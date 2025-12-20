Margot Robbie, apariție discretă pe străzile din California, între proiecte și pregătiri pentru următorul film. FOTO

Actrița din „Barbie”, în vârstă de 35 de ani, a fost surprinsă îndreptându-se spre brunch în Venice, California, vineri (19 decembrie).

Pentru ieșire, ea a purtat blugi clasici albaștri, un cardigan roșu și un top roșu pe dedesubt. Și-a accesorizat ținuta cu inele, un colier fin din aur, ochelari de soare, o geantă neagră și balerini negri. Potrivit unor surse, alte persoane din jur purtau ținute similare și aveau cadouri, conform JustJared.

În noiembrie, vedeta din „Babylon” a fost fotografiată bucurându-se de o cină discretă alături de soțul ei, Tom Ackerly.

Anul viitor, Margot va juca în „La răscruce de vânturi” („Wuthering Heights”) împreună cu Jacob Elordi. Ea a apărat decizia de a-l distribui pe acesta în rolul lui Heathcliff.

Margot Robbie apără distribuţia din „Răscruce de Vânturi”

Într-un interviu acordat revistei britanice Vogue pentru un nou cover, actriţa nominalizată la Oscar a susţinut decizia lui Fennell de a o distribui pe ea şi pe Jacob Elordi în rolurile Catherine Earnshaw şi Heathcliff.

Bazat pe romanul „Wuthering Heights” al lui Emily Brontë din 1847, adaptarea cinematografică a lui Fennell a început să stârnească controverse din momentul în care au fost anunţate alegerile sale pentru distribuţie. Catherine este brunetă şi adolescentă în roman. Robbie este blondă şi are 35 de ani. Fennell a confirmat pentru British Vogue că a îmbătrânit-o pe Catherine pentru film, astfel încât să aibă între 20 şi 30 de ani, scrie Variety.

„Înţeleg”, a spus Robbie despre reacţiile negative legate de distribuţia filmului. „Nu mai e nimic de făcut în acest moment, până când oamenii nu vor vedea filmul”.

