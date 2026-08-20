Lewis Hamilton şi-a oficializat relaţia cu Kim Kardashian pe Instagram. Ce imagini au postat cei doi. FOTO

Stiri Mondene
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Lewis hamilton kim kardashian
Getty

Lewis Hamilton a postat o fotografie romantică alături de noua sa iubită, vedeta de reality show Kim Kardashian, oficializând astfel relaţia lor pe pagina de Instagram a septuplului campion britanic de Formula 1.

autor
Mihaela Ivăncică

Hamilton, în vârstă de 41 se întâlneşte cu vedeta din "Keeping Up With The Kardashians" de la începutul anului, conform informaţiilor din presa mondenă, iar ea şi-a oficializat deja relaţia pe Instagram la începutul lunii iunie, scrie Agerpres, care citează DPA.

Kim Kardashian, alături de Hamilton la Marele Premiu de la Monaco

Personalitatea media americană, în vârstă de 45 de ani, a fost văzută susţinându-l public pe Hamilton la Marele Premiu de la Monaco, după ce au fost văzuţi participând la diverse evenimente împreună, inclusiv la Super Bowl şi festivalul de muzică Coachella.

Într-o postare făcut marţi pe Instagram, Hamilton a afişat o serie de fotografii, în cea mai importantă dintre ele apărând alături de Kardashian îmbrăţişaţi pe o plajă.

Fotografia care a atras atenția fanilor Postarea a inclus şi alte câteva imagini cu Kardashian, inclusiv una în care cei doi apar cu arme de paintball şi purtând căşti de curse. Kim Kardashian a lăsat un emoji cu o inimă roşie pe postare, care a fost distribuită celor 43,5 milioane de urmăritori ai iubitului ei. Fondatoarea Skims nu a fost timidă în privinţa relaţiei lor, postând numeroase fotografii împreună cu pilotul englez de la debutul relaţiei lor. Kardashian a postat recent o fotografie similară în care se afla cuibărită pe o plajă alături de Hamilton şi un selfie intim în oglindă, într-o postare cu titlul "Undeva dincolo de curcubeu". Cei doi se cunosc de mai bine de un deceniu Cei doi se cunosc cel puţin din 2014, când au fost fotografiaţi la premiile GQ Men of the Year alături de partenerii lor de la atunci vremea - Kanye West şi Nicole Scherzinger. Kardashian şi West au divorţat în 2022, iar Hamilton şi Scherzinger s-au despărţit în 2015. Vedeta americană are patru copii cu fostul ei soţ, fiicele North şi Chicago şi fiii Saint şi Psalm.

Fotografia care a atras atenția fanilor

Postarea a inclus şi alte câteva imagini cu Kardashian, inclusiv una în care cei doi apar cu arme de paintball şi purtând căşti de curse.

Kim Kardashian a lăsat un emoji cu o inimă roşie pe postare, care a fost distribuită celor 43,5 milioane de urmăritori ai iubitului ei.

Fondatoarea Skims nu a fost timidă în privinţa relaţiei lor, postând numeroase fotografii împreună cu pilotul englez de la debutul relaţiei lor.

Kardashian a postat recent o fotografie similară în care se afla cuibărită pe o plajă alături de Hamilton şi un selfie intim în oglindă, într-o postare cu titlul "Undeva dincolo de curcubeu".

Cei doi se cunosc de mai bine de un deceniu

Cei doi se cunosc cel puţin din 2014, când au fost fotografiaţi la premiile GQ Men of the Year alături de partenerii lor de la atunci vremea - Kanye West şi Nicole Scherzinger.

Kardashian şi West au divorţat în 2022, iar Hamilton şi Scherzinger s-au despărţit în 2015.

Vedeta americană are patru copii cu fostul ei soţ, fiicele North şi Chicago şi fiii Saint şi Psalm.

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Sursa: Agerpres

Etichete: Lewis Hamilton, Kim Kardashian, relatie,

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