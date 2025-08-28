Festivalul de film de la Veneția a început cu premiera peliculei „La Grazia”. Un regizor român face parte din juriu

28-08-2025 | 08:55
Festivalul de film de la Veneția și-a deschis porțile cu premiera mondială a filmului „La Grazia” semnat de celebrul Paolo Sorrentino.

Pe covorul roșu au strălucit vedete precum Cate Blanchett și George Clooney.

La Grazia” spune povestea unui președinte italian paralizat de indecizie, prins între semnarea unei legi privind eutanasia și pierderea soției sale.

Din juriul competiției principale face parte și regizorul român Cristian Mungiu.

Este ediția cu numărul 82 a festivalului care aduce în orașul-lagună producții de top ce pot ajunge ulterior la Oscar.

