Potrivit unui comunicat de presă al Comisiei, este vorba despre nerespectarea prevederilor Directivei 1999/31/CE, așa cum a fost modificată prin Directiva (UE) 2018/850.

Directiva impune statelor membre să ia măsurile necesare pentru închiderea și reabilitarea depozitelor de deșeuri care nu au obținut autorizație sau care nu îndeplinesc condițiile de funcționare prevăzute de lege.

”Aceste obligații sunt esențiale pentru prevenirea riscurilor pe termen lung pentru sănătatea umană și pentru mediu cauzate de eliminarea necontrolată a deșeurilor și depozitarea deșeurilor netratate.”, precizează oficialii europeni.



Derogarea tranzitorie acordată în temeiul Tratatului de aderare a permis anumitor depozite de deșeuri să funcționeze până la 16 iulie 2017, după care toate depozitele de deșeuri neconforme trebuiau închise și reabilitate.

România a raportat că 92 de depozite de deșeuri au fost închise și reabilitate, însă 15 situri funcționează în continuare, fără planuri clare de reabilitare.



Din acest motiv, Comisia a trimis României o scrisoare în octombrie 2020 și un aviz în februarie 2024. În ciuda înregistrării unor progrese, ”autoritățile române nu au răspuns pe deplin preocupărilor, întrucât 9 situri nu sunt încă reabilitate”, afirmă Comisia Europeană, care mai precizează faptul că este de părere că ”eforturile depuse până în prezent de autoritățile române sunt insuficiente” și, prin urmare, sesizează Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu privire la situația din România.



Directiva privind depozitele de deșeuri (Directiva 1999/31/CE, astfel cum a fost modificată prin Directiva (UE) 2018/850) stabilește norme pentru depozitele de deșeuri, în vederea prevenirii efectelor negative asupra sănătății umane, a apei, a solului și a aerului. Scopul este reducerea progresivă a depozitării deșeurilor, în special a deșeurilor care se pretează la reciclare și la alte forme de valorificare.



De asemenea, directiva europeană vizează prevenirea sau reducerea, pe cât posibil, a efectelor negative asupra mediului generate de depozitarea deșeurilor, pe întreaga durată de viață a depozitului de deșeuri.

