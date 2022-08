Festivalul de Film de la Veneția 2022. Cât durează, cine participă și care este programul

Festivalul de Film de la Veneția este recunoscut oficial de FIAPF (Federația Internațională a producătorilor de Film Association)

Premiile care se acordă în cadrul competiției de Film de la Veneția sunt: „Leul de aur” pentru cel mai bun film, „Leul de argint” pentru cel mai bun regizor, „Coppa Volpi” pentru cei mai buni actori în rolurile principale, „Premiul Marcello Mastroianni” pentru cel mai bun actor debutant sau cea mai bună actriţă debutantă și „Leul de Aur pentru întreaga carieră”.

Cât durează Festivalul de Film de la Veneția

Ce de-a 79 ediție a Festivalului Internațional de Film de la Veneția a început astăzi, 31 august 2022 și durează până pe 10 septembrie.

Scopul Festivalului este de a promova cinematografia internațională în toate formele sale, ca artă, divertisment și industrie.

Festivalul Internațional de Film de la Veneția se va deschide cu filmul „White Noise”, regizat de Noah Baumbach, cu Adam Driver și Greta Gerwig în rolurile principale.

Este pentru prima oară când un film produs de o platformă de streaming deschide cel mai vechi eveniment de profil din lume.

De-a lungul festivalului publicul va putea urmări lungmetraje în regia lui Darren Aronofsky, Alejandro Gonzalez Inarritu, Luca Guadagnino şi Jafar Panahi.

La Festivalul de la Film de la Veneția va fi proiectat și filmul românesc „Spre nord”, regizat de Mihai Mincan.

Programul festivalului

Miercuri, 31 august 2022

11:30- Marcia Su Roma- Sala Perla

16:00- Princess-Sala Darsena

16:15- Dirty Difficult Dangerous- Sala Perla

19:00- White Noise- Sala Grande

22:30- Princess- PalaBiennale

Joi, 1 august 2022

13:00- Riget Exodus- Sala PalaBiennale- în afara competiției

13:45- Pinned into a Dress- Sala Perla

13:45- Trois nuits par semaine- Sala Perla

14:00- Aru otoko (A man)- Sala Darsena

14:30- Bobi Wine: Ghetto President- Sala Grande- în afara competiției

15:00- Living- Sala Giardino- în afara comptiției

15:00- Teorema- Sala Corinto

16:45- Stonewalling- Sala Perla

17:00- Vera- Sala Darsena

17:00- Desperate Souls, Dark City and the Legend of Midnight Cowboy- Sala Casinò

17:15- Tár- Sala Grande

17:30- Banu- Sala Giardino

17:30- Kaze no naka no mendori (A hen in the wind)- Sala Corintoâ

19:00- Tár- PalaBiennale

21:00- Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades- Sala Grande

21:00- L’origine du mal- Sala Giardino

21:45- Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades- Sala PalaBiennale

Vineri, 2 septembrie 2022

09:00- Banu- Sala Sala Casinò

09:00- L’origine du mal- Sala Giardino

11:00- Teorema- Sala Casinò

11:30- Alone- Sala Perla

14:00- Come le lumache- Sala Perla

14:00- Bratan (Brother)- Sala Corinto

14:00- Margini- Sala Perla

14:15- NajsreЌniot čovek na svetot / Najsretniji čovjek (The happiest man in the world)- Sala Darsena

