europene. Cu alte cuvinte, un fel de Eurovision în format audio, unde contează doar muzica, NU și imaginea artiștilor - așa cum se întâmplă la mult mai cunoscutul festival menționat mai devreme.

15 nume europene au fost nominalizate, recent, pentru gala premiilor Music Moves Europe 2022, iar dintre acestea 5 formații for fi declarate câștigătoare de către un juriu internațional.

De asemenea, unul dintre cei 15 va câștiga Marele Premiu al Juriului. Toți câștigătorii vor fi anunțați în cadrul Galei Premiilor Music Moves Europe, joi, 20 ianuarie 2022, la ESNS în Groningen, Olanda.

Cei cinci câștigători ai Premiului Music Moves Europe vor primi 10.000 de euro fiecare. Iar câștigătorul Marelui Premiu al Juriului va primi 10.000 de euro și un ”green touring” voucher în valoare de 5.000 de euro.

Însă, bineînțeles, nu banii sunt cel mai important lucru în această competiție, ci … recunoașterea creativității, a valorii artistului respectiv și a potențialului de ”newcomer”.

Suntem în epoca streaming-ului, avem acces instant la piesele cântate de milioane de artiști și nu mai facem față la valurile de noutăți - iar un astfel de premiu ar putea însemna o ieșire din anonimat.

Music Moves Europe poate fi văzut și ca un filtru, bineînțeles, dacă NU sunteți amatori de BTS sau Taylor Swfit - două nume care nu au fost alese la întâmplare, deoarece acestea ”fac legea” acum pe Youtube ”trendings USA”, unde adună milioane de vizualizări.

Cât despre România, DA, avem și noi muzicienii noștri, care au atras atenția la nivel internațional, nu doar european. Românii de la BALKAN TAKSIM se află printre cele 15 nume nominalizate anul acesta la premiile muzicale europene MME 2022, iar voi puteți deja să-i susțineți, votându-i pe site-ul acestei competiții.

Cine sunt ei? Sașa-Liviu Stoianovici și Alin Zăbrăuțeanu - doi români care abia și-au lansat albumul de debut, ”Disko Telegraf”, un melanj incredibil de sunete balcanice arhaice, creat cu ajutorul unor instrumente tradiționale, prelucrate electronic în stil trip-hop, chill-out & fusion.

Da, sunt multe cuvinte care descriu muzica lor, pentru că atât de complexă este.

L-a impresionat chiar și pe Iggy Pop, supranumit ”the godfather of punk”, care le-a pus muzica într-o emisiune realizată chiar de el la BBC Radio 6.

Balkan Taksim este o gură de aer proaspăt în atmosfera muzicală românească extrem de aglomerată cu stiluri ”banale” precum pop, rock, dance sau rap. Pentru că ce cântă ei …nu este nimic din toate acestea.

Interviu cu Balkan Taksim

Cristian Matei ”Mumu”: Balkan Taksim reprezintă România la premiile Music Moves Europe, însă nu sunt foarte sigur că muzica voastră este înțeleasă de publicul român. Sau, mă rog, de o parte din acest public. Mă refer la un titlu recent pe care l-am văzut pe un site autohton, așa-zis de știri, care numea muzica voastră ”manele de artă”. Vă deranjează acest lucru? Că tocmai românii nu înțeleg creațiile voastre?

Sașa Liviu: ”Ca să încep cu ultima parte - bine că e „de artă”, asta mă liniștește. Altfel, avem în România un public în creștere, sensibil și inteligent, care se bucură ascultîndu-ne muzica și dansînd pe ea.”

Alin Zăbrăuțeanu: ”Mă gândeam la piesa "Insomnia" a trupei Yellow Magic Orchestra și cred că ar fi putut apărea pe o compilație de "manele de artă" alături de noi.”

Miluță Flueraș

FOTO: Alin Zăbrăuțeanu

Cristian Matei ”Mumu”: Eu, de exemplu, am auzit prima dată de Balkan Taksim de la Iggy Pop, într-o emisiune realizată chiar de el la BBC, și nu în România, așa cum ar fi fost logic. Care este publicul vostru țintă? România sau … restul lumii?

Sașa Liviu: ”Dorința aruncată în lume ca buzduganul din basme a fost concentrată pe „restul”, asta mai ales din dorința de a avea acces la o scenă cât mai mare și mai diversă. În continuare, ne bucură și ne onorează reacțiile pozitive care vin și dinspre publicul din România.”

Alin Zăbrăuțeanu: ”Pentru restul lumii, muzica noastră are o doză în plus de exotism, și de aceea cred că funcționăm mai bine în afară. Întregul concept, demers al trupei, ne oferă posibilitatea de a concerta și de a fi auziti în contexte mult mai diverse. Am pășit pe un tărâm necunoscut, de unde vin multe surprize, cum ar fi onoranta apariție in emisiunea lui Iggy Pop”.

Cristian Matei ”Mumu”: Ce credeți că vă lipsește vouă în momentul de față? Mă refer la proaspăta nominalizare la premiile Music Moves Europe. V-ar ajuta mai mult, în carieră, un astfel de premiu sau pur și simplu vă doriți un succes ”de scenă”, prin concerte și turnee.

Sașa Liviu: ”Ne ajută un premiu de felul acesta, la fel cum ne ajută deja nominalizarea la el. Concertele și turneele merg extrem de bine alături de premii, astfel că ne dorim cît mai multe, în locuri cît mai mari. Da, îmi doresc și ne dorim un succes „de scenă” - consider că relația dintre artist și publicul de concert este cea mai vie.”

Alin Zăbrăuțeanu: ”Deși muzica nu este o competiție, o astfel de nominalizare ne dă încredere că ceva facem bine, că muzica noastră a trecut dincolo de filtrele unor urechi mai antrenate. Eu îmi doresc mereu în primul rând un succes de producție, să știu că lăsăm în urmă un material calitativ, iar concertele să fie o urmare firească a acestei realizari.”

Cristian Matei ”Mumu”: Și pentru că vorbeam de concerte, mai am o curiozitate. Cum sună muzica voastră LIVE? Mai exact, pentru cei care nu știu, piesele de pe ”Disko Telegraf” au fost compuse și cântate de 2 oameni. Iar asta e destul de greu de transpus pe o scenă, LIVE.

Sașa Liviu: ”În concert, muzica noastră sună din ce în ce mai organic, păstrând mult din logica muzicii electronice. Astfel, tehnicile de sampling se îmbină pe scenă cu interpretările la instrumente cu coarde, cu clape, aerofone. Din când în când mai cânt liber la cobză electrică și voce, cu intervenții sonore electronice de coloratură.”

Miluță Flueraș

FOTO: Sașa-Liviu Stoianovici

Alin Zăbrăuțeanu: ”Am conceput setul de live astfel încât să existe posibilitatea de a suna întotdeauna diferit. Partea electronică e cumva divizată în doua secțiuni: partea de ritm și bass, care e tratată live mai mult din prisma unui DJ, și partea de sintetizatoare, care e cântată live. Peste acestea intervin instrumentele tradiționale și vocea lui Sașa. E un setup care ne lasă multă libertate și bucurie de a cânta live.”

Cristian Matei ”Mumu”: Apropo de ”manele de artă” :) Care a fost inspirația voastră pentru albumul ”Disko telegraf”? Mă refer la muzica pe care ați ascultat-o în acea perioadă. Mie, personal, albumul îmi sună mai mult a ”anadolu rock” cu ”tribale electronice”, deși știu că este mult mai mult de atât. Însă sunt curios să aflu ce artiști v-au influențat cel mai mult când ați înregistrat acest album.

Sașa Liviu: ”Rock anatolian ascult de mulți ani, dar o influență în felul meu de a cînta la saz o are mai degrabă muzica de nuntă pe care am întîlnit-o în Turcia. De acolo se trag piese ca „Meram Ekspresi”, „Ușak Ekspresi”. Nu-mi amintesc să fi fost un anume artist pe care l-am ascultat în perioada înregistrării albumului. Legat de influențe, mai sunt, foarte subtil, tușe de rock iugoslav, de folclor românesc, sârbesc...Și istoria ultimului secol.”

Alin Zăbrăuțeanu: ”Am amintit mai sus de Yellow Magic Orchestra și imi dau seama că, probabil, Sakamoto a a avut o influență asupra felului de a trata ambianțele și timbralitățile electronice în contrast cu cele tradiționale. Aș spune însă că influențele au ieșit la iveală involuntar. Știu că m-am bucurat când ritmurile au fost asemănate cu Massive Attack sau tehnica de sampling cu Acid Arab. Scena de club, cred, însă, că a avut o influență importantă în acest album, lucru care se răsfrânge și în piesele mai puțin ritmate.”

Cristian Matei ”Mumu”: Ultima mea întrebare este legată de identitatea voastră, ca trupă. Și Balkan Taksim, dar și albumul Disko Telegraf, imi dau senzația că muzica provine din zona Turciei. ”Taksim” este un cuvânt turcesc, iar coperta albumului ”Disko Telegraf” are, de asemenea, influențe turcești. Aveți vreo legătură directă sau indirectă cu Turcia? Sau e pur și simplu o aluzie la istoria noastră, a românilor, din perioada imperiului otoman?

Sașa Liviu: ”Identitatea formației are foarte mult de-a face cu Balcanii. Parte din piesele de pe album au o influență turcească, parte sunt construite pe fondul muzicilor din Balcani și Carpați. Imperiul Otoman a fost prezent timp de câteva secole în zonă, așadar, chiar și după destrămarea lui, urmele au rămas. Coperta discului pare că are influențe turcești. Câteva indicii din imagine ne vorbesc însă despre „Regatul sârbilor, croaților și slovenilor”, respectiv despre ceea ce avea să se numească Iugoslavia, începând cu 1929. Dacă albumul conține vreo aluzie, este o aluzie la istoria unei zone mai largi, din care face și România parte, respectiv la zona Balcanilor.”

Alin Zăbrăuțeanu: ”Pot spune că sonoritățile si timbralitățile balcanice mi s-au părut foarte ofertante pentru o astfel de muzică și improvizațiile au o naturalețe aparte. Prefer să cred că muzica provine de pe un tărâm de basm.”

Cristian Matei ”Mumu”: Mulțumesc pentru timpul acordat. Ne vedem la concert!

Sașa Liviu: ”Mulțumim!”

Alin Zăbrăuțeanu: ”Mulțumim!”

Lansarea oficială a albumului !Disko Telegraf” în România

Albumul de debut „Disko Telegraf" a fost lansat internațional la prestigioasa casă de discuri pariziană Buda Musique, fiind disponibil în format fizic pe CD și dublu Vinyl.

Discul conține 13 piese, care au fost compuse în ultimii doi ani, printre care se află și single-urile deja lansate - Zalina, Anadolka, Lunca, Žali Zare și Shlonak - piese care au fost în playlist-urile unor radiouri internaționale foarte importante (BBC Radio 3 & 6 Music, KEXP, KCRW, KUTX, Soho Radio și multe altele).

Albumul a fost produs de Balkan Taksim și masterizat de artistul și producătorul muzical francez Alex Gopher (faimos pentru colaborările cu trupe și artiști precum AIR, Etienne de Crécy, Mr. Oizo, GESAFFELSTEIN, Carla Luciani sau Ethienne Daho) la Paris.

Trupa Balkan Taksim își va lansa oficial albumul ”Disko Telegraf” în România printr-un concert care va avea loc în 15 decembrie 2021, în Club Control din București.

Mai multe detalii găsiți pe pagina de Facebook a acestui eveniment.

Sursa FOTO: Miluță Flueraș.