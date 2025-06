Natalie Portman împlinește 44 de ani. De la copilăria în Israel la gloria de la Hollywood. Cum și-a început cariera. FOTO

Cariera ei remarcabilă a început încă din adolescență, când a ales actoria în locul modellingului și s-a înscris la o școală de vară dedicată artelor, în Statele Unite, țara unde s-a mutat împreună cu familia.

La vârsta de 11 ani, a început o carieră în modelling, dar în scurt timp a decis să se îndrepte către actorie. Astfel, s-a înscris la Centrul Usdan, o şcoală de vară care iniţiază copiii între 5 şi 18 ani în diferite domenii artistice.

Debutul în actorie

Natalie Portman a debutat în filmul lui Luc Besson, ''Léon: The Professional'' (1994), atrăgând atât atenţia criticilor, cât şi pe cea a publicului. În anul următor, a deţinut un rol mic, dar captivant, în pelicula ''Heat'' (1995).

Proiectele următoare o consacră pe Portman ca pe una dintre marile actriţe de la Hollywood. Astfel, în 1996, joacă în ''Beautiful Girls'', alături de nume celebre precum Matt Dillon, Timothy Hutton, Uma Thurman şi Lauren Holly. Mai târziu, în acelaşi an, joacă în musical-ul lui Woody Allen, ''Everyone Says I Love You'', alături de Drew Barrymore şi Julia Roberts şi în comedia SF semnată de Tim Burton, ''Mars Attacks!'', cu Jack Nicholson şi Glenn Close.

Renunţă la cinematografie pentru un an, în 1997, dedicându-se rolului principal din piesa ''The Diary of Anne Frank'', jucată pe Broadway. Revine pe marile ecrane în 1999, în filmul ''Star Wars I: The Phantom Menace''. În acelaşi an, este distribuită, alături de Susan Sarandon, în ecranizarea romanului semnat de Mona Simpson, ''Anywhere But Here''. Anul 2000 îi aduce actriţei un rol mai matur, în pelicula ''Where the Heart Is''.

Studii în psihologie

În paralel cu cariera de actriţă, Natalie Portman îşi continuă studiile, specializându-se în psihologie la Universitatea Harvard, pe care o absolvă în 2003, potrivit imdb.com.

A continuat să filmeze la seria ''Star Wars'', reluându-şi rolul reginei Amidala. În 2004, Portman a jucat în ''Garden State'', iar în 2005 a fost distinsă cu Globul de Aur pentru cea mai bună actriţă în rol secundar, pentru prestaţia din ''Closer'' (2004), în care a jucat alături de Clive Owens, Julia Roberts şi Jude Law. Acelaşi film i-a adus şi o nominalizare la Oscar pentru rol secundar. De asemenea, a fost apreciată pentru rolul din ''V for Vendetta'' (2005), urmat, în 2008, de cel din drama istorică ''The Other Boleyn Girl'', în care a jucat alături de Scarlett Johansson.

Rolurile care au făcut-o celebră

În 2010, a jucat în ''Black Swan'' (Lebăda neagră), în regia lui Darren Aronofsky, fiind distinsă, în 2011, cu premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă în rol principal, dar şi cu premiul Globul de Aur la aceeaşi categorie, pentru portretul uneori terifiant pe care-l face unei balerine obsedate de perfecţiune, potrivit imdb.com.

Natalie Portman făcuse balet până la vârsta de 12 ani şi, după o întrerupere de 15 ani, a reluat cursurile, la 27 de ani, special pentru acest film. Tot pentru acest film, actriţa a slăbit nouă kilograme. ''Black Swan'' a primit cinci nominalizări la Oscar, printre care şi cele pentru cel mai bun film şi pentru cea mai bună regie.

După succesul din ''Lebăda neagră'', Natalie Portman a jucat în ''No Strings Attached'' (2011), ''Your Highness'' (2011), ''Thor'' (2011), ''Thor: The Dark World'' (2013), ''Knight of Cups'' (2015), ''Jane Got a Gun'' (2016), ''Planetarium'' (2016), ''Jackie'' (2016), ''Annihilation'' (2018), ''The Death & Life of John F. Donovan'' (2018), Avengers: Endgame (2019), Lucy in the Sky (2019).