14:30- A Compassionate Spy- Sala Grande- în afara comptiției

14:30- Kaze no naka no mendori (A hen in the wind)- Sala Casinò

15:00- Aru otoko (A man)- PalaBiennale

16:30- Shatranj ke khilari (The chess players)- Sala Corinto

16:45- Un couple- Sala Grande

16:45- Padre Pio- Sala Perla

17:00- Desperate Souls, Dark City and the Legend of Midnight Cowboy- Sala Volpi

17:00- La syndicaliste- Sala Darsena

17:00- Fragments of Paradise- Sala Casinò

17:00- Come le tartarughe- Sala Giardino

17:30- Vera- PalaBiennale

19:00- Bones and All- Sala Grande

19:30- Pinned into a Dress- Sala Corinto

19:30- Trois nuits par semaine- Sala Corinto

19:30- Teorema- Sala Pasinetti

20:00- Bones and All- PalaBiennale

21:00- Valeria mithatenet (Valeria si sposa)- Salan Giardino

21:45- Athena- Sala Grande

22:00- Kaze no naka no mendori (A hen in the wind)- Sala Pasinetti

22:20- Athena- PalaBiennale

Sâmbăta, 3 august 2022

09:00- Come le tartarughe-Sala Casinò

09:00- Valeria mithatenet (Valeria si sposa)- Sala Giardino

11:00- Bratan (Brother)- Sala Casinò

11:30- Casa Susanna- Sala Perla

13:30- NajsreЌniot čovek na svetot / Najsretniji čovjek (The happiest man in the world)-PalaBiennale

13:50- All the Beauty and the Bloodshed- Sala Grande

14:00- Albertine Where Are You- Sala Perla

14:000 Tant que le soleil frappe- Sala Perla

14:00- Canyon Passage (I conquistatori)

14:15- Autobiography- Sala Darsena

14:30- Shatranj ke khilari (The chess players)- Sala Casinò

15:30- La syndicaliste- PalaBiennale

16:15- Monica- Sala Grande

16:45- La voglia matta- Sala Corinto

16:45- House comes with a bird- Sala Perla

16:45- Carta a mi madre para mi hijo- Sala Perla

16:45- Blue Jean- Sala Perla

17:00- Gornyi Luk (Cipolla di montagna)- Sala Giardino

17:00- Fragments of Paradise- Sala Volpi

17:30- Jerry Schatzberg, portrait paysage-Sala Casinò

18:00- Un couple- PalaBiennale

18:45- Argentina, 1985- Sala Grande

19:30- Come le lumache- Sala Corinto

19:30- Margini- Sala Corinto

19:30- Bratan (Brother)- Sala Pasinetti

19:45- Argentina, 1985- PalaBiennale

21:00- Nezouh- Sala Giardino

21:30- Master Gardener- Sala Grande (în afara competiției)

21:45- Shatranj ke khilari (The chess players)- Sala Pasinetti

22:15- Master Gardener- Sala PalaBiennal- în afara competiției

23:55- Pearl- Sala Grande- în afara competiției

Duminică, 4 septembrie 2022

09:00- Gornyi Luk (Cipolla di montagna)- Sala Casinò

09:00- Nezouh- Sala Giardino

11:00- Canyon Passage (I conquistatori)- Sala Casinò

11:15- All the Beauty and the Bloodshed- Sala Corinto

13:00- Autobiography- PalaBiennale

14:00- Blanquita- Sala Darsena

14:00- Mes petites amoureuses- Sala Corinto

14:00- Puiet- Sala Perla

14:00- Eismayer- Sala Perla- în afara competiției

14:30- La voglia matta- Sala Casinò

14:30- The Kiev Trial- Sala Grande

15:30- Pour la France- Sala PalaBiennale

16:30- Ti mangio il cuore- Sala Darsena

16:45- El Akhira. La dernière reine- Sala Perla

17:00- Jerry Schatzberg, portrait paysage- Sala Volpi

17:00- Les enfants des autres- Sala Grande

17:00- The Ghost of Richard Harris- Sala Casinò

17:00- Palimpsest- Sala Giardino

17:00- La marcia su Roma- Sala Corinto

18:00- Monica- PalaBiennale

19:15- L’Immensità- Sala Grande

19:30- Canyon Passage (I conquistatori)- Sala Pasinetti

19:30- Albertine Where Are You?- Sala Corinto

19:30- Tant que le soleil frappe- Sala Corinto

20:30- L’Immensità- Sala PalaBiennale

21:00- Zapatos Rojos- Sala Giardino

21:30- The Whale- Sala Grande

21:45- La voglia matta- Sala Pasinetti

22:05- The Whale- PalaBiennale

Luni, 5 septembrie 2022



08:45- Zapatos Rojos- Sala Giardino

09:00- Palimpsest- Sala Casinò

11:15- Mes petites amoureuses- Sala Casinò (în afara competiției)

11:15- La fornace- Sala Perla

11:15- The Kiev Trial- Sala Corinto

11:15- Běžná selhání- Sala Perla

13:00- Blanquita- PalaBiennale

14:00- Spre nord (To the north)

