Evan Rachel Wood l-a acuzat de viol pe Marilyn Manson. „Am fost violată în faţa unei camere de filmat”

Actriţa americană Evan Rachel Wood l-a acuzat pe rockerul Marilyn Manson că a violat-o în timpul filmărilor la unul dintre videoclipurile acestuia, informează AFP.

Evan Rachel Wood, cunoscută pentru rolurile interpretate în serialul "Westworld" şi în filmul "Thirteen", a formulat aceste acuzaţii în documentarul "Phoenix Rising", produs de HBO şi prezentat în cadrul Festivalului Sundance 2022, care are loc în perioada 20-30 ianuarie.

În această producţie, ce prezintă eforturile depuse în Statele Unite pentru a creşte intervalul de prescriere în cazul infracţiunilor sexuale cu scopul de a le permite victimelor să obţină câştig de cauză, actriţa americană a relatat filmările din 2007 de la videoclipul "Heart-Shaped Glasses", unul dintre cântecele lansate de rockerul Marilyn Manson, care era pe atunci partenerul ei de viaţă.

"Am vorbit despre o scenă de sex simulat. Dar atunci când camerele filmau, el a început să mă penetreze în realitate. Nu mi-am dat niciodată acordul pentru aşa ceva", a declarat Evan Rachel Wood.

Artista americană, care a devenit actriţă încă din copilărie, a explicat că "nu a ştiut cum să spună 'nu'", întrucât a fost "condiţionată şi formată să nu răspundă niciodată" şi "să meargă până la capăt cu orice preţ".

Evan Rachel Wood a început o relaţie cu Marilyn Manson - al cărui nume real este Brian Warner - în 2006, pe când avea vârsta de 18 ani. Rockerul avea în acea perioadă vârsta de 37 de ani.

"Am fost constrânsă la un raport sexual comercial sub un fals pretext (...) Am fost violată în faţa unei camere de filmat", a continuat actriţa americană în acel documentar.

În timpul agresiunii, "pot spune că echipa de filmare era foarte stânjenită şi că nimeni nu ştia ce să facă", a adăugat ea.

Conform dezvăluirilor făcute în acelaşi documentar, Marilyn Manson ar fi presat-o apoi pe tânăra actriţă să le spună jurnaliştilor că nu a existat nicio scenă de sex real în timpul filmărilor de la acel videoclip.

Avocatul rockerului, Howard King, a respins însă acuzaţiile formulate de Evan Rachel Wood.

"Dintre toate afirmaţiile false făcute de Evan Rachel Wood despre Brian Warner, relatarea ei fantezistă a filmărilor de la clipul 'Heart-Shaped Glasses' din urmă cu 15 ani este cea mai neruşinată şi cel mai uşor de respins, deoarece există mulţi martori", a precizat avocatul american într-un comunicat.

"Scena de sex simulat a necesitat mai multe ore de filmări, cu mai multe cadre realizate din diverse unghiuri, precum şi mai multe pauze lungi între fiecare instalare a camerelor de filmat", a adăugat el.

"Brian nu a întreţinut un raport sexual cu Evan pe acel platou de filmare, iar ea ştie că acesta este adevărul", a continuat avocatul Howard King.

Mai multe femei, inclusiv actriţa Esme Bianco, cunoscută din serialul "Game of Thrones", l-au acuzat pe Marilyn Manson de viol şi agresiune. Rockerul a negat că ar fi comis astfel de fapte.

Poliţia din Los Angeles a confirmat anul trecut că a deschis o anchetă privind acuzaţii de violenţă domestică formulate împotriva rockerului Marilyn Manson, care vizează fapte ce ar fi fost comise între anii 2009 şi 2011.

În prezent în vârstă de 53 de ani, Marilyn Manson şi-a creat o imagine publică cu un aspect înspăimântător, inspirată din stilul goth, rockerul apărând machiat atât pe scenă, cât şi la evenimente publice, purtând lentile de contact în culori diferite şi cu părul vopsit în negru. Numele lui de scenă se inspiră din cel al actriţei Marilyn Monroe şi cel al lui Charles Manson, liderul unei secte care a provocat asasinarea actriţei Sharon Tate.

Casa de discuri Loma Vista Recordings şi agenţia de impresariat şi management artistic CAA şi-au anulat relaţiile contractuale cu rockerul american în urma acuzaţiilor formulate împotriva lui. Cu toate acestea, Marilyn Manson continuă să înregistreze cântece noi şi a apărut recent pe albumul "Donda", lansat anul trecut de Kanye West.