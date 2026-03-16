Regizoarea provine dintr-o familie de români, care a părăsit țara înainte de Revoluție, iar după câțiva ani petrecuți în Franța s-a stabilit în Statele Unite ale Americii, unde s-a născut și Natalie.

Natalie Musteață: „Îi mulțumesc Academiei de Film pentru că a sprijinit un film ciudat, cu personaje gay și care e realizat în cea mai mare parte de femei.”

Alexandre Singh, soțul lui Natalie: „E un film francez realizat de un franco-indiano-britanic, o româncă americană, o argentiniană, o italiancă.”

Scurt-metrajul „Two People Exchanging Saliva”, co-regizat de Natalie Musteață, are loc într-o societate absurdă în care sărutul este interzis și pedepsit cu moartea, iar oamenii plătesc pentru bunuri primind palme peste față.

Top seriale turcești pe VOYO în care Can Yaman strălucește. Sandokan și alte producții de urmărit
Povestea o urmărește pe Angine, o femeie nefericită care face cumpărături compulsiv într-un magazin și o întâlnește pe Malaise, o vânzătoare simpatică. Relația celor două atrage privirile unei colege geloase.

Cristian Mungiu, regizor: „Am văzut scurtmetrajul, mi-am pus și eu problema de ce a fost atât de bine primit și cred că, în mare măsură, ține de originalitate și de prospețime. Natalie e o cineastă atipică, ea e mai degrabă cu formație de artist, e curatoare și se vede și în film. E o distopie, un film care forțează logica lucrurilor ca să ofere o priveliște a regulilor sociale, ale vieții noastre de astăzi, și cred că cu asta a surprins.”

Corespondent Știrile ProTV: „Natalie Musteață vine dintr-o familie de români artiști. Mama ei, Roxana, s-a născut în București, cu origini armene, dar s-a mutat în Franța când avea 20 de ani. Ulterior, familia lui Natalie s-a stabilit în Statele Unite ale Americii, unde s-a născut și ea. A crescut însă într-o casă în care se vorbea franceză și română, cunoaște limba noastră și a fost înconjurată de artă. Mama lui Natalie este curator la Muzeul de Artă Modernă de la New York, MOMA.”

Așa că un parcurs în artă a fost firesc pentru Natalie. A absolvit un doctorat în istoria artei și a lucrat în mediul academic și literar. A fost cercetătoare și curatoare de artă contemporană, apoi a ales să exploreze domeniul cinematografiei.

Paul, unchiul lui Natalie: „Era vreo două și jumătate dimineața la noi când a luat premiul și a fost incredibil, adică aveam pregătită sticla de șampanie, dar am început să plâng și am uitat să o mai deschid. Eram atât de bucuros, da’ o lăsăm de șampanie. Am început să dau mesaje la prieteni să zic: avem în sfârșit un Oscar în familie, fraților! S-a schimbat viața familiei noastre.”

Scurt-metrajul are 36 de minute și este alb-negru. Din distribuție face parte și Vick Krieps, o actriță apreciată din Europa, ceea ce a contat, spun specialiștii.

Cristian Mungiu, regizor: „A avut sprijin din partea lui Julianne Moore și din partea Isabellei Huppert, care apare ca producătoare în scurtmetrajul ei, ne știm, și am avut ocazia să văd cât de tare s-a investit în campania ei. Promovarea pentru filmul ei a fost importantă și a fost sprijinită și de comunitatea de români din America, și s-a creat o bulă care creștea.”

Natalie Musteață va ajunge în România în iunie, la a 10-a ediție a American Independent Film Festival, unde își va prezenta pelicula premiată cu Oscar.