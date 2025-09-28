Lola Young a leșinat pe scenă la un concert din New York. Care este starea cântăreței. VIDEO

28-09-2025 | 15:05
Lola Young
Getty

Cântăreaţa britanică Lola Young a anunţat că se simte „OK" după ce a leşinat pe scenă în cadrul unui festival organizat la New York, transmite duminică DPA.

Ioana Andreescu

Într-un clip postat pe reţelele de socializare, solista în vârstă de 24 de ani poate fi văzută cum se clatină pe picioare, scapă microfonul din mâini şi apoi cade pe spate, sâmbătă, în timp ce se afla pe scena Festivalului "All Things Go" organizat la Forest Hills Stadium din New York.

„Salut, pentru toţi cei care mi-au urmărit astăzi concertul de la All Things Go, mă simt OK acum. Vă mulţumesc pentru sprijinul acordat, Lola", a postat vedeta pe contul său de Instragram.

Ea a leşinat în timp ce interpreta piesa „Conceited" de pe cel de-al doilea album, „This Wasn't Meant For You Anyway".

Solista rap Doechii, pe numele ei real Jaylah Hickmon, a urcat pe scenă după Lola Young şi a strigat alături de public „te iubim Lola", mai precizează DPA.

„Este o artistă incredibil de talentată şi nu s-a simţit bine în această seară şi sunt bucuroasă că voi v-aţi aflat aici pentru a o sprijini, pentru a-i oferi susţinere. Să-i dorim ce-i mai bun", a spus Doechii după ce a urcat pe scenă, adresându-se publicului.

Cine este Lola Young

Lola Young, care este cunoscută şi pentru faptul că a ales să vorbească deschis despre problemele personale de sănătate mintală, a anulat vineri un concert pe care trebuia să-l susţină la Prudential Centre din New Jersey.

Ea şi-a lansat cel de-al treilea album de studio la începutul acestei luni şi a devenit faimoasă cu single-ul „Messy" în 2024. A avut trei single-uri în top 40 în Marea Britanie şi un album în top 10 în Marea Britanie şi a câştigat premiul Ivors Rising Star.

Young a cântat pe scena Woodsies la Festivalul Glastonbury în acest an şi se numără, de asemenea, printre muzicienii care i-au cerut prim-ministrului Keir Starmer să respingă viitoarele foraje la Rosebank, în Marea Nordului, mai notează DPA.

