Natalie Portman, apariție îndrăzneață pe străzile din Paris. Ce ținută a purtat. GALERIE FOTO

Natalie Portman a atras toate privirile la premiera filmului Arco, care a avut loc duminică seară la UGC Cine Cité Bercy din Paris.

Actrița, în vârstă de 44 de ani, a purtat o ținută lejeră, dar sofisticată — o fustă mini din denim, combinată cu un pulover gri, completată de pantofi cu toc, tip Mary Jane, în nuanțe de bleumarin, potrivit Daily Mail.

Ea a fost însoțită de echipa filmului de animație, inclusiv de regizorul Ugo Bienvenu și de producătorii Félix de Givry și Sophie Mas.

Natalie a fost, de asemenea, producătoare a peliculei și dă voce personajului Gebeka în versiunea dublată în limba engleză, alături de Will Ferrell, America Ferrera, Flea, Mark Ruffalo și Andy Samberg.

Filmul SF-fantasy spune povestea unui băiat pe nume Arco, care călătorește prin timp folosindu-se de curcubeie, dar ajunge blocat într-o epocă greșită. Scenariul este semnat de Ugo Bienvenu și Félix de Givry.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













