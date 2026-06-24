Vedeta în vârstă de 52 de ani a fost în centrul atenției, alegând o ținută îndrăzneață formată dintr-un top din dantelă, blugi negri mulați și un sacou elegant.

Kate a fost însoțită de fiica sa, modelul Lila Moss, în vârstă de 23 de ani, care a impresionat într-o rochie mini chic, confirmându-și statutul tot mai puternic în industria modei.

Printre vedetele prezente la evenimentul de la Bourse de Commerce s-au numărat Charli XCX, Daisy Edgar-Jones și Amelia Gray Hamlin.

Lila Moss, carieră în ascensiune în lumea modei

Lila își consolidează deja poziția în fashion, urmând pașii mamei sale și fiind tot mai prezentă în campanii internaționale și pe podiumuri importante.

Tânăra a recunoscut că are o relație apropiată cu garderoba mamei sale, pe care o „explorează” frecvent.

„Mama mă găsește în garderoba ei cel puțin o dată pe săptămână, dar știu că tot ce este cu adevărat interzis este ascuns”, a mărturisit Lila.

Lila, reprezentată de agenția de modelling a mamei sale, și-a făcut debutul pe podium în 2020, deschizând și închizând show-ul Miu Miu pentru colecția primăvară/vară 2021.

De atunci, a colaborat cu branduri internaționale precum Gucci, Fendi, Marc Jacobs Beauty și YSL Beauty.