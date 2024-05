Kevin Costner revine cu un nou western la Festivalul de la Cannes. Povestea incredibilă din spatele filmului „Orizont”

Costner a avut la Festivalul de la Cannes premiera filmului „Orizont”. Este un proiect personal, pentru care cineastul și-a pus gaj una dintre vastele proprietăți, ca să facă rost de bani pentru filmări.

Duminică a fost rândul lui Kevin Costner să pășească pe covorul roșu de la Cannes, la premiera filmului său intitulat „Orizont" - un western epic în care joacă Sienna Miller, Abbey Lee, Sam Worthington, dar și alte nume mari de la Hollywood. Pelicula spune povestea cuceririi Vestului Sălbatic, iar Costner joacă într-un rol principal, dar semnează și scenariul și, pentru a patra oară în carieră, regia.

Kevin Costner: „Fac filme pentru bărbați. Dar mă asigur că sunt și personaje feminine majore, pentru că asta e foarte important pentru mine. Coloana vertebrală a filmului nostru este formată, de fapt, din femei și cum trec ele prin această poveste. Dar, știți voi, nu-mi place să văd băieți purtându-se stupid”.

Pentru Costner, filmul este un pariu uriaș. Încearcă să-l realizeze de peste 30 de ani și, pentru a face rost de cele 100 de milioane de dolari necesare pentru producție, și-a ipotecat moșia de pe malul oceanului, din orășelul californian Santa Barbara.

Kevin Costner: „Sunt un cineast independent, de altfel, și am venit aici de unul singur. Iar această platformă uriașă, acest festival uriaș a acceptat filmul meu. E un moment important pentru mine, pentru că mă ajută să creez așteptări pentru un film. Nu am toți banii din lume ca să-l promovez. Dar am timp și o platformă”.

Povestea are nu mai puțin de patru părți: primele două vor fi lansate la interval de o lună, în această vară, iar pentru ultimele scenariile sunt deja scrise. Prima parte a avut premiera la Cannes, în afara competiției oficiale.

