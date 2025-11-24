NIBIRU ECONOMY: primul oraș sezonier al economiei creative din Europa de Est

PARTENERIAT. Cum un proiect 100% privat schimbă paradigma turismului și a investițiilor pe litoralul românesc.

Într-un moment în care turismul românesc caută soluții pentru a redeveni competitiv, Nibiru propune o formulă complet nouă: o stațiune-ecosistem, construită de la zero între Costinești și Tuzla, care unește entertainment, business, educație și lifestyle într-un model funcțional de economie creativă.

Cu o investiție privată de peste 50 de milioane de euro în prima fază, Nibiru nu este doar un proiect turistic, ci un oraș temporar — activ doar vara, dar gândit ca un sistem economic complet, în care fiecare componentă generează valoare reală pentru comunitate și pentru partenerii implicați

„Nibiru este o platformă de regenerare pentru litoralul românesc. Nu doar consumă resurse, ci creează locuri de muncă, cultură și perspective.” — Andrei Șelaru (Selly), CEO Nibiru

O nouă arhitectură economică: din turism de weekend în industrie permanentă

Modelul Nibiru merge dincolo de logica clasică a stațiunilor estivale.

Pe o suprafață de 1,6 milioane de metri pătrați, proiectul combină:

● NIBIRU Arena – cel mai mare club în aer liber din lume (30.000 de locuri),



● un venue multifuncțional pentru 150.000 de spectatori,



● un mall open-air și un fashion district,



● un parc de distracții și o zonă de familii,



● spații pentru artă, sport, gastronomie și educație.

Fiecare zonă este interconectată printr-o promenadă spectaculoasă, concepută de arhitectul Joshua Cox (SOLE DXB, Dubai), care transformă spațiul într-un ecosistem de experiențe și micro-economii interdependente.

.„Pentru noi, a construi Nibiru a însemnat să imaginăm nu doar un loc, ci un sistem complet de interacțiuni, scenarii și emoții.” — Joshua Cox, arhitectul conceptului Nibiru.

Din festival în infrastructură culturală

Succesul festivalului Beach, Please!, care a atras peste 200.000 de participanți și un impact economic de 60 de milioane de euro, a fost testul zero al modelului Nibiru. A demonstrat că România are potențialul de a transforma o comunitate digitală într-o economie reală, iar o generație de tineri creatori într-un vector de dezvoltare pentru turism și cultură.

Începând cu 2026, acest model devine permanent: Nibiru va găzdui evenimente, expoziții, conferințe, competiții sportive, show-uri de modă și huburi educaționale, într-un calendar extins, care prelungește sezonul estival la peste 150 de zile.

O destinație care produce conținut și valoare

Stațiunea este concepută ca o platformă de conținut digital viral, cu spații de filmare, studiouri pentru creatori, proiecte media și colaborări cu branduri internaționale.

În același timp, oferă infrastructura necesară pentru ca turismul să genereze valoare pe orizontală: de la antreprenorii HoReCa și designeri locali, până la artiști, arhitecți, sportivi și specialiști în entertainment.

Se estimează că Nibiru va atrage peste 3 milioane de vizitatori pe sezon, cu un consum mediu de 100–150 de lei per zi — adică zeci de milioane de euro care rămân în economia locală.

România pe harta globală a economiei creative

Într-o regiune dominată de destinații tradiționale — de la Budva la Sunny Beach —, Nibiru propune o abordare diferită: o experiență integrată și autentică, construită în România, dar cu standarde internaționale. Colaborările cu grupuri precum LOFT, NUBA, Global Records, BRISK Group sau creatori internaționali de concept, poziționează stațiunea în aceeași ligă cu marile branduri de entertainment global.

„România are o șansă reală de a redeveni relevantă pe harta turismului internațional. Nibiru este mai mult decât un proiect privat — e un pas strategic pentru întreaga industrie.” — Andrei Șelaru (Selly), CEO Nibiru.

Viitorul litoralului este creativ

Prin Nibiru, litoralul românesc își recuperează ambiția pierdută. Nu mai este doar o destinație de sezon, ci un laborator al viitorului — un oraș-ecosistem al economiei creative, unde turismul, arta, moda, muzica și antreprenoriatul coexistă într-un singur limbaj: cel al experienței.

Deschiderea oficială este programată pentru iulie 2026.

