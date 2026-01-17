Michelle Obama a împlinit 62 de ani. De la copilăria modestă la Prima Doamnă a SUA. GALERIE FOTO

17-01-2026
Michelle Obam
Getty

Avocată şi scriitoare, Michelle Obama (pe numele său complet Michelle LaVaughn Robinson Obama), soţia fostului preşedintele american Barack Obama (2009-2017), s-a născut la 17 ianuarie 1964, la Chicago, SUA.

Ioana Andreescu

A crescut într-o familie modestă, care locuia într-un cartier al oraşului Chicago, South Side. Tatăl său, Fraser Robinson, era operator în cadrul Departamentului pentru Apă al Primăriei din Chicago, iar mama sa, Marian, a stat acasă pentru a-i creşte pe cei doi copii: pe Michelle şi pe fratele său mai mare, Craig.

După încheierea studiilor liceale în oraşul natal, Michelle Robinson s-a înscris la Facultatea de Sociologie a Universitatea Princeton. În 1988, a absolvit Facultatea de Drept a Universitatea Harvard, devenind doctor în drept. S-a întors la Chicago şi s-a alăturat firmei de avocatură Sidley & Austin, unde l-a întâlnit pe viitorul său soţ, Barack Obama.

Cariera profesională şi implicarea civică

A părăsit sectorul privat, orientându-se spre administraţia publică a oraşului Chicago. A deţinut funcţia de comisar asistent pentru planificare şi dezvoltare în cadrul Primăriei Chicago. Ulterior, a devenit director executiv al biroului din Chicago al organizaţiei non-profit Public Allies, care încurajează tinerii să se implice în activităţi sociale în organizaţii non-profit şi agenţii guvernamentale.

A lucrat apoi pentru University of Chicago Hospitals, iniţial în calitate de director executiv pentru afaceri comunitare şi, ulterior, ca vicepreşedinte pentru afaceri externe şi comunitare.

Michelle Robinson şi Barack Obama s-au căsătorit în octombrie 1992 şi au două fiice, Malia Ann (născută în 1998) şi Natasha (Sasha, născută în 2001). După alegerea lui Barack Obama în Senatul Statelor Unite, reprezentând statul Illinois, în 2004, familia a continuat să locuiască în Chicago, în cartierul South Side. Malia şi Natasha au urmat cursurile University of Chicago Laboratory Schools.

Prima Doamnă a SUA şi proiectele majore

În 2007, odată cu depunerea candidaturii soţului său la alegerile prezidenţiale din noiembrie 2008, Michelle Obama şi-a redus activitatea profesională, concentrându-se pe susţinerea campaniei electorale, ceea ce a reprezentat prima sa expunere majoră pe scena politică americană.

La 4 noiembrie 2008, Michelle Obama a devenit Prima Doamnă a Statelor Unite ale Americii, odată cu alegerea lui Barack Obama în funcţia de preşedinte. În cei opt ani petrecuţi la Casa Albă (2009–2017), şi-a continuat implicarea în susţinerea tinerilor şi a lansat mai multe iniţiative importante.

Printre acestea se numără lupta împotriva obezităţii infantile, prin campania „Let’s Move!”, lansată în 2010, promovarea alimentaţiei sănătoase şi a activităţii fizice, sprijinirea familiilor de militari, susţinerea femeilor care încearcă să găsească un echilibru între carieră şi viaţa de familie, precum şi promovarea artei, culturii şi a drepturilor femeilor.

Un program lansat în 2014, „Reach Higher Initiative”, a susţinut educaţia continuă a tinerilor, iar în 2015 Michelle Obama a iniţiat o altă campanie dedicată încurajării educaţiei fetelor la nivel global.

Michelle Obama a apărut pe coperţile a numeroase publicaţii şi în emisiuni de televiziune, devenind un simbol al eleganţei şi un model pentru femei din întreaga lume. În 2012, a publicat cartea „American Grown”, dedicată alimentaţiei sănătoase, inspirată de grădina de legume amenajată în 2009 în zona de sud a Casei Albe.

La 13 noiembrie 2018, cartea de memorii „Becoming”, scrisă de Michelle Obama, a fost lansată la nivel mondial. Autoarea a susţinut un turneu de promovare în Statele Unite şi în mai multe oraşe importante din Europa. Volumul a fost tradus în 25 de limbi. În România, ediţia intitulată „Povestea mea” a fost lansată la 17 noiembrie 2018 de Editura Litera, în cadrul Târgului Internaţional de Carte Gaudeamus.

Sursa: Agerpres