14:00- Reginetta- Sala Perla

14:00- Aus meiner Haut- Sala Perla

14:30- La marcia su Roma- Sala Casinò- în afara competiției

14:30- In viaggio- Sala Grande

15:00- Ti mangio il cuore- PalaBiennale

16:30- Koroshi no rakuin (Branded to kill)- Sala Corinto

16:45- The Banshees of Inisherin- Sala Grande

17:00- KAPAG WALA NANG MGA ALON (WHEN THE WAVES ARE GONE)- Sala Giardino

17:00- The Ghost of Richard Harris- Sala Volpi (în afara competiției)

17:00- Innocence- Sala Darsena

17:00- Godard seul le cinéma- Sala Casinò

17:00- Lobo e Cão- Sala Perla

17:30- Les enfants des autres- Sala PalaBiennale

19:00- Don’t worry darling- Sala Grande- în afara competiției

19:30- Puiet- Sala Corinto

19:30- Eismayer- Sala Corinto

19:30- Mes petites amoureuses- Sala Pasinetti

20:00- Don’t worry darling- PalaBiennale- în afara competiției

21:00- Amanda- Sala Giardino

21:45- Love Life- Sala Grande

22:00- La marcia su Roma- Sala Pasinetti

22:30- Love Life- PalaBiennale

Marți, 6 septembrie 2022

09:00- Amanda- Sala Giardino- în afara competiției

09:00- Kapag wala nang mga alon (When the waves are gone)- Sala Casinò

11:15- In viaggio- Sala Corinto

11:15- Siamo qui per provare- Sala Perla- în afara competiției

12:45- The Black Cat- Sala Casinò

13:00- Spre nord (To the north)- Sala PalaBiennale

13:45- Nostos- Sala Perla

13:45- Dogborn- Sala Perla

14:00- ObeŤ (Victim)- Sala Darsena

14:00- Duli shidai (A Confucian Confusion)- Sala Corinto

14:30- Koroshi no rakuin (Branded to kill)- Sala Casinò

14:30- Music for Black Pigeons- Sala Grande

15:30- Innocence- Sala PalaBiennale

16:30- On the Fringe (En los márgenes)- Sala Darsena

16:30- The maiden- Sala Perla

16:45- The Eternal Daughter- Sala Grande

16:45- Teresa la ladra- Sala Corinto

17:00- Kõne taevast (La chiamata dal cielo)- Sala Giardino

17:00- Godard seul le cinéma- Sala Volpi (în afara competiției)

17:00- Sergio Leone - L'italiano che inventò l'America- Sala Casinò

17:45- The Banshees of Inisherin- PalaBiennale

19:00- Il signore delle formiche- Sala Grande

19:15- La bambola di pezza- Sala Giardino

19:30- The Black Cat- Sala Pasinetti

19:30- Reginetta- Sala Corinto

19:30- Aus meiner Haut- Sala Corinto

20:15- Il signore delle formiche- Sala PalaBiennale

21:00- Bi roya (Senza di lei)- Sala Giardino

21:30- Koroshi no rakuin (Branded to kill)- Sala Pasinetti

21:45- Dead for a dollar- Sala Grande

22:40- Dead for a dollar- PalaBiennale- în afara competiției

Miercuri, 7 septembrie 2022

08:45- Bi roya (Senza di lei)- Sala Giardino

09:00- Kõne taevast (La chiamata dal cielo)- Sala Casinò- în afara competiției

11:00- Duli shidai (A Confucian Confusion)- Sala Casinò

11:30- Music for Black Pigeons- Sala Corinto- în afara competiției

11:30- Dirty Difficult Dangerous- Sala Perla

13:15- ObeŤ (Victim)- Sala PalaBiennale

13:45- Ucho (The ear)- Sala Corinto

14:00- Jang-e jahani sevom (World War III)- Sala Darsena

14:00- Resti- Sala Perla

14:00- Anhell69- Sala Perla

14:00- Teresa la ladra- Sala Casinò

14:15- Freedom on Fire: Ukraine’s Fight for Freedom- Sala Grande (în afara competiției)

15:15- On the Fringe (En los márgenes)- PalaBiennale

16:15- Kamigami no fukaki yokubô (Profound desires of the Gods)- Sala Corinto

16:45- Saint Omer- Sala Grande

16:45- Franco Zeffirelli conformista ribelle- Sala Casinò

17:00- Gli ultimi giorni dell’umanità- Sala Giardino

17:00- Sergio Leone - L'italiano che inventò l'America- Sala Volpi

17:00- Luxembourg, Luxembourg- Sala Darsena

17:00- Bentu- Sala Perla- în afara competiției

18:00- The Eternal Daughter- Sala PalaBiennale

19:00- Duli shidai (A Confucian Confusion)- Sala Pasinetti

19:15- The Son- Sala Grande

19:45- Nostos- Sala Corinto

19:45- Dogborn- Sala CorintoSala Pasinetti

20:15- The Son- Sala PalaBiennale

21:00- Notte fantasma- Sala Giardino

21:45- Teresa la ladra- Sala Pasinetti

22:00- Dreamin’ Wild- Sala Grande

22:30- Dreamin’ Wild- PalaBiennale

Joi, 8 septembrie 2022

08:30- Gli ultimi giorni dell’umanità- Sala Casinò- în afara competiției

09:00- Notte fantasma- Sala Giardino

11:00- Freedom on Fire: Ukraine’s Fight for Freedom- Sala Corinto (în afara comeptiției)

