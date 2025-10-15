Natalie Portman, apariție îndrăzneață pe străzile din Paris. Ce ținută a purtat. GALERIE FOTO

15-10-2025 | 11:42
Natalie Portman
Natalie Portman a atras toate privirile la premiera filmului Arco, care a avut loc duminică seară la UGC Cine Cité Bercy din Paris.

Ioana Andreescu

Actrița, în vârstă de 44 de ani, a purtat o ținută lejeră, dar sofisticată — o fustă mini din denim, combinată cu un pulover gri, completată de pantofi cu toc, tip Mary Jane, în nuanțe de bleumarin, potrivit Daily Mail.

Ea a fost însoțită de echipa filmului de animație, inclusiv de regizorul Ugo Bienvenu și de producătorii Félix de Givry și Sophie Mas.

Natalie a fost, de asemenea, producătoare a peliculei și dă voce personajului Gebeka în versiunea dublată în limba engleză, alături de Will Ferrell, America Ferrera, Flea, Mark Ruffalo și Andy Samberg.

Filmul SF-fantasy spune povestea unui băiat pe nume Arco, care călătorește prin timp folosindu-se de curcubeie, dar ajunge blocat într-o epocă greșită. Scenariul este semnat de Ugo Bienvenu și Félix de Givry.

Natalie Portman
Natalie Portman împlinește 44 de ani. De la copilăria în Israel la gloria de la Hollywood. Cum și-a început cariera. FOTO
Sursa: Daily Mail

