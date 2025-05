Ce mesaj i-a lăsat Meghan Markle unei stewardese, după ce a zburat cu un avion comercial. „Ireal”

Pe TikTok, însoțitoarea de bord Nina Vida a citit cu voce tare biletul de mulțumire scris de mână de Ducesa de Sussex, după ce ea și colegii săi și-au exprimat încântarea de a avea ocazia să o servească pe fosta actriță din „Suits”, potrivit The New York Post.

„Nu o să vă vină să credeți pe cine am avut în zbor, pe cine am avut plăcerea să servesc”, a spus Vida în videoclipul filmat din camera de hotel. „Regina, prințesa, Ducesa de Sussex.”

Însoțitoarea de bord a vorbit cu entuziasm despre cât de „frumoasă” era fosta actriță în realitate, adăugând că gazda podcastului „Confessions of a Female Founder” era, de asemenea, „atât de drăguță.”

Mesajul primit

Vida a explicat că echipajul a primit un răspuns din partea lui Markle, în vârstă de 43 de ani, după ce i-au înmânat un bilet scris de mână pe care scria: „E o plăcere să vă servim! Vă iubim mult.”

Și-au încheiat biletul semnându-se cu „fetele de la AA”.

TikTok

Câteva momente mai târziu, echipajul a primit un șervețel pătrat, pe care fosta membră activă a familiei regale scrisese un mesaj drăguț.

„Dragele mele de la AA, vă mulțumesc pentru dragoste, ospitalitate și biletul scris de mână — mă cunoașteți bine,” a scris Markle în răspunsul ei. „Vă trimit toată dragostea înapoi.”

Vida a menționat apoi că ducesa a semnat cu „Forever, Meg” — însă utilizatorii atenți de pe rețelele sociale au observat că, de fapt, Markle a scris „As ever, Meg”, o trimitere subtilă la brandul ei de lifestyle, As Ever.

Scurta interacțiune

Vida a mai povestit despre scurta interacțiune cu soția prințului Harry, spunând că vedeta documentarului With Love, Meghan de pe Netflix i-a complimentat manichiura.

„A spus și că i-au plăcut unghiile mele, iar căpitanul de pe ultimul zbor mi-a zis că sunt cam mari,” a povestit ea. „Așa că, domnule, nu contează ce credeți. Meghan Markle a spus că îi plac.”

Nu a durat mult până când fanii ducesei au început să comenteze entuziasmați.

„Biletul acela!!! Laminează-l, înrămează-l, pune-l într-o cutie de valori la bancă! L-aș prețui pe vecie,” „Asta e ireal. Wow. Ce noroc ai”, au comentat internauții.

Dragostea lui Markle pentru biletele scrise de mână este cunoscută de ani buni.

Scriind pe fostul său blog de lifestyle, The Tig, în urmă cu câțiva ani, mama a doi copii spunea că „biletele scrise de mână sunt o formă de artă pierdută”.

„Ideea că cineva își face timp să pună stiloul pe hârtie este cu adevărat specială”, spunea atunci Meghan, pasionată de caligrafie.