11:15- Acqua e anice (Olimpia’s Way)- Sala Perla

12:30- Ucho (The ear)- Sala Casinò

13:00- Jang-e jahani sevom (World War III)- PalaBiennale

14:00- La stanza lucida- Sala Perla

14:00- Da li ste videli ovu ženu?- Sala Perla

14:00- Cavalcade- Sala Corinto

14:15- The Matchmaker- Sala Grande- în afara competiției

14:30- Trenque Lauquen- Sala Darsena

14:30- Kamigami no fukaki yokubô (Profound desires of the Gods)- Sala Casinò

15:15- Luxembourg, Luxembourg- Sala PalaBiennale

16:15- Shab, Dakheli, Divar (Beyond the Wall)- Sala Grande

16:45- Les damnés ne pleurent pas- Sala Perla

16:45- Therese and Isabelle- Sala Corinto

17:00- Tria - del sentimento del tradire- short film- Sala Giarsino

17:00- Nocomodo- short film-Sala Giardino

17:00- Franco Zeffirelli conformista ribelle- short film-Sala Volpi

17:00- Rutubet- short film-Sala Giardino

17:00- Snow in September- short film-Sala Giardino

17:00- The Fruit Tree- short film-Sala Giardino

17:00- III-short film- Sala Giardino

17:00- short film- Camarera de piso- Sala Giardino- în afara competiției

17:00- A guerra finita - short film Sala Giardino- în afara competiției

17:00- In quanto a noi- short film- Sala Giardino

17:30- Saint Omer- PalaBiennale

18:00- Bonnie- Sala Casinò

19:00- Blonde- Sala Grande

19:15- Ucho (The ear)- Sala Pasinetti

19:30- Resti- Sala Corinto

19:30- Anhell69- Sala Corinto

20:00- Blonde- PalaBiennale

21:00- Goliath- Sala Giardino

21:30- Kamigami no fukaki yokubô (Profound desires of the Gods)- Sala Pasinetti

22:00- Běžná selhání- Sala Corinto

22:15- Siccità (Dry) - Sala Grande- în afara competiției

22:55-Siccità (Dry)- PalaBiennale

Vineri, 9 septembrie 2022

09:00- Nocomodo (short film) - Sala Casinò-

09:00- Rutubet (short film)- Sala Casinò

09:00- Goliath- Sala Giardino

09:00- La stanza lucida- Sala Perla

09:00- Snow in September (short film) - Sala Casinò

09:00- Da li ste videli ovu ženu?- Sala Perla

09:00- Camarera de piso (în afara competiției)- Sala Casinò

09:00- The Fruit Tree (short film)- Sala Casinò

09:00- A guerra finita- Sala Casinò- în afara competiției

09:00- In quanto a noi - Sala Casinò- în afara competiției

09:00- III (short film)- Sala Casinò

09:00- Tria - del sentimento del tradire (short film)- Sala Casinò

11:00- The Matchmaker- Sala Corinto- în afara competiției

11:15- Padre Pio- Sala Perla

11:30- Cavalcade- Sala Casinò

13:30- Trenque Lauquen- Sala Pasinetti

14:00- Le caporal épinglé (The vanishing corporal)- Sala Corinto

14:00- Siccità (Dry) -în afara competiției- PalaBiennale

14:00- Happy Birthday- Sala Perla

14:00- Malikates- Sala Perla

14:00- A noiva (The Bride)- Sala Darsena

14:30- Nuclear (înafara competiției)- Sala Grande

14:30- Therese and Isabelle- Sala Casinò

16:30- Chleb i sól (Bread and salt)- Sala Darsena

16:30- The Draughtman’s Contract (I misteri del giardino di Compton House)- Sala Corinto

16:45- Khers nist (No bears)- Sala Grande

16:45- The Listener- Sala Perla

17:00- Look at me (în afara competiției)- Sala Giardino

17:00- Manuale di cinematografia per dilettanti - Vol. I (short film)- Sala Giardino

17:00- Qing bie gua duan (Please Hold the Line)- short film - Sala Giardino

17:00- Love Forever (short film) - Sala Giardino

17:00- Sahbety (My Girl Friend)- short film- Sala Giardino

17:00- Alt på en gang (Everything at Once)- short film- Sala Giardino

17:00- Ragtag- Sala Casinò

17:00- Bonnie- Sala Volpi

17:00- Shab, Dakheli, Divar (Beyond the Wall)- Sala PalaBiennale

17:00- Christopher at Sea (short film) -Sala Giardiano

19:00- Nocomodo (short film)- Sala Volpi

19:00- Rutubet (shot film)- Sala Volpi

19:00- Chiara- Sala Grande

19:00- Camarera de piso- Sala Volpi- în afara competiției

19:00- In quanto a noi- Sala Volpia Volpi- în afara competiței

19:00- Snow in September (short film)- Sala Volpi

19:00- A guerra finita - Sala Volpi- în afara competiței

19:00- The Fruit Tree (short film)- Sala Volpi

19:00- III (short film)- Sala Volpi

19:00- Tria - del sentimento del tradire (short film)- Sala Volpi

19:15- Copenhagen Cowboy- Sala Darsena

19:15- The maiden- Sala Corinto

19:15- Cavalcade- Sala Pasinetti

19:30- Trenque Lauquen- Sala Perla

20:00- Chiara- PalaBiennale

21:00- Janain mualaqa (Giardini pensili)- Sala Giardino

21:30- Les miens- Sala Grande

21:30- Look at me- Sala Volpi- (în afara competiției)

21:30- Love Forever (short film)- Sala Volpi

21:30- Alt på en gang (Everything at Once)- short film- Sala Volpi

21:30- Christopher at Sea (short film)- Sala Volpi

21:30- Qing bie gua duan (Please Hold the Line)- short film-Sala Volpi

21:30- Manuale di cinematografia per dilettanti - Vol. I (short film)- Sala Volpi

21:30- Sahbety (My Girl Friend)- short film - Sala Volpi

21:45- Stonewalling- Sala Corinto

21:45- Therese and Isabelle- Sala Pasinetti

21:55- Les miens- PalaBiennale

Sâmbăta, 10 septembrie 2022

09:00- Malikates- Sala Perla

09:00- Look at me- Sala Casinò

09:00- Manuale di cinematografia per dilettanti - Vol. I (short film)- Sala Casinò

09:00- Love Forever (short film)- Sala Casinò

09:00- Alt på en gang (Everything at Once)-short film -Sala Casinò

09:00- Qing bie gua duan (Please Hold the Line)- Sala Casinò

09:00- Sahbety (My Girl Friend)- short film- Sala Casinò

09:00- Janain mualaqa (Giardini pensili)- Sala Giardino

09:00- Happy Birthday- Sala Perla

09:20- Christopher at Sea (short film)- Sala Casinò

11:00- Nuclear- Sala Corinto

11:15- Lobo e Cão- Sala Perla

11:30- Le caporal épinglé (The vanishing corporal)- Sala Casinò

13:30- Copenhagen Cowboy- Sala Giardino- în afara competiței

14:00- Awarded Film: Settimana internazionale della critica- Sala Perla

14:00- Pearl- Sala Darsena- în afara competiției

14:00- Chleb i sól (Bread and salt)- PalaBiennale

14:00- A noiva (The Bride)- Sala Corinto

14:30- The Draughtman’s Contract (I misteri del giardino di Compton House)- Sala Casinò

