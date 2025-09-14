Lily Collins, apariție spectaculoasă la prezentarea Calvin Klein de la New York Fashion Week. GALERIE FOTO

14-09-2025 | 09:42
Lily Collins
Getty

Lily Collins a atras toate privirile la prezentarea Calvin Klein, desfășurată vineri în cadrul Săptămânii Modei de la New York.

autor
Ioana Andreescu

Vedeta din Emily in Paris, în vârstă de 36 de ani, a fost la fel de stilată ca întotdeauna, purtând un compleu elegant, potrivit Daily Mail.

Ținuta a fost completată de o pereche de sandale argintii cu barete subțiri și o geantă asortată.

Actrița s-a arătat bine dispusă și a pozat pentru fotografi înainte de a intra la evenimentul de modă.

Apariția ei are loc în timp ce Lily filmează sezonul final al serialului Emily in Paris. Parisul rămâne locația centrală a producției, însă pentru acest sezon filmările au avut loc și în Italia, mai exact la Roma și Veneția.

Natalie Portman și Lily Collins, apariție surpriză la finala Roland Garros
Natalie Portman și Lily Collins, apariție surpriză la finala Roland Garros. Ce ținute au purtat. GALERIE FOTO

Primele imagini din sezonul 5 al serialului „Emily in Paris”

Primele imagini din sezonul 5 al serialului „Emily in Paris”, cu Lily Collins în rolul principal, precum și o nouă locație de filmare, au fost dezvăluite. Toate episoadele din Emily in Paris: Sezonul 5 vor fi lansate pe 18 decembrie.

Emily își continuă vacanța italiană trăind la dolce vita în Veneția. Creatorul Darren Star a declarat pentru Tudum.com: „Acest sezon este o poveste despre două orașe: Roma și Paris. Oscilând între ele, Emily duce dragostea, dar și viața, la nivelul următor”.

„Acum, în calitate de directoare la Agence Grateau Roma, Emily se confruntă cu noi provocări profesionale și romantice, în timp ce se adaptează la viața într-un oraș nou.

Alertă în Tulcea. Armata a ridicat două avioane F-16. O dronă rusească a fost interceptată în spaţiul aerian naţional

Sursa: Daily Mail

Primele imagini din sezonul 5 al serialului „Emily in Paris". Ținutele impresionante purtate de Lily Collins. GALERIE FOTO
Primele imagini din sezonul 5 al serialului „Emily in Paris”. Ținutele impresionante purtate de Lily Collins. GALERIE FOTO

Primele imagini din sezonul 5 al serialului „Emily in Paris”, cu Lily Collins în rolul principal, precum și o nouă locație de filmare, au fost dezvăluite. Toate episoadele din Emily in Paris: Sezonul 5 vor fi lansate pe 18 decembrie.

Natalie Portman și Lily Collins, apariție surpriză la finala Roland Garros. Ce ținute au purtat. GALERIE FOTO
Natalie Portman și Lily Collins, apariție surpriză la finala Roland Garros. Ce ținute au purtat. GALERIE FOTO

Mai multe celebrități au fost prezente la finala masculină de la Roland Garros 2025, printre care și Natalie Portman și Lily Collins, care au atras toate privirile prin prezența și ținutele lor elegante.

Lily Collins, vedeta din „Emily in Paris”, criticată de fani pentru că a apelat la o mamă surogat
Lily Collins, vedeta din „Emily in Paris”, criticată de fani pentru că a apelat la o mamă surogat

Charlie McDowell, regizorul în vârstă de 41 de ani și soția sa, Lily Collins, au anunțat nașterea primului lor copil, o fetiță pe nume Tove, pe care au adus-o pe lume cu ajutorul unei mame surogat.

