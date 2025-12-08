Millie Bobby Brown și Jake Bongiovi, surprinși în ipostaze de familie la New York alături de fiica lor adoptată. FOTO

Stiri Mondene
08-12-2025 | 10:07
Millie Bobby Brown și Jake Bongiovi
Profimedia

Millie Bobby Brown și soțul ei, Jake Bongiovi, păreau complet îndrăgostiți atât de fiica lor, cât și unul de celălalt, în timpul unei ieșiri în familie la New York.

autor
Ioana Andreescu

Actrița și fiul model al rockerului Jon Bon Jovi și-au răsfățat fetița adoptată în această vară, în timp ce se plimbau relaxați prin centrul Manhattanului, duminică, potrivit Daily Mail.

Plimbare relaxată în Manhattan

Starul din Stranger Things, în vârstă de 21 de ani, era îmbrăcată gros, purtând o geacă oversized, în timp ce își ținea cu grijă fiica la piept într-un marsupiu ascuns sub haină. Bongiovi, 23 de ani, a mers aproape de ea, zâmbind larg în timp ce se plimbau ținându-se de mână, oprindu-se la un moment dat pentru a împărtăși o îmbrățișare tandră.

Această ieșire drăgăstoasă vine la doar câteva zile după ce Brown a împărtășit o privire din culise asupra lunii sale pline, împărțită între rolul de mamă și îndatoririle de presă — inclusiv prima imagine estompată cu fetița ei, surprinsă într-un moment de familie alături de celebrul ei socru. Actrița a devenit tot mai deschisă în privința vieții ca soție și mamă, dar rămâne extrem de protectoare cu intimitatea fiicei ei.

Viața de familie și protejarea intimității

Într-un interviu acordat revistei British Vogue pentru ediția din decembrie, aceasta a subliniat că nu are de gând să dezvăluie identitatea copilului până când micuța nu va fi suficient de mare pentru a decide singură. „Pentru mine, este foarte important să o protejez pe ea și povestea ei până când va fi suficient de mare încât, poate, într-o zi, să o împărtășească singură. Este treaba noastră să o protejăm”, a explicat Brown.

Citește și
Millie Bobby Brown
Millie Bobby Brown a anunțat că a adoptat o fetiță cu soțul ei, Jake Bongiovi

Brown a dezvăluit recent și că a preluat oficial numele de familie Bongiovi, devenind cu mândrie Millie Bonnie Bongiovi. Cei doi s-au căsătorit în mai 2024, după ani în care au vorbit deschis despre visul lor de a deveni părinți, inclusiv despre faptul că văd adopția ca pe o parte firească a construirii familiei lor.

Ciprian Ciucu, candidatul PNL, a devenit noul primar general al Capitalei. Surpriza este plasarea candidatului independent suținut de AUR

Sursa: Daily Mail

Etichete: SUA, familie, iesire,

Dată publicare: 08-12-2025 10:07

Articol recomandat de sport.ro
Salah e istorie! Liverpool aduce înlocuitorul egipteanului din Spania. Detaliile mutării, spectaculoase
Salah e istorie! Liverpool aduce înlocuitorul egipteanului din Spania. Detaliile mutării, spectaculoase
Citește și...
Millie Bobby Brown, apariție îndrăzneață la premiera sezonului 5 al serialului „Stranger Things”. GALERIE FOTO
Stiri Mondene
Millie Bobby Brown, apariție îndrăzneață la premiera sezonului 5 al serialului „Stranger Things”. GALERIE FOTO

Millie Bobby Brown a avut o apariție spectaculoasă la premiera sezonului 5 al serialului „Stranger Things” din Hollywood, unde a impresionat cu două ținute uluitoare care au atras atenția fanilor și a presei deopotrivă.

Millie Bobby Brown a anunțat că a adoptat o fetiță cu soțul ei, Jake Bongiovi
Stiri Mondene
Millie Bobby Brown a anunțat că a adoptat o fetiță cu soțul ei, Jake Bongiovi

Actrița în vârstă de 21 de ani, cunoscută pentru rolurile din Stranger Things și Enola Holmes, a postat un mesaj pe Instagram în care a scris: „Vara aceasta, am primit în viața noastră, prin adopție, dulcea noastră fetiță.

Fiul lui Jon Bon Jovi s-a însurat cu actrița Millie Bobby Brown. Imagini de excepție de la nunta luxoasă din Italia
Stiri Mondene
Fiul lui Jon Bon Jovi s-a însurat cu actrița Millie Bobby Brown. Imagini de excepție de la nunta luxoasă din Italia

Jake Bongiovi și Millie Bobby Brown au spus „Da” în cadrul unei ceremonii în aer liber, pe care au organizat-o în Italia.

Recomandări
Rezultate finale la alegerile din București. Ciprian Ciucu a câștigat detașat. Surpriză mare pe locul secund
Alegeri locale 2025
Rezultate finale la alegerile din București. Ciprian Ciucu a câștigat detașat. Surpriză mare pe locul secund

Ciprian Ciucu este noul primar al Capitalei. Candidat al Partidului Național Liberal, Ciprian Ciucu a fost ales de peste 211.000 de bucureșteni cu drept de vot, adică peste 36%.

Dragoş Pîslaru: Am decis să sesizez Parchetul European pe subiectul achiziţiei microbuzelor electrice pentru elevi
Stiri Politice
Dragoş Pîslaru: Am decis să sesizez Parchetul European pe subiectul achiziţiei microbuzelor electrice pentru elevi

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, va sesiza Parchetul European pe subiectul achiziţiei microbuzelor electrice pentru elevi. Decizia vine după ce s-au constatat disfuncţionalităţi privind utilizarea banilor europeni.

Ilie Bolojan l-a felicitat pe Ciprian Ciucu, după victoria de la București: „Sunt convins că va schimba fața Capitalei”
Alegeri locale 2025
Ilie Bolojan l-a felicitat pe Ciprian Ciucu, după victoria de la București: „Sunt convins că va schimba fața Capitalei”

Premierul Ilie Bolojan l-a felicitat pe Ciprian Ciucu, noul primar general al Capitalei, după publicarea rezultatelor finale ale alegerilor, și le-a mulțumit bucureștenilor pentru sprijin.

Top citite
1 vot
Inquam Photos / George Călin
Alegeri locale 2025
Alegeri locale parțiale 7 decembrie 2025. Marcel Ciolacu este noul președinte al CJ Buzău - rezultate finale
2 Targ de craciun Brasov cu zapada
Shutterstock
Stiri Turism
Târg de Crăciun Brașov 2025. Ce să vizitezi și ce să faci ca turist aici
3 Neti Sandu, după 30 de ani: “Oamenii îmi spun că au crescut cu mine, indiferent cât de grizonați sau de tineri sunt”
Știrile PRO TV
Protv 30 de ani
Neti Sandu, după 30 de ani: “Oamenii îmi spun că au crescut cu mine, indiferent cât de grizonați sau de tineri sunt”
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 07 Decembrie 2025

30:50

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 27

43:57

Alt Text!
Superspeed
S9E30

22:50

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28