Cum au fost surprinși Kim Kardashian şi Lewis Hamilton la Super Bowl. Un videoclip cu cei doi a devenit viral | FOTO & VIDEO

Kim Kardashian şi Lewis Hamilton au avut prima apariţie publică împreună, participând duminică la Super Bowl LX, evenimentul plin de vedete, care a avut loc la Levi's Stadium, potrivit Daily Mail.

Vedeta de reality TV, în vârstă de 45 de ani, și pilotul britanic de Formula 1, în vârstă de 41 de ani, au fost surprinși bucurându-se de meciul dintre Seattle Seahawks și New England Patriots, în contextul zvonurilor despre o „idilă secretă” între ei. Un specialist în citirea buzelor a dezvăluit că Lewis i-ar fi promis lui Kim că o va face să-și cunoască mama, într-un clip care a devenit viral pe parcursul transmisiunii televizate. „Nu, nu o duc pe orice fată la mama mea. Dar o vei cunoaște într-o zi; e foarte încântată să te întâlnească”, i-ar fi spus el, potrivit expertului Nicola Hickling, fondatorul LipReader.

LEVOU NO SUPER BOWL É NAMORO! 🔒



Simplesmente Lewis Hamilton e Kim Kardashian no Super Bowl! pic.twitter.com/LLudZD3zqW — Estagiário da F1 (@EstagiariodaF1) February 9, 2026

Hickling a mai spus pentru Daily Mail că Kim părea „neliniștită în scaun” și și-a acoperit fața „înainte de a răspunde simplu cu un «okay»”. Între timp, expertul în limbajul corpului Judi James a explicat pentru Daily Mail că Kim a folosit o tehnică de flirt „fierbinte și rece”, menită să-l atragă pe Lewis și să-i provoace o reacție vizibilă de „mârâit”. Posturi și gesturi care spun totul „În primul rând, se observă o postură care denotă atenţia lor totală unul faţă de celălalt, un gest nonverbal tipic în timpul unei întâlniri”, a explicat James, analizând interacţiunea dintre ei.

Lewis Hamilton and Kim Kardashian show off their love for the first time at Super Bowl LX! pic.twitter.com/lGfIxOh84X — Shuffle: AI You Can Text (@addshuffle) February 9, 2026

„Kim se apleacă uşor pentru a-l privi pe Lewis în timp ce acesta vorbeşte, iar acest gest subtil, dar elogios, provoacă o reacţie vizibilă de încântare din partea lui, evidenţiată prin relaxarea trăsăturilor feţei şi zâmbetul care îi apare.” James a remarcat: „Flirtul lui Kim devine şi mai evident atunci când vârful limbii îi apare în colţul gurii – un semn jucăuş de dorinţă sau interes.” „Mai departe, ea pare să folosească o strategie sofisticată: manifestă un interes intens, apoi îşi îndreaptă brusc privirea în altă parte, creând un efect de atracţie prin alternanţa între implicare şi detaşare.”

Kim Kardashian and Lewis Hamilton at the #SuperBowl. pic.twitter.com/vakkIXVgj1 — Pop Base (@PopBase) February 9, 2026

„Chiar ridică o mână pentru a-şi aranja părul şi a-şi acoperi parţial faţa, o tehnică de tip ‘fierbinte-rece’ care atrage atenţia şi îl determină pe Lewis să reacţioneze din nou la semnalele ei subtile de interes”, a mai observat James. Gestul lui Kim de a-și atinge părul cu mâna părea unul plin de mândrie, sugerând că îl vede pe Lewis ca pe o „pradă” demnă de afișat la acest eveniment public. Ținută spectaculoasă la Super Bowl Mama a patru copii a ales să poarte o jachetă neagră din blană și o pereche de ochelari de soare supradimensionați în timp ce discuta cu Hamilton. Părul ei era prins într-un coc elegant, iar accesoriul ales a fost un colier gros, tip choker. Telespectatorii atenți au remarcat rapid cuplul pe ecranele lor în timpul transmisiunii. Întâlnirea survine la doar câteva zile după ce Kim și Lewis au fost fotografiați sosind la hotelul de lux Estelle Manor.

Kim Kardashian & Lewis Hamilton at the #SuperBowl together 🔥👀 pic.twitter.com/1VUcTpYCE3 — Bleacher Report (@BleacherReport) February 9, 2026

Cei doi au fost văzuți ajungând cu o coloană de mașini la hotelul de cinci stele din Cotswolds, Anglia, preferat de personalitățile celebre și de cei înstăriți. Kim arăta impecabil când a coborât din mașină, purtând un trench din piele maro, ochelari de soare de designer și pantofi cu toc. Cu o geantă Hermes JPG Birkin în mână, vedeta de reality TV se remarca cu ușurință lângă bagajele sale personalizate Goyard roz și valizele Rimowa verzi. Kim Kardashian și Lewis Hamilton sunt prieteni de mulți ani și au fost fotografiați împreună alături de foștii lor parteneri, Kanye West și Nicole Scherzinger, în 2014, la gala GQ Men of the Year Awards din Londra. Momente memorabile de-a lungul timpului De-a lungul timpului, cei doi au fost surprinși frecvent împreună, inclusiv în 2021, când au fost premiați la gala Wall Street Journal's Innovator Awards. Atunci, Lewis a împărtășit o fotografie cu Kim și a declarat: „Este o mare onoare să fii recunoscut într-un grup de talente atât de remarcabile.” El a postat, de asemenea, o fotografie din culise pe Instagram, scriind: „Cum Kim Kardashian și Kim Jones s-au reunit la Skims, modul în care Lil Nas X transformă industria muzicală și abordarea revoluționară a artistei Maya Lin față de arta sa.” Cei doi au fost văzuți ultima dată împreună după petrecerea de Revelion organizată de Kate Hudson în Aspen, luna trecută. Lewis Hamilton a avut mai multe relații cu celebrități, cea mai cunoscută fiind legătura intermitentă cu Nicole Scherzinger, din 2007 până în 2015. Mai recent, a fost asociat cu modelul Ashley Moore în septembrie 2025 și cu cântăreața britanică Raye vara trecută.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:















Sursa: News.ro Etichete: , , , Dată publicare: