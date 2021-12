A murit legendarul muzician John Miles, care a colaborat cu Tina Turner și Stevie Wonder

Getty

John Miles, star al scenei rock, a murit la vârsta de 72 de ani, a confirmat familia sa, potrivit BBC.

Născut în Jarrow, în nord-estul Angliei, John Miles a fost cunoscut mai ales pentru balada epică Music, care a ajuns pe locul trei în topurile britanice în 1976.

La scurt timp după aceea, revista Melody Maker l-a numit "cea mai strălucitoare și mai proaspătă forță a rockului britanic".

Starul "a murit liniștit în somn", a declarat familia sa.

„Music” este un cântec relativ simplu - format din opt rânduri repetate care își exaltă dragostea pentru muzică - dar orchestrația bogată și elaborată a făcut din el un reper pop care rivalizează cu MacArthur Park și Bohemian Rhapsody.

Miles s-a bucurat de o carieră lungă și variată, lansând 10 albume între 1976 și 1999. În 2017, a primit un premiu pentru contribuție remarcabilă la premiile Progressive Rock.

"Cred că am avut o contribuție, dar asta a fost cu mult timp în urmă, în anii '70", a glumit el în timp ce a acceptat premiul.

"Presupun că a dăinuit totuși. Și cântecul Music a rezistat și el, iar acela a fost cel mai mare hit la nivel mondial. Sunt un om de puține cuvinte și sunt opt rânduri de versuri în acel cântec. De asemenea, zilele acestea am ocazia să lucrez cu orchestre, ceea ce este fantastic”, mai spunea legendarul artist britanic.

Loc de seamă pe albumul lui Jimmy Page

Ca muzician de studio, Miles a bifat turnee cu Tina Turner, Stevie Wonder și Jimmy Page (Led Zeppelin), și a participat aproape în fiecare an la concertele belgiene Night Of The Proms, unde a interpretat versiuni orchestrale ale unor piese clasice rock.

În ultima parte a carierei sale a lucrat ca și chitarist al Tinei Turner, înainte de a pleca în turneu cu Joe Cooker și Stevie Wonder.

De asemenea, a apărut pe albumul Outrider al lui Jimmy Page în 1998 și s-a alăturat turneului ulterior al legendei Led Zeppelin.

Unul dintre ultimele sale proiecte a avut loc anul trecut, în perioada de izolare, când a înregistrat o nouă versiune a piesei Music cu Orchestra Filarmonicii din Antwerp, în condiții de carantină.

Managerul lui Miles, Cliff Cooper, a declarat că muzicianul a murit "liniștit în somn, cu familia la căpătâiul său".

"În calitate de manager și prieten al lui John timp de peste 50 de ani, John a fost nu numai atât de amabil și blând, ci și un muzician și compozitor strălucit pe scena mondială", a declarat el pentru BBC.

Miles este lăsat în urmă de soția sa de aproape 50 de ani, Eileen, precum și de cei doi copii și nepoții lor.