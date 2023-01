Cum arată Marilyn Manson fără machiaj. Controversatul artist împlinește 54 de ani | GALERIE FOTO

Cum arată Marilyn Manson fără machiaj, dar și imagini memorabile cu aparițiile sale șocante, vezi în GALERIA FOTO .

12 lucruri mai puțin știute despre Marilyn Manson

1. Numele său real este Brian Hugh Warner.

2. Numele de scenă este inspirat de la actrița Marilyn Monroe și de la criminalul Charles Manson.

3. Muzica sa a fost folsoită în serialul Vampire Diaries și în seria Matrix.

4. Marilyn Manson și Johnny Depp sunt prieteni foarte buni. Cei doi și-au tatuat cuvintele „no reason (fără motiv)” și „Charles Baudelaire, the flower of evil, this giant skeleton thing (Charles Baudelaire, floarea răului, acest schelet gigant)”

5. Manson poartă două lentile de contact de culori diferite, în semn de omagiu pentru compozitorul David Bowie.

6. A creat propria marcă de absint, care poartă numele „Mansinthe”. Conține 66% alcool și a câștigat o medalie de aur la Worlds Spirit Competition din 2008.

7. Manson suferă de o boală cardiacă, numită Wolff-Parkinson White, care se manifestă printr-un circuit electric anomal la nivelul inimii, potrivit unified.org.uk.

8. Filmul său preferat este „Charlie şi fabrica de ciocolată”, în care personaj principal este chiar Johnny Depp. Manson aproape că a fost distribuit în personajul lui Willy Wonka, însă a renunțat în favoarea prietenului său.

9. Înainte de a deveni un star rock, Manson a urmat o carieră în jurnalismul muzical.

10. Manson a pozat nud în revista „Honcho” înainte de a deveni celebru.

11. Anumite magazine din Statele Unite au refuzat să comercializeze albumul lui Manson din 1998, numit „Mechanical Animals”, deoarece pe copertă apărea Manson gol, cu corp de extraterestru, conform refresher.com.

12. În anumite concerte, Manson și-a arătat disprețul pentru creștinătate într-un mod brutal. El a fost surprins când își suflă nasul cu Sfintele Scripturi sau când dă foc Bibliei.

