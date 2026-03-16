Regizoarea provine dintr-o familie de români, care a părăsit țara înainte de Revoluție, iar după câțiva ani petrecuți în Franța s-a stabilit în Statele Unite ale Americii, unde s-a născut și Natalie.

Natalie Musteață: „Îi mulțumesc Academiei de Film pentru că a sprijinit un film ciudat, cu personaje gay și care e realizat în cea mai mare parte de femei.”

Alexandre Singh, soțul lui Natalie: „E un film francez realizat de un franco-indiano-britanic, o româncă americană, o argentiniană, o italiancă.”

Scurt-metrajul „Two People Exchanging Saliva”, co-regizat de Natalie Musteață, are loc într-o societate absurdă în care sărutul este interzis și pedepsit cu moartea, iar oamenii plătesc pentru bunuri primind palme peste față.

Povestea o urmărește pe Angine, o femeie nefericită care face cumpărături compulsiv într-un magazin și o întâlnește pe Malaise, o vânzătoare simpatică. Relația celor două atrage privirile unei colege geloase.

Cristian Mungiu, regizor: „Am văzut scurtmetrajul, mi-am pus și eu problema de ce a fost atât de bine primit și cred că, în mare măsură, ține de originalitate și de prospețime. Natalie e o cineastă atipică, ea e mai degrabă cu formație de artist, e curatoare și se vede și în film. E o distopie, un film care forțează logica lucrurilor ca să ofere o priveliște a regulilor sociale, ale vieții noastre de astăzi, și cred că cu asta a surprins.”

Corespondent Știrile ProTV: „Natalie Musteață vine dintr-o familie de români artiști. Mama ei, Roxana, s-a născut în București, cu origini armene, dar s-a mutat în Franța când avea 20 de ani. Ulterior, familia lui Natalie s-a stabilit în Statele Unite ale Americii, unde s-a născut și ea. A crescut însă într-o casă în care se vorbea franceză și română, cunoaște limba noastră și a fost înconjurată de artă. Mama lui Natalie este curator la Muzeul de Artă Modernă de la New York, MOMA.”

Așa că un parcurs în artă a fost firesc pentru Natalie. A absolvit un doctorat în istoria artei și a lucrat în mediul academic și literar. A fost cercetătoare și curatoare de artă contemporană, apoi a ales să exploreze domeniul cinematografiei.

Paul, unchiul lui Natalie: „Era vreo două și jumătate dimineața la noi când a luat premiul și a fost incredibil, adică aveam pregătită sticla de șampanie, dar am început să plâng și am uitat să o mai deschid. Eram atât de bucuros, da’ o lăsăm de șampanie. Am început să dau mesaje la prieteni să zic: avem în sfârșit un Oscar în familie, fraților! S-a schimbat viața familiei noastre.”

Scurt-metrajul are 36 de minute și este alb-negru. Din distribuție face parte și Vick Krieps, o actriță apreciată din Europa, ceea ce a contat, spun specialiștii.

Cristian Mungiu, regizor: „A avut sprijin din partea lui Julianne Moore și din partea Isabellei Huppert, care apare ca producătoare în scurtmetrajul ei, ne știm, și am avut ocazia să văd cât de tare s-a investit în campania ei. Promovarea pentru filmul ei a fost importantă și a fost sprijinită și de comunitatea de români din America, și s-a creat o bulă care creștea.”

Natalie Musteață va ajunge în România în iunie, la a 10-a ediție a American Independent Film Festival, unde își va prezenta pelicula premiată cu Oscar.