16:30- O sangue- Sala Corinto

16:30- Khers nist (No bears)- PalaBiennale

17:00- El Akhira. La dernière reine- Sala Perla

17:00- Ragtag- Sala Volpi

19:00- The Hanging Sun- PalaBiennale

19:30- Les damnés ne pleurent pas- Sala Corinto

19:30- Le caporal épinglé (The vanishing corporal)- Sala Volpi

20:00- Awarded Film: Special Jury Prize- Sala Giardino

20:00- Awarded Film- Sala Perla

20:30- Awarded Film: Golden Lion- Sala Darsena

21:00- The Hanging Sun- Sala Grande- în afara competiției

21:45- Awarded Film: Best Director- PalaBiennale

22:00- Blue Jean- Sala Corinto

22:00- The Draughtman’s Contract (I misteri del giardino di Compton House)- Sala Volpi

22:30- Awarded Film: Award for a Debut Film- Sala Giardino

22:30- Awarded Film: Orizzonti Best Director- Sala Perla

22:30- Awarded Film: Grand Jury Prize- Sala Darsena

Nume celebre prezente la festival în 2022

Ce de-a 79 ediție a Festivalului Internațional de Film de la Veneția aduce în acest an nume mari din cinematografie, în competiție sau în afara ei, de la Darren Aronofsky, Alejandro G. Inarritu şi Jafar Panahi, la Paul Schrader, Sergei Loznitsa, Oliver Stone şi Lars von Trier.

Printre regizorii care vor fi prezenți la festival, menționăm: Florian Zeller („The Son”), Roschdy Zem („Our Ties”), Emanuele Crialese („L’Immensita”), Alice Diop („Saint Omer”), Todd Field („TÁR”), Romain Gavras („Athena”), Vahid Jalilvand („Beyond The Wall”), Susanna Nicchiarelli („Chiara”) şi Andrea Pallaoro („Monica”).

Lista e completată de regizorii: Koji Fukada („Love Life”), Joanna Hogg („The Eternal Daughter”), Jafar Panahi („No Bears”), Laura Poitras („All The Beauty And The Bloodshed”, singurul documentar din competiţie), Frederick Wiseman („A Couple”,Rebecca Zlotowski („Other People’s Children”), Gianni Amelio („Il Signore delle Formiche”) sau Santiago Mitre („Argentina, 1985”).

Juriul competiţiei oficiale de la Veneţia

Din juriul competiției oficiale de film de la Veneția vor face parte actrița americană Julianne Moore, regizoarea franceză Audrey Diwan (care anul trecut a regizorii Leonardo Di Costanzo (Italia), Mariano Cohn (Argentina) Rodrigo Sorogoyen (Spania), actriţa iraniană Leila Hatami şi scriitorul japonez Kazuo Ishiguro.

FIlmele din Competiție



"White Noise"- Noah Baumbauch (filmul de deschidere)

"Il signore delle formiche"- Gianni Amelio

"The Whale"- Darren Aronofsky

"L'immensita"- Emanuele Crialese

"Saint Omer"- Alice Diop

"Blonde"- Andrew Dominik

"Tár"- Todd Field

"Love Life"- Kôji Fukada

"Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades"- Alejandro González Inárritu

"Athena"- Romain Gavras

"Bones and All"- Luca Guadagnino

"The Eternal Daughter"- Joanna Hogg

"Beyond the Wall"- Vahid Jalilvand

"The Banshees of Inisherin"- Martin McDonagh

"Argentina, 1985"- Santiago Mitre

"Chiara"- Susanna Nicchiarelli

"Monica"- Andrea Pallaoro

"No Bears"- Jafar Panahi

"All the Beauty and the Bloodshed"- Laura Poitras

"A Couple"- Frederick Wiseman

"The Son"- Florian Zeller

"Our Ties"- Roschdy Zem

"Les enfants des autres"- Rebecca Zlotowski

Sursa: labiennale.org Etichete: , , , Dată publicare: 31-08-2022 17:38