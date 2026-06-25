În ciuda trecerii timpului și a controverselor care i-au marcat viața, interesul public pentru muzica sa nu doar că persistă, ci continuă să crească în mod surprinzător.

Fenomenul este vizibil atât în consumul de streaming, cât și în vânzările tradiționale de albume, unde cifrele din 2026 arată o revenire puternică a catalogului său muzical.

Acum, publicul din România poate descoperi sau redescoperi povestea artistului în „The Michael Jackson Story”, docuseria disponibilă pe VOYO.

La 17 ani de la dispariție, Michael Jackson rămâne un reper esențial în muzica pop. Deși viața sa a fost marcată de controverse, provocări juridice și dezbateri publice, impactul artistic continuă să depășească barierele timpului.

Vânzări impresionante în 2026: milioane de albume în doar jumătate de an

Datele din industrie arată că, până în acest moment al anului 2026, Michael Jackson a înregistrat aproximativ 2,5 milioane de albume vândute la nivel global. Dintre acestea, conform showbiz411.com, peste 500.000 provin din formate clasice precum CD-uri, viniluri și descărcări digitale.

Performanța este cu atât mai notabilă cu cât vine la 17 ani după moartea artistului, confirmând statutul său de fenomen cultural global, dincolo de generații.

Filmul „Michael”

O parte semnificativă a acestui reviriment este asociată cu lansarea filmului biografic Michael, care a readus în atenția publicului momentele-cheie din cariera artistului.

Producția a avut un parcurs complicat, fiind întârziată de mai multe ori, refilmată și supusă unor modificări importante înainte de lansare. În plus, filmul a fost însoțit de controverse legate de modul în care a fost gestionat proiectul și de disputele din jurul moștenirii artistului, inclusiv acțiuni în instanță inițiate de Paris Jackson.

Cu toate acestea, interesul public nu a fost diminuat. Dimpotrivă, filmul a reușit să genereze încasări de aproximativ 939 de milioane de dolari la nivel mondial, confirmând atracția continuă a poveștii lui Michael Jackson.

Deși succesul comercial a fost unul major, reacțiile criticilor au fost rezervate. Filmul a obținut un scor de aproximativ 37% pe Rotten Tomatoes, fiind criticat pentru abordarea incompletă a unor aspecte biografice.

Totuși, secvențele care reconstituie spectacolele și energia scenică a lui Michael Jackson au fost apreciate, contribuind la menținerea interesului public.

Efect direct asupra vânzărilor de muzică

Impactul filmului asupra industriei muzicale este evident. În 2025, catalogul lui Michael Jackson a înregistrat aproximativ 1,7 milioane de albume vândute pe parcursul întregului an, potrivit datelor Luminate.

În 2026, însă, artistul a depășit deja acest nivel cu aproximativ 800.000 de unități, chiar înainte de finalul anului. Practic, vânzările aproape s-au dublat, alimentate de interesul reînnoit al publicului.