Millie Bobby Brown și Jake Bongiovi, surprinși în ipostaze de familie la New York alături de fiica lor adoptată. FOTO

Millie Bobby Brown și soțul ei, Jake Bongiovi, păreau complet îndrăgostiți atât de fiica lor, cât și unul de celălalt, în timpul unei ieșiri în familie la New York.

Actrița și fiul model al rockerului Jon Bon Jovi și-au răsfățat fetița adoptată în această vară, în timp ce se plimbau relaxați prin centrul Manhattanului, duminică, potrivit Daily Mail.

Plimbare relaxată în Manhattan

Starul din Stranger Things, în vârstă de 21 de ani, era îmbrăcată gros, purtând o geacă oversized, în timp ce își ținea cu grijă fiica la piept într-un marsupiu ascuns sub haină. Bongiovi, 23 de ani, a mers aproape de ea, zâmbind larg în timp ce se plimbau ținându-se de mână, oprindu-se la un moment dat pentru a împărtăși o îmbrățișare tandră.

Această ieșire drăgăstoasă vine la doar câteva zile după ce Brown a împărtășit o privire din culise asupra lunii sale pline, împărțită între rolul de mamă și îndatoririle de presă — inclusiv prima imagine estompată cu fetița ei, surprinsă într-un moment de familie alături de celebrul ei socru. Actrița a devenit tot mai deschisă în privința vieții ca soție și mamă, dar rămâne extrem de protectoare cu intimitatea fiicei ei.

Viața de familie și protejarea intimității

Într-un interviu acordat revistei British Vogue pentru ediția din decembrie, aceasta a subliniat că nu are de gând să dezvăluie identitatea copilului până când micuța nu va fi suficient de mare pentru a decide singură. „Pentru mine, este foarte important să o protejez pe ea și povestea ei până când va fi suficient de mare încât, poate, într-o zi, să o împărtășească singură. Este treaba noastră să o protejăm”, a explicat Brown.

Brown a dezvăluit recent și că a preluat oficial numele de familie Bongiovi, devenind cu mândrie Millie Bonnie Bongiovi. Cei doi s-au căsătorit în mai 2024, după ani în care au vorbit deschis despre visul lor de a deveni părinți, inclusiv despre faptul că văd adopția ca pe o parte firească a construirii familiei lor.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













