Nicole Kidman, apariţie spectaculoasă pe covorul roşu la Festivalul de Film de la Veneţia. Cum a reacționat publicul. FOTO

În filmul celor de la A24, Kidman joacă rolul unei directoare cu mare influenţă care începe o relaţie secretă cu noul ei stagiar (Dickinson).

Deşi nu este un film de artă convenţional, „Babygirl” a stimulat publicul de la Veneţia. La finalul filmului de la Teatrul Sala Grande, publicul a aplaudat în picioare timp de şase minute şi jumătate.

În timp ce publicul ovaţiona, Kidman a îmbrăţişat-o pe Reijn.